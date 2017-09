Michel Piccoli : "Je suis un très grand professionnel mais j'ai gardé le cœur amateur et découvreur"

Dans ce quatrième volet de la série "A voix nue", le comédien Michel Piccoli remet le travail de l'acteur à sa place : " Nous existons grâce à tout le travail qui a été fait en amont." Sur son passage à la réalisation, cela faisait longtemps qu'il se disait "mais ça doit être tellement plus passionnant d'être derrière que devant."

Etre à son tour réalisateur, permet à Michel Piccoli de résumer ce qui lui plaît dans les films, ce qu'il trouve "passionnant" au cinéma, "c'est de filmer l'imaginaire des personnages que l'on voit évoluer."

Il faut être attentif à l'auteur, il faut être très fidèle à l'auteur, il faut être attentif au metteur en scène, créateur du spectacle et il faut être très très attentif aux partenaires. On ne peut pas jouer de telle façon qu'on aurait pu imaginer si on était un grand solitaire cabot. Il faut attendre ce que l'autre va vous apporter, le partenaire ou la partenaire, de façon à savoir de quelle manière vous allez pouvoir entrer dans son jeu et en même temps lui voler son jeu.