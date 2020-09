Mort de Michael Lonsdale, le brillant acteur qui a "fait de tout"

"Ce n'est pas moi qui m'intéresse, c'est d'être les autres", disait le grand comédien Michael Lonsdale, mort ce 21 septembre après presque 70 ans d'un parcours exceptionnel et éclectique, de Roger Blin à James Bond en passant par Marguerite Duras et "Des hommes et des dieux".

Il y tenait à son prénom : Michael, et non pas Mickaël ou Michel... “Mon prénom se prononce comme Michael Jackson”, s'amusait-il. Michael Lonsdale, né à Paris, et dont le père, militaire de l’armée britannique, qui parlait à peine le français, a choisi ce prénom anglo-saxon.

A Londres, enfant, puis au Maroc, pendant la Seconde guerre mondiale, il découvre à Casablanca le cinéma américain destiné aux troupes, et anime des émissions de radio, avant de revenir en France, en 1946, à l’âge de 15 ans. Il rencontre alors le metteur en scène Roger Blin, qui lui fait découvrir le théâtre. Sur les planches, des années 1950 aux années 2010, sans interruption, dans des pièces de Samuel Beckett, d'Eugène Ionesco, de Marguerite Duras.

Comédien, metteur en scène, à la voix énigmatique et à la présence unique, Michael Lonsdale, s’est fait un nom au cinéma, grâce à François Truffaut, pour ses rôles inoubliables dans La Mariée était en noir et Baisers volés. Avant de tourner des dizaines de films, avec Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Jean Eustache, Luis Bunuel, Orson Welles, Jean-Pierre Mocky et beaucoup d'autres réalisateurs. Un James Bond, Moonraker, en 1979, dans le rôle du méchant Hugo Drax, Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud en 1986. Et plus récemment, le long-métrage de Xavier Beauvois, grand prix du jury à Cannes, Des hommes et des dieux en 2010, dans lequel il interprète le moine libre et héroïque, Frère Luc, assassiné à Tibhirine.

"Ce n'est pas moi qui m'intéresse, c'est d'être les autres"

Dans le premier épisode de ses entretiens A voix nue avec Luc de Goustine en 2011, dans lesquels il expose son regard sur le métier d’acteur et l’importance de sa foi chrétienne, Michael Lonsdale revient sur ses premiers pas sur les planches. Une expérience enfantine de comédien, "je me rappelle très bien mon premier rôle, c'était Atchoum dans "Blanche Neige et les Sept Nains !", et les premiers cours de théâtre, auprès de Tania Balachova. De cette formation, il retient notamment les exercices d'improvisation qui lui donnaient "la liberté d'exprimer, l'ouverture, l'invention". Il confie travailler très peu ses rôles : "pour moi c'est quelque chose d'imminent, tout de suite".

À RÉÉCOUTER Réécouter Michael Lonsdale, l'intégrale en cinq entretiens (2011) (1/5) : Michael Lonsdale : "Ce n'est pas moi qui m'intéresse, c'est d'être les autres" écouter (27 min) 27 min SÉRIE Michael Lonsdale, la foi du comédien 5 épisodes

J'obéis aux metteurs en scène quand ils me disent quelque chose, bien sûr. Au début, ils m'ont dit beaucoup de choses mais François Truffaut a été le premier à me laisser improviser. J'étais très mal au début, j'étais plus à l'aise au théâtre, mais le cinéma j'y allais des fois comme un chemin de croix. J'avais un tel trac, j'étais mal, malhabile. Michael Lonsdale sur France Culture

Invité à raconter sa "Mémoire d'acteur" en 2016, le comédien revenait sur les grandes figures littéraires qui l'ont entouré, Marguerite Duras, Eugène Ionesco, Beckett, Aperghis, Césaire. C'est à l'antenne qu'il les lisait et interprétait :

Dans les années 1950, je me suis présenté à la Maison de la radio pour passer un examen, mais j’ai été refusé parce qu’il fallait lire des classiques, des alexandrins qui m’enquiquinaient… La seconde fois, de même. Si bien que j’ai tiré une croix sur la radio. Ils sont venus me chercher dix ans plus tard, au début des années 1960, après m’avoir vu jouer au théâtre. Alors je me suis pris de passion pour les pièces radiophoniques : j’en ai fait des dizaines, des centaines. Michael Lonsdale sur France Culture

Par la voie des ondes, cette grande figure du théâtre et du cinéma faisait vivre sa passion des lettres. Michael Lonsdale avait participé à la création de la version radiophonique d'India song, enregistrée dans les studios de Radio France, apportant sa voix et ses cris au texte de Marguerite Duras. Un souvenir pour lui inoubliable. "Je crois que pour moi c'était l'aboutissement de ce métier qui doit aller à des extrêmes, se défouler. Je crois que je voulais être comédien pour explorer les choses qu'on pense ne pas pouvoir vivre…", confiait-il sur France Culture dans l'émission Hors-champs, en 2011.

À RÉÉCOUTER Réécouter Michael Lonsdale, l'homme qui crie (1/5) : Michael Lonsdale : "Je crois que je voulais être comédien pour explorer les choses qu'on pense ne pas pouvoir vivre" écouter (44 min) 44 min SÉRIE Michael Lonsdale, l'homme qui crie 5 épisodes

Ils [les écrivains] m’ont permis de laisser apparaître l’inconnu qui se promène en moi. Quelque chose peut alors surgir du plus profond et qui n’est pas intellectuel, qui n’est pas pensé. Michael Lonsdale sur France Culture