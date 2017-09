Michel Piccoli : "Je suis souvent tombé amoureux des metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé"

Troisième volet de la série "A voix nue" en 2006 avec le comédien Michel Piccoli qui raconte sa rencontre avec le réalisateur Marco Ferreri et évoque "l'osmose secrète" qui existait entre eux pendant le tournage de "Dillinger est mort". Il parle du metteur en scène comme d'"un ami muet" et sa mort a été "comme un arrachement, une fin de vie pas seulement pour lui mais pour moi aussi."

Michel Piccoli revient sur le scandale en 1973 qu'a provoqué "La Grande bouffe" de Marco Ferreri, il s'agissait pourtant d'un film "métaphysique et sensuel en même temps" selon lui. Il tente de comprendre ce qui a déclenché un choc pour les spectateurs, ce "qui les a bouleversés et qui les a mis en fureur." Il se souvient ainsi des réactions hostiles au Festival de Cannes, "c'était tout à fait extravagant".

Le comédien poursuit l'entretien en exprimant son inquiétude face à la vie politique : "Nous sommes abandonnés, la politique nous abandonne. Mais c'est beaucoup plus grave qu'on ne le croit." La mondialisation achète tout, pille les pays, "c'est une machine banquière, guerrière mondiale gigantesque".

Il y a des machines qui nous endorment, qui savent nous endormir dans un bien-être du sport, de la farce, du pornographique : je parle de la télévision qui "enconarde" le monde entier. [...]

Nous sommes doublement manipulés par des fantômes gigantesques qui achètent les pays, qui vendent les pays et par la communication, la grande communication des télévisions qui nous endort dans le confort de l'achat. Plus vous achèterez, plus vous serez heureux.