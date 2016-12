Michèle Morgan, "les yeux du cinéma français", est morte

Du "Quai des brumes", film qui l'a révélée en 1938, jusqu'aux années 1960, elle a été l'une des des plus grandes vedettes du cinéma français... L'actrice Michèle Morgan est morte ce 20 décembre à l'âge de 96 ans.

Ce mercredi 21 décembre, dans le Journal de 8h, Antoine Guillot revenait sur le parcours cinématographique en demi-teinte - un nombre finalement limité de chefs-d'oeuvre - de cette légende du cinéma au XXe siècle :

Au côté de Jean-Pierre Aumont, réécoutez la voix de Michèle Morgan dans une adaptation en français du film d'Alfred Hitchcock "L'Ombre d'un doute", retransmise le 7 mai 1946 sur la Chaîne nationale. Cette archive est extraite de la Nuit spéciale "Gendarmes, policiers…et quelques criminels", qui sera diffusée le 12 février prochain sur France Culture :

En 1978, Michèle Morgan, déjà égérie de cinéma, se lance sur les planches dans la pièce Le Tout pour le tout de Françoise Dorin, mise en scène au Théâtre du Palais-Royal à Paris. Peu après la première, elle était interviewée par Claire Jordan en octobre 78, dans l'émission "Les Arts du spectacle", sur ses débuts au théâtre :

"Mon idéal, ma passion, tout ce que je voulais au monde c'était la réalisation de ce rêve d'enfant : le cinéma. Ce n'est qu'après, bien plus tard, que j'ai réalisé ce qu'était le métier de comédien, de comédien de théâtre. Mais mon rêve c'était de devenir une actrice de cinéma." "Finalement j'ai réalisé que jouer la comédie c'est la même chose au cinéma et au théâtre. Sauf qu'au cinéma on est interrompu toutes les deux minutes par la caméra, le son, la lumière, il faut se reconcentrer 50 fois par jour ce qui est une difficulté sans nom. Quand on a un grand rôle dramatique au cinéma, c'est quand même effrayant de commencer à pleurer, parce qu'on s'est concentré, on a donné son âme, toutes ses tripes... Et bon ça y est il faut s'arrêter parce que la caméra cale, parce que la lumière n'est pas dans le bon sens, parce que le son... Il y a toujours quelque chose qui vous arrête dans votre élan ! [Au théâtre] j'ai une liberté c'est merveilleux, parce qu'on joue une scène et on la joue jusqu'au bout, sans être interrompu."

Biographie de Michèle Morgan par la Documentation de Radio-France :

L'enfance de Simone Roussel est marquée par cette immense volonté de devenir actrice. Elle n'a que 14 ans lorsqu'elle remporte le deuxième prix au Concours de Photogénie de Dieppe. Cet événement est déterminant puisqu'il lui permet de faire ses premiers pas devant la caméra, comme figurante. En 1935, on la découvre notamment dans Mademoiselle Mozart aux côtés de Danielle Darrieux. Quelques figurations et un passage aux cours d'art dramatique de René Simon, et Michèle Morgan est déjà en haut de l'affiche aux côtés de Raimu, dans Gribouille, de Marc Allégret.

En 1938, Le Quai des Brumes est couvert de récompenses internationales, dont le Prix Louis Delluc.

Devant un tel succès, RKO - société de production américaine - propose un contrat à la jeune femme (1940). Michèle quitte alors une Europe meurtrie. Elle est surnommée «les yeux du cinéma français», tellement son regard transperce la pellicule et envoûte le spectateur. Elle rencontre Bill Marshall, qu'elle épouse. De cette union naît Mike, en 1944. Lassée par cette expérience américaine, Michèle Morgan fait son grand retour sur les écrans français dans la Symphonie Pastorale d'après André Gide, réalisé par Jean Delannoy. Dès lors, Michèle Morgan redevient l'actrice française la plus appréciée.

En 1950, elle épouse Henri Vidal, avec lequel elle tourne plusieurs films.

Sur le tournage de Le Miroir à deux faces, en 1957, Michèle Morgan retrouve Gérard Oury qu'elle avait perdu de vue depuis le cours Simon. Après le décès de son mari, le réalisateur prend une place privilégiée aux côtés de Michèle Morgan.

Au cours de sa carrière, Michèle Morgan a révolutionné l'image de la femme moderne, a joué dans plus de soixante-dix films avec les acteurs et réalisateurs les plus prestigieux, et est devenu un véritable symbole du cinéma français. En 1971, elle est Présidente du Jury du Festival International du Film de Cannes ; en 1988, elle est faite Commandeur de la Légion d'Honneur.

Malgré sa retraite, elle fait parfois cadeau de sa participation à Claude Lelouch comme dans Le chat et la souris (1975), Robert et Robert (1978) et Un homme et une femme, vingt ans déjà (1986), avant d'apparaître une dernière fois au cinéma aux côtés de Marcello Mastroianni dans Ils vont tous bien de Giuseppe Tornatore.

Michèle Morgan entretient, depuis ses jeunes années, une liaison passionnée avec la peinture. C'est en 1941, alors qu'elle n'a qu'une vingtaine d'années et vit à Los Angeles, qu'elle se découvre ce goût pour l'art pictural en posant comme modèle pour le peintre Kisling. Dès 1943, elle s'y essaie à son tour, suivant notamment les cours de l'Académie de Peinture de la Cité des Anges. Mais son retour en Europe et la frénésie de sa carrière cinématographique freinent cet élan, qui, pour autant, ne la quittera jamais. Ce n'est que 20 ans après, grâce à la mère de son compagnon Gérard Oury, amie de Raoul Dufy et de certains artistes montmartrois, qu'elle renoue avec cette passion. En 1968, sa première grande exposition est accueillie avec enthousiasme.

En février 2009, Michèle Morgan a exposé à Paris pour la première fois depuis une douzaine d'années : "J'aime les couleurs, les choses gaies. Ma peinture qui est optimiste est le reflet de ma personnalité"... Dans la galerie "Artistes en Lumières", elle a présenté "sa collection personnelle, inédite et visionnaire" - gouaches, lithographies, collages - et offert autant de voyages artistiques qu'il y a de pièces des années 66, 68, 69, 70 signées de sa plume.

