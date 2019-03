Micheline Presle : "Je peux prendre un temps fou à ne rien faire"

Pour clore cette série d' "A voix nue", la comédienne Micheline Presle retrace sa carrière et fait part d'anecdotes autour de quelques-uns des films dans lesquels elle a joué comme "La religieuse" de Jacques Rivette, "L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune" de Jacques Demy ou encore "Certaines nouvelles" sur la guerre d'Algérie de Jacques Davila qui a beaucoup compté pour elle. Elle a travaillé avec énormément de cinéastes différents qui se connaissaient souvent les uns les autres mais elle ne veut pas se voir comme appartenant à une troupe ou à une famille du cinéma.

Ce sont des rencontres. Ça se fait comme ça. On a envie de se connaître. On a les mêmes curiosités, les mêmes intérêts.

Micheline Presle explique qu'elle ne peut pas jouer un personnage qui serait trop proche d'elle, qu'elle reconnaît trop.

On ne peut pas s'interpréter, c'est pas possible, c'est extrêmement gênant, en dehors du fait que je ne trouve pas ça intéressant. Quand il y avait un mot, un tic qui m'appartenait déjà tellement, que si je dois le faire, pour moi c'est faux. Alors que si j'interprète quelque chose qui ne m'appartient pas, ce n'est pas faux, je vais le trouver. Je vais aller à sa recherche et je vais le trouver à ma manière, je vais l'interpréter.