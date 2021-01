Mort du comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri, attachant et exigeant bougon

"Rien de mieux que la comédie dramatique pour dire la vie", déclarait-il au micro de France Culture, en 2018. Le comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri a succombé à un cancer à 69 ans. Jean-Pierre Bacri, c'est d'abord l'écriture de pièces et de scénarios dans les années 1990, décennie lors de laquelle il explose avec sa complice de toujours, Agnès Jaoui.

Au début, on se faisait croire que j'étais spécialiste des dialogues et elle, des histoires. Mais en fait, chacun amène toujours des choses à l'autre, comme dans une conversation ininterrompue. Au fur et à mesure, quand on est devenu un peu plus expérimenté, qu'on a eu un peu moins peur de l'écriture, on a fini par définir une méthode. Maintenant, on mélange les savoirs. Jean-Pierre Bacri sur France Culture, en 2012

On se souvient de Cuisine et dépendances adapté à l'écran, ou de leur scénario de Smoking / No smoking et On connaît la chanson d'Alain Resnais. Citons aussi Un air de famille de Cédric Klapisch ou Le Goût des autres d'Agnès Jaoui, au tout début des années 2000, des comédies hilarantes, grinçantes, très tendres aussi, qui sont d'énormes succès.

En tout, quatre Césars du meilleur scénario et un César du meilleur acteur dans un second rôle en 1998 dans On connaît la chanson d'Alain Resnais, où à l'écran c'est cet éternel, cet inimitable râleur qui ne sourit jamais.

Jean-Pierre Bacri, c'est celui qui en fait peu, et qui pourtant pensait en faire déjà trop. Il le disait sur notre antenne dans "le Tête-à-tête" de Frédéric Taddeï en 2012 :

En tant qu'acteur, j'essaie de soustraire un maximum. Certains acteurs dont j'adore tellement la sobriété, je me dis il faut arriver là, à cette absence de volonté, cette absence d'ostentation. Et c'est tellement juste tout ce qu'ils font. Souvent, je regarde un film avec Agnès ou avec un ami et je dis "regarde, il fait rien, ce mec, il fait rien et c'est formidable. Regarde ça, il a rien fait, rien." Jean-Pierre Bacri

La dernière fois qu'on a vu Jean-Pierre Bacri à l'écran, c'était en 2018, notamment pour Place publique, réalisé par celle qui l'aura accompagné toute sa vie, Agnès Jaoui. Il était là aussi, comme à ses débuts, à l'écriture de cette dernière comédie décapante.

Réaction attristée cet après-midi du metteur en scène Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, qui salue l'authenticité de Jean-Pierre Bacri :