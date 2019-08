Matrix : "Si tout le monde s'accorde sur la perception, où est la fausseté de la perception"

S'il y a bien un avantage à avoir pour acteur principal une personne réputée pour voir le poids des ans glisser sur lui, c'est d'avoir la certitude de pouvoir exploiter une licence jusqu'au bout. Ainsi en va-t-il pour Keanu Reeves, dont la légende voudrait qu'il soit immortel, et qui va ainsi réendosser pour la quatrième fois le rôle de Néo, qu'il a incarné depuis 1999 dans la trilogie Matrix réalisée par les sœurs Wachowski.

A sa sortie, le film Matrix, avait rapidement acquis le statut de monument de la pop culture, s'imposant comme une référence du genre, mêlant plus ou moins subtilement questions philosophiques et métaphysiques avec des scènes d'action habilement chorégraphiées (d'ailleurs parfois copiées jusqu'à l'overdose, à l'image d'un scène où le personnage de Néo esquive des balles, reproduite à l'excès).

Le scénario de la trilogie contait un affrontement entre humains et machines, les premiers devant se libérer du joug des seconds, qui utilisait la race humaine comme bio-batteries alimentant les machines, en maintenant l'esprit des humains dans une simulation pour mieux les asservir. Les sœurs Wachoski, réalisatrices des trois films, posaient ainsi la question de la différence entre réalité et simulation, comme l'avait justement analysé dès 1999 le réalisateur et critique cinématographique Jean-Baptiste Thoret dans l'émission Séance Tenante :

Les frères Wachoski [devenus les sœurs Wachoski depuis, ndlr] donnent au bout de 10 min la clé centrale du film puisque Keanu Reeves, qui joue le rôle de Néo, ouvre un livre qui s'appelle "Simulacres et simulations" de Jean Baudrillard, qui explore à peu près toutes les théories du film, à savoir quid du réel ? Quid du simulacre ? [...] La frontière, dans le film, ne se situe pas entre le réel et le virtuel, elle se situe entre le réel et le simulacre, ce qui est fondamentalement différent. Esthétiquement il prend complètement en charge cela, puisqu'il fait précisément du simulacre un lieu où la chair existe, il y a une chair du vent, une chair des matières... C'est la première fois qu'on voit un travail fait sur les mouvements, l'air devient palpable. De ce point de vue c'est un film expérimental.

Invité en septembre 2008 dans les Nouveaux Chemins de la connaissance, le philosophe David Rabouin, auteur de deux articles dans le livre collectif "Matrix, machine philosophique", au sujet de la trilogie Matrix, poursuivait un peu plus loin cette réflexion et questionnait les motivations et enjeux philosophiques pour les protagnistes du film, de Morpheus à l'Agent Smith, dans une émission que nous vous proposons de réécouter.

En fait je crois qu'on a beaucoup accordé à cette question de l'illusion et du rêve, et le cinéma en général a beaucoup utilisé ce ressort. Il y a Total Recall, Existenz, Vanilla Sky, Dark City... et en même temps dans Matrix c'est réglé assez vite. C'est-à dire qu'assez vire on sait que le monde est une illusion et en quelques sorte l'histoire commence un peu après. Nous c'est quelque chose qui nous avait beaucoup intéressé, c'est-à-dire pas nécessairement aller chercher dans Matrix, l'illustration de grandes thèses philosophiques comme le fait que la vie est un songe, vieux thème sceptique. Mais aussi plus concrètement la manière dont se déroulait la narration à partir de cette hypothèse et le fait que Matrix a cette spécificité par rapport à d'autres films où on a des personnages qui rêvent de la réalité, que quelque part on a un dispositif. De ce point de vue, c'est moins la question du rêve et de l'illusion que celui de simulation.

La question de l'illusion est évacuée assez vite, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle est déplacée sur une question ; comment est-ce qu'on peut arriver à faire croire non pas à une seule personne mais à l'humanité toute entière, qu'ils vivent dans la même simulation. Si tout le monde s'accorde sur la perception, où est la fausseté de la perception. C'est exactement un des problèmes que pose le film et qui est évoqué spécifiquement par le film, avec le personnage de Cypher, qui va faire le choix de retourner dans la Matrice, parce que le goût du steak, même s'il est faux, et bien peu importe puisque c'est un ensemble de stimulis électriques et qu'ils soient envoyés par une machine ou qu'ils existent directement, ça ne fait pas beaucoup de différence. La question se déplace immédiatement vers une autre question, qui est celle de la liberté. Une des questions derrière Matrix, plus que l'illusion, je crois, c'est celle du choix, de la liberté.

"Le simulacre n'est jamais ce qui cache la vérité – c'est la vérité qui cache qu'il n'y en a pas. Le simulacre est vrai", écrivait ainsi le philosophe Jean Baudrillard dans Simulacres et simulations, le livre aperçu dans une des scènes d'ouverture du premier volet de la trilogie Matrix. Ne reste plus qu'à Lana Wachowski, aux commandes de Matrix 4, à pousser l'illusion un peu plus loin encore.