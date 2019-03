Micheline Presle : "Comédienne, c'est ce que je voulais être mais pas du tout star"

Dans ce premier entretien de la série "A voix nue", la comédienne Micheline Presle âgée de 83 ans évoque son rapport au passé : "Je ne sais pas si j'entretiens un rapport avec le passé."

Quand je me vois petite fille, à dix ans, je me retrouve complètement. J'ai l’impression - c'est difficile de dire que je n'ai pas changé - j'ai changé obligatoirement, mais pas vraiment et je ne sais pas comment expliqué ça. Et j'ai une espèce de plaisir à ça. J'aime bien cette petite fille, peut-être parce qu'elle est restée avec moi...

Micheline Presle raconte avec amusement ses nuits, emplies de rêves qui sont comme des films qu'elle se projetterait dans son lit, "mon temps est très actif, je vis autre chose comme quand je rentre dans une salle noire au cinéma et que je vais voir un film!" explique-t-elle.

Micheline Presle reconnaît aller moins souvent au cinéma qu'avant car elle n'y fait plus de grandes découvertes, "parce que le terrain est défriché, c'est comme les voyages, c'est comme les puces, tout est balisé et moi ce que j'aime, c'est découvrir !"

Dans son enfance, " tout était sujet à jouer la comédie" se souvient Micheline Presle avec plaisir. L'immense comédienne remercie sa mère, peintre, de l'avoir laissée libre dans son choix de vie. Parisienne de naissance, elle allait souvent au cinéma et voir des spectacles de music-hall avec son père, "j'ai vu Joséphine Baker quand elle est arrivée à Paris".

C'était le spectacle, le jeu, le jeu de la comédie qui m'intéressait. Quand on était en vacances à Blonville, les cabines de bain on les changeait en théâtre, on faisait des sièges en sable, on vendait les places avec des coquillages, on mettait les peignoirs de bain comme rideaux devant la cabine, et c'est moi qui dirigeais un peu tout ça.