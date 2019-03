Micheline Presle : "Je n'aime pas dire mon âge, parce que si on dit mon âge, alors ça vous donne un âge"

Dans ce quatrième épisode de la série "A voix nue", l'actrice Micheline Presle revient sur son séjour aux Etats-Unis à la fin des années 40, alors qu'elle suivait son amoureux l'acteur et réalisateur Bill Marshall. Elle dit ses regrets qu'on ne lui ait pas proposé des films plus intéressants. Quand elle est revenue en France, rien n'était "plus comme avant" reconnaît-elle, encore déçue de ce retour raté : "J'avais perdu la main. On ne voulait plus de moi. Plus rien."

Je fais les choses instinctivement. De toutes façons mon instinct a toujours été bon. Dans mes décisions qui ne sont pas bonnes, je sais très bien à ce moment-là, que je savais. [...] Mon instinct a toujours été très bon mais je ne l'ai pas toujours, et loin de là, suivi.

Je n'aime pas dire mon âge, parce que si on dit mon âge, alors ça vous donne un âge. Le formuler, c'est comme si je lui donnais de l'importance. Et réellement, dans la manière dont je vis, ça n'a pas de sens. Ce chiffre n'a pas de prise sur moi.

"Ma mort ne m'intéresse pas" affirme Micheline Presle car vraiment "c'est la vie qui m'intéresse". Elle se dit toujours curieuse et à la recherche du plaisir dans sa vie. Elle évoque alors le succès de la série TV "Les Saintes chéries" au milieu des années 60.