Tthéâtre, Musique, Cinéma, ... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un disque, une exposition, un roman et un film . Bonnes découvertes !

Un Spectacle : LES FOURBERIES DE SCAPIN, de Molière

Mise en scène Denis Podalydès, jusqu’au 11 fev à la Comédie Française

Cela faisait 20 ans que la Comédie Française n’avait pas proposé de nouvelle production d’une des plus célèbres pièces de sa figure tutélaire, Molière. Créée alors que la Comédie Française est en travaux (déjà!), la pièce se trouve libérée des contraintes habituelles de la comédie-ballet. Le dramaturge peut se laisser aller à une écriture de théâtre “pur”, sous inspiration de la comedia dell’arte. Grâce à Scapin et à sa formidable inventivité, deux fils sous la coupe de deux pères autoritaires vont chacun voir leurs amours s’épanouir. Mais au-delà de l’intrigue, Denis Podalydès nous montre toute la mélancolie d’un Molière en fin de vie, écrivant là une puissante ode au théâtre, dans un geste presque testamentaire. Du grand art !

Des reprises sont proposées jusqu’au 31 janvier 2018 dans plus de 400 salles de cinéma.



C’est les fourberies les plus équilibrées que j’ai vu : entre la farce et la comédie sombre. Il y a ce qu’il faut de noirceur. Philippe Chevilley

La mise en scène accumule les morceaux de bravoure en éludant la dimension politico-sociale. Fabienne Pascaud

Voir les acteurs s’épanouir évite de s’ennuyer devant ces numéros de cirque. Jean-Christophe Brianchon

Un album : Marquis de Sade Double CD / DVD Live à Rennes

Le 16 septembre dernier, Marquis de Sade donnait un concert unique dans sa ville de Rennes, après plus de 35 ans de silence. Ce concert du groupe français le plus inventif et influent de la scène new-wave/cold-wave nous arrive en double coffret CD-DVD. On y retrouvera le chanteur charismatique Philippe Pascal, dont Bashung disait si justement qu’il est “noir de monde”.

Leur radicalité scénique n'a rien perdu de sa superbe.

Leur proposition esthétique est forte et fulgurante. Mathilde Serrell

Ce qui paraissait pompeux et prétentieux à l'époque fait leur force aujourd'hui. Hugo Cassavetti

J'avais peur de me confronter à la réalité de ce mythe vivant. Pourtant, le groupe est coincé dans une bulle poétique fascinante. Pascaline Potdevin

Une exposition: “CESAR : RETROSPECTIVE”, jusqu’au 26 mars au Centre Pompidou

Si vous croyez qu’un César n’est qu’une récompense cinématographique vaguement parallélépipédique, courez au Centre Pompidou pour découvrir (enfin) la rétrospective que mérite tant cet immense artiste. Vingt ans après sa mort, l’institution tente de se rattrapper en présentant une centaine d’oeuvres conçues en 50 ans de carrière. >

Anael Pigeat : On voit en même temps un César pop, exubérant et un César mortifère.

Corinne Rondeau : L'espace chez César est à l'intérieur de l’œuvre. Ses dernières œuvres m'ont bouleversée.

• Crédits : Centre Pompidou

Un livre : “Un voyage sentimental”, de Laurence Sterne, chez Tristram

Au milieu du XVIIIème siècle, Laurence Sterne a révolutionné l’art romanesque en deux livres : La vie et les opinions de Tristram Shandy et Un voyage sentimental. Après avoir proposé une nouvelle traduction du premier, Guy Jouvet réitère l’exploit avec le second. Sterne prévenait : “Il faudrait savoir à la fin si c’est à nous autres écrivains de suivre les règles – ou aux règles de nous suivre !”. Il a clairement fait son choix.

Un film: “Coeurs purs”, de Roberto de Paolis

Roberto de Paolis filme les marges de la capitale italienne comme on ne les avait plus vues depuis Pasolini, et nous offre un mélodrame pleinement contemporain à travers le récit d’amour de deux jeunes gens, dans une Italie tiraillée entre le poids de l’église et le désir d’émancipation. Une fable d’aujourd’hui sur la rencontre de deux mondes.