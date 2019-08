Mort de Peter Fonda, acteur culte du film "Easy Rider"

L'acteur et scénariste d'"Easy Rider" avec Dennis Hopper et Jack Nicholson est mort à 79 ans dans sa résidence de Los Angeles.

C'est un comédien qui restera dans tous les esprits pour un rôle iconique dans un film-culte de la contre-culture américaine, Easy Rider, qu'il avait co-écrit. Peter Fonda, 79 ans, est mort d'un cancer dans la nuit de vendredi à samedi. Les Fonda, c'est aussi une histoire de famille d'artistes. Peter est le fils de la star Henri Fonda, il est aussi le frère de Jane Fonda et le père de Bridget.

"Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie. En l'honneur de Peter, portez un toast à la liberté, s'il vous plaît", indique la famille dans le communiqué annonçant sa mort. "Il est parti en riant", a ajouté Jane Fonda dans une déclaration transmise à l'AFP.

Film-étendard de la contre-culture

Easy Rider est un film-étendard de la contre-culture américaine de la fin des années 60. Co-écrit par Peter Fonda, Dennis Hopper et Terry Southern, réalisé par Dennis Hopper, il porte à l'écran les deux premiers mais aussi Jack Nicholson. Archétype du road-movie, il raconte le périple à travers les Etats-Unis de Wyatt et Billy, rejoints par George, juchés sur des Harley-Davidson. Film épris de liberté, il montre comment la culture naissante des hippies et les valeurs des années 60 se heurtent aux franges conservatrices de la société américaine. La bande-son fait résonner Born to be wild du groupe Steppenwolf- à écouter en poussant le son à fond et en mimant la position du motard sur son chopper, les jambes quasiment à l'horizontale pour mieux épouser la route.

Le mythe d'Easy Rider n'a pas faibli 50 ans après sa première projection, le 14 juillet 1969. En 2014, la moto de Fonda avait été vendue aux enchères pour 1,4 millions de dollars. Le comédien avait préparé l'organisation - le 20 septembre prochain- d'une projection-anniversaire avec des musiciens pour jouer la bande-son du film.

"Fucking traitor"

Si la carrière de Peter Fonda est marquée par ce film, sa filmographie ne s'est pas interrompue pendant cinq décennnies. Nommé aux Oscars pour le scénario d'Easy Rider en 1970, il le sera de nouveau pour son rôle dans l'Or de la vie de Victor Nuñez en 1998, près de 30 ans plus tard.

Plus récemment, Peter Fonda avait joué Méphistophélès dans Ghost Rider. Son dernier film, The Last Full Measure, avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux Etats-Unis.

Militant écologiste de la première heure, l'acteur avait marqué le festival de Cannes en 2011 lorsqu'il avait qualifié le président américain de l'époque, Barack Obama, de "putain de traître" ("you are a fucking traitor") en lui reprochant sa gestion d'une marée noire dans le Golfe du Mexique provoquée par le naufrage de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.

avec AFP