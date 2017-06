Sonia Kronlund, productrice de l'émission quotidienne "Les Pieds sur terre" réalise son premier documentaire long métrage : Pas Bollywood, Pas Hollywood... Nothingwood ! Ou l'art de faire du cinéma avec rien... En partenariat avec France Culture.

L'HISTOIRE

À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l'acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, est venu projeter quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans lequel il a entraîné sa bande de comédiens, tous plus excentriques et incontrôlables les uns que les autres, est l'occasion de faire la connaissance de cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série Z dans un pays en guerre depuis plus de trente ans. Nothingwood livre le récit d’une vie passée à accomplir un rêve d’enfant.

BANDE ANNONCE

LA QUINZAINE DES REALISATEURS - CANNES (Mai 2017)

PROJECTION OFFICIELLE - MERCREDI 25 MAI 2017

Interview de Sonia Kronlund à la quinzaine des réalisateurs.

SORTIE EN SALLE LE MERCREDI 14 JUIN 2017

EXTRAIT DE LA BANDE ORIGINALE DU FILM

Écouter Écouter Kyrie Eleison Kyrie Eleison

DOSSIER DE PRESSE

EQUIPE TECHNIQUE

Scénario et réalisation : Sonia Krolund

Image : Alexander Nanau, Eric Guichard

Son : Hassan Shabankareh, Matthieu Perrot

Montage : Sophie Brunet, George Cragg

Production : Laurent Lavolé (Gloria Films)

Coproduction : Mélanie Andernach (Made in Germany)

Distribution : Pyramide Films

En partenariat avec France Culture