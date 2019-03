Micheline Presle : "Curieusement, même maintenant je sais que j'ai les mêmes réflexes que j'avais à 15 ans"

Dans ce deuxième entretien entre Serge Toubiana et Micheline Presle, l'actrice se souvient de son premier grand rôle dans le film "Jeunes filles en détresse" de Georg Wilhelm Pabst tourné en 1938, alors qu'elle avait 16 ans. Ensuite, les films se sont enchaînés comme "Paradis perdu" d'Abel Gance.

C'est ça le souvenir que j'ai de Pabst, c’est cette attention. Sur le tournage, j'ai encore une vision... Je le vois me regardant, c'était dans les premiers jours de tournage et tout de suite, et c'est vrai, je n'ai jamais eu le trac devant la caméra. Je me suis sentie à l'aise et je pense que c'est vraiment à lui que je le dois, comment il m'a regardée, comme ce regard était plein, constructif, chaleureux.