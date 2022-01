Mort de Gaspard Ulliel, acteur élégant à la trop brève carrière

Une collision avec un autre skieur, au croisement de deux pistes bleues : c'est la cause de la mort de l'acteur Gaspard Ulliel, à seulement 37 ans. Il aura eu deux Césars, dont celui du meilleur acteur masculin, au cours de sa brève carrière où on le disait apprécié pour son sérieux et sa modestie.

Le grand public l'avait découvert en 2003, une cicatrice sous la pommette gauche, méchant souvenir d’une griffure de chien dans son enfance, une fossette qui se creuse sur la même joue... A 19 ans, Gaspard Ulliel incarne le garçon aux yeux gris, étrange délinquant en cavale à peine sorti de l’adolescence qui croise Emmanuelle Béart et ses enfants sur la route de l'Exode dans les Egarés de Téchiné. Puis Manech dit le Bleuet, jeune soldat breton, disparu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale d'Un Long Dimanche de fiançailles. Après plusieurs nominations aux Césars, le film de Jean-Pierre Jeunet lui vaut sa première consécration en 2005, avec le César du meilleur jeune espoir masculin. Il livre aussi toute la fougue du duc de Guise à la princesse de Montpensier dans le film de Bertrand Tavernier, avant d’endosser le costume d’Yves Saint Laurent, longue silhouette élégante et fragile pour Bertrand Bonello. Il y avait un certain perfectionnisme dans son jeu d'acteur, dont il parlait en 2014 dans "la Grande Table" :

Écouter Réécouter Gaspard Ulliel évoquait son travail pour incarner Saint Laurent, sur notre antenne en 2014. Récit d'Héloïse Décarre écouter ( 1 min) 1 min Gaspard Ulliel évoquait son travail pour incarner Saint Laurent, sur notre antenne en 2014. Récit d'Héloïse Décarre

Mais c’est le film du Québécois Xavier Dolan Juste la fin du monde qui lui offre le César du meilleur acteur en 2017. Juste la fin du monde, adaptation cinématographique de la pièce de Jean-Luc Lagarce, dernier déjeuner en famille d’un homme qui se sait condamné aux côtés de Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard. Gaspard Ulliel y incarne Louis, le double du dramaturge disparu à l’âge de 38 ans, sa vulnérabilité, ses retenues, ses excès et ses tourments. "Plus tard, l’année d’après, j’allais mourir à mon tour" écrit Lagarce dans un prologue en forme de prophétie. La mort a fauché Gaspard Ulliel sans prévenir. Il avait 37 ans.

Le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont réagi à ce décès et salué le talent de Gaspard Ulliel. Et parmi les nombreuses autres réactions, on a pu lire sur Instagram l'émotion de Xavier Dolan : "C'est invraisemblable, insensé, et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Ton rire discret, ton œil attentif, ta cicatrice, ton talent, ton écoute, tes murmures, ta gentillesse... Tous les traits de ta personne étaient en fait issus d’une douceur étincelante. C’est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j’aimais profondément, et que j’aimerai toujours. Je ne peux rien dire d’autre, je suis vidé, sonné par ton départ."

A écouter : "Le Brasier Shelley"

Gapard Ulliel avait collaboré avec France Cuture pour le film sonore "Le Brasier Shelley", à retrouver ci-dessous. Il incarnait Percy Shelley, et jouait aux côtés de Marianne Faithfull dans une production signée Ludovic Chavarot et Céline Ters.