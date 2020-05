Maya Deren, icône du cinéma expérimental

Icône du cinéma underground, Maya Deren a influencé des générations de cinéastes, dont David Lynch. Femme libre, artiste radicale, elle est aujourd'hui redécouverte par les féministes. L'actrice s’est battue toute sa vie pour une liberté d'expression dans ses films, bien loin des normes hollywoodiennes et des carcans masculins.

"C’est sans doute l’une des seules femmes à avoir mis plusieurs chapeaux sur sa tête. À la fois créatrice, donc scénariste, réalisatrice mais aussi productrice", décrit Julie Beaulieu, professeur de cinéma à l'Université de Laval au Canada.

Le cinéma comme expérience

Sa vision à contre-courant inspire des générations de cinéastes après elle. L’un des plus connus : David Lynch, qui reprendra certaines approches et mouvements de caméra dans Twin Peaks.

Maya Deren a 26 ans quand sort son premier film Meshes in the Afternoon, dont l'approche est révolutionnaire pour l’époque. Elle-même décrit ses films comme expérimentaux, chorégraphiques, poétiques, métaphysiques.

Longtemps oublié, son travail refait surface dans les années 1970 grâce à l’analyse de cinéphiles qui l’érigent en icône féministe du cinéma.

"_Elle avait cette capacité, cette intention, cette énergie de montrer qu’elle existait en tant qu’artiste et qu’elle était une artiste femme, de faire intervenir des femmes dans son corpus filmique, de les mettre en valeur, de les mettre à l’avant-scène. Bien sûr elle n’a jamais dit : '_Je suis féministe et mon cinéma est un cinéma politique et féministe.' Mais je pense qu’on peut, a posteriori, avec un regard contemporain c’est difficile de ne pas le voir. Je pense qu’elle l’était avant l’heure mais qu’elle ne l’exprimait pas dans les termes qu’on utilise aujourd’hui pour s’exprimer", précise Julie Beaulieu.

Maya, d’origine ukrainienne ayant fuit les pogroms antisémites, côtoie le milieu artistique underground américain : peintres, danseurs, poètes, qui lui donnent cette envie d’explorer et de créer. En autodidacte elle se lance dans le cinéma avec peu de budget et se fait aider par son mari photographe, Alexander Hammid.

À cette époque elle est aussi l’assistante de Katherine Dunham une chorégraphe et anthropologue afro-américaine qui lui transmet un amour pour la danse, que Maya va développer dans son cinéma.

"Il y a cette liberté de création, d’innovation, qu’on n’avait pas nécessairement dans le cinéma hollywoodien de l’époque. Au départ, on va dire que son cinéma va un peu dans tous les sens mais il y a une grammaire, une rythmique qui est là, qui pose souvent la fugue en musique. Il y a la répétition de mêmes personnages qui reviennent ou de mêmes bouts de séquences. Elle a fait un usage créatif du cinéma", décrit Julie Beaulieu.

Une vision avant-gardiste

Pendant que Maya explore toutes les possibilités qu’offre le cinéma expérimental, c’est l’âge d’or de Hollywood, porté par une vision très masculine. Walt Disney vient de sortir Blanche Neige, premier long métrage d’animation et Orson Welles sort Citizen Kane. C’est la mainmise des grands studios qui produisent un cinéma narratif et linéaire.

"Elle a toujours eu ce questionnement sur ce qu'est le cinéma, jusqu’où on peut aller avec le cinéma, comment on peut utiliser la réalité et la transformer, mais pas la transformer au point où ça devient quelque chose de totalement abstrait ou tout à fait surréaliste. Sa systématisation, sa conception du cinéma, elle l’a écrite dans une anagramme. Elle écrit ce petit ouvrage en même temps qu’elle fait ses films, donc il y a une espèce de va-et-vient et elle explique qu’à chaque film elle allait un petit peu plus loin dans sa connaissance et dans sa pratique du médium cinématographique", continue Julie Beaulieu.

En 1950, Maya se tourne vers le cinéma documentaire, un genre qu’elle critique pour ses aspects prétentieux.

Son envie de réformer le cinéma la pousse à participé à la création éphémère de "l'Independent Film-makers Association", la première tentative de regroupement des cinéastes expérimentaux américains.

Au début des années 1950 elle remporte une bourse et part en Haïti observer les danses rituelles de plusieurs communautés. Et peut ainsi enfin donner vie à son projet de documentaire parfait. Elle revient avec 90 heures de rushs, mais meurt avant de finir le montage. Des années plus tard, son second mari en fait un film.

Ces dernières années, les films de Maya Deren sont exhumés par des féministes intéressées par la figure de la sorcière dans ses films. En effet, dès ses débuts, Maya, obsédée par le mysticisme, met en scène des femmes aux pouvoirs parfois occultes, qui repoussent les hommes, et prennent leurs propres décisions, librement.