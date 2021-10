"Montre jamais ça à personne" : une odyssée intime et optimiste dans le box office de la semaine

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Un trio de séries françaises très attendu

Sur les écrans domestiques, la série documentaire sur Orelsan Montre jamais ça à personne fait sensation, peut-être en partie parce qu’elle est réalisée par son frère, Clément Cotentin, qui propose une immersion intime (mais jamais voyeuriste) dans le parcours - semé d’obstacles - qui a mené l’artiste à l’apogée de sa notoriété. À travers 3000 heures de rush (édités !) sur son frère, il raconte aussi son histoire et questionne de manière touchante les notions d’autocensure et de réussite. C’est sur Amazon prime et produit par Nolita TV et Troisième OEil Productions (Mediawan).

On peut d’ailleurs parler d’un trio français cette semaine avec les sorties de la saison 3 de la déjantée Business Family sur Netflix dans laquelle on retrouve l’infatigable Jonathan Cohen, et celle de la saison 2 de Validé, qui était très attendue après le succès de la première saison, sur myCanal.

"Chevreuse" de Patrick Modiano

Comme attendu, Patrick Modiano avec son roman Chevreuse se hisse immédiatement, dès sa parution, en deuxième position du box office France selon GFK. Le roman, publié chez Gallimard, est un Modiano classique, un travail sur la mémoire et le temps qui passe : une maison où l’on a vécu et où l’on revient pour retrouver ce passé et où l’on découvre que le temps et les distances se sont brouillées. Rien ne correspond à la mémoire. Toujours la même quête, aventurier d’ici en quête d’harmonie, ancienne ou nouvelle. Le prix Nobel signe avec Chevreuse non pas son « À la recherche du temps perdu » mais plutôt « À la recherche du temps passé ».

Classement GFK des meilleures ventes de la semaine, catégorie fiction.

Solenn de Royer entre dans le classement non-fiction avec "Le dernier secret"

On a déjà évoqué ici Eric Zemmour, qui reste N° 1 des ventes France en non fiction selon GFK, ainsi que Mona Chollet. Signalons le succès de Jérome Fourquet, La France sous nos yeux en quatrième place ; l'avocat Richard Malka avec le Droit d'emmerder Dieu en sixième place et, nouveau dans les ventes GFK, la journaliste Solenn de Royer pour Le dernier secret chez Grasset en treizième position. Elle y conte l'histoire de l'aventure amoureuse de François Mitterrand, très âgé, avec une très jeune étudiante.

Classement GFK des meilleures ventes de la semaine, catégorie essais et documents.

Bilan de "James Bond, Mourir peut attendre" après une semaine d'exploitation

Au cinéma, bilan positif pour la première semaine en salle de James Bond, « Mourir peut attendre », avec 1,4 millions d’entrées en France sur 812 écrans. Meilleur démarrage post pandémie, c’est donc mieux que le million qu’avait fait « Dune », qui arrive maintenant à 2,5 millions d’entrées en cumulé pour sa quatrième semaine d’exploitation, mais c’est un score inférieur à Skyfall ou 007 Spectre qui avait réunis autour de 2 millions dès leur première semaine d’exploitation.

Au niveau mondial, Box Office Mojo annonce 340 millions de dollars de recettes dans le monde à ce jour sans compter le marché chinois, et à peine les Etats-Unis où le film sort plus tardivement.

Fifa 2022 : quelles évolutions ?

Côté jeux vidéo, FIFA 2022 est disponible depuis le 1er octobre et cristallisait beaucoup d’attentes. Bilan positif, du moins pour les chanceux équipés en consoles nouvelle génération, "next gen", car pour les autres les nouveautés ne sont pas toujours accessibles sur les consoles ancienne génération. Pour les mieux équipés donc, la technologie exclusive hypermotion pousse encore plus loin le réalisme avec un rythme légèrement plus lent mais plus réaliste que sur Fifa 2021 tandis que l'on gagne encore en fluidité au niveau des action, sûrement grâce à la captation des mouvements en direct sur 22 joueurs évoluant sur un vrai terrain plutôt qu’en studio. Côté sonore, on note la disparition de la voix de Pierre Ménès, laissant Hervé Mathoux seul aux commentaires, pour un jeu qui, s’il a perdu quelques licences officielles, a gagné en personnages féminins.

Classement GFK des meilleures ventes de la semaine, catégorie jeux vidéo

Grand retour d'Adèle et sortie de l'ombre de Finneas

Cette semaine est marquée par le grand retour de la chanteuse anglaise Adele, six ans après son dernier album (vous vous souvenez, Hello). Vendredi, elle a sorti Easy on me, single principal de son prochain album, 30 qui sortira le 19 novembre. Le nom fait comme d’habitude référence à l’âge de la chanteuse au moment de l’écriture. Spotify a confirmé que le titre détenait le nouveau record de la chanson la plus écoutée en 24h sur la plateforme, détrônant les 11 millions d’écoutes du titre Butter du groupe coréen de K-POP, BTS. À cela s'ajoutent les plus de 63 millions de vues sur Youtube pour le clip officiel de la chanson, réalisé par Xavier Dolan. A voir si le titre fera mieux que Hello - dont le clip était aussi réalisé par le québécois - en dépassant le milliard d’écoute en moins de 88 jours.

Moins successful mais à signaler aussi : l’intéressante performance de Finneas, l'auteur-compositeur, multi-instrumentiste, poly-interprète, qui sort Love is Pain pour annoncer son premier album intitulé Optimist, signant la suite logique après son EP Blood Harmony dévoilé en octobre 2019. On peut le considérer comme un enfant prodige puisqu'il compose depuis l'âge de 12 ans et est huit fois lauréat des Grammy Awards – à l'âge de 24 ans. Le clip de Love is Pain filme un Finneas pensif, sur le siège arrière d'une voiture, la fenêtre ouverte et regardant l'avenue qu'il est en train de parcourir, nous invitant à réfléchir à la certitude de la douleur en amour, accompagné d'une légère mélodie de piano. Aucune date n'est encore prévue à Paris, mais Finneas effectuera une tournée solo de 22 dates en Amérique jusqu'à la fin novembre.… un beau premier titre donc pour le frère (et l'un des producteurs) de Billie Eilish.

