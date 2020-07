Nuits de France Culture - Août 2020

Programme mensuel | Ce mois-ci nous vous proposons en nouvelles diffusions 2 Nuits Feuilletons, la Nuit rêvée de Jean-Claude Gallotta et Serge Klarsfeld, 2 Nuits Victor Hugo, la Nuit rêvée de Jean Blot et la Nuit des Prix littéraires.

Nuit du vendredi 31 juillet au samedi 01 août 2020

00:02 - 01:07 La Comédie Française et le théâtre contemporain - La Poudre aux yeux (1ère diffusion : 11/07/1957 Chaîne Nationale)

De Eugène Labiche et Edouard Martin - Interprétation Fernand Fabre, Georges Cusin, Pierre Stephen, Marcel Alba, Geo Wallery, Charlotte Clasis, Suzanne Delvé, Nelly Vignon, Ginette Franck, Arlette Dave, Bernard Dhéran, Lucien Baroux et Robert Marcy - Réalisation Roger Dathys

01:07 - 02:42 Quinzaine de la lecture - Pour lire à la veillée : Michel Butor 2/2 (1ère diffusion : 03/12/1967)

Par Roger Pillaudin - Avec Michel Butor - Réalisation Georges Peyrou

02:42 - 03:47 La vie entre les lignes - L'ironie du sort 4/4 : Parties 10 et 11/11 (1ère diffusion : 23 et 24/04/1974)

Par Patrice Galbeau - Avec Paul Guimard - Réalisation Eveline Frémy

03:47 - 04:57 Un jour au cirque (1ère diffusion : 14/08/1949 Chaîne Parisienne)

Par Georges de Caunes - Avec Achille Zavatta

04:57 - 05:22 Les armes parlantes - Benjamin Peret (1ère diffusion : 07/12/1952)

Par Gérard Legrand - Avec Benjamin Peret

05:22 - 06:08 Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée - Roland Dubillard (1ère diffusion : 10/11/1962 France II Régionale)

Par José Pivin - Avec Roland Dubillard

06:08 - 06:28 Plein feu sur les spectacles du monde - Georges Vitaly, Suzanne Flon, Jacques Audiberti (1ère diffusion : 14/09/1956)

Par René Wilmet - Réalisation René Wilmet

06:28 - 06:58 Le Mystère de la Chambre jaune : 25ème épisode - Multidiffusion du 31/07/2020

De Gaston Leroux - Adaptation Philippe Derrez - Réalisation Jean-Jacques Vierne

Nuit du samedi 01 août au dimanche 02 août 2020

23:00 - 23:56 Faits divers - Le tir au pigeon (1ère diffusion : 08/02/1955 Chaîne Parisienne) De Caude Gevel - Par Pierre Véry et Maurice Renault - Interprétation Jean Tissier (Antoine Marmion), Rosy Varte (Catherine Le Blanc), Geneviève Morel, Maurice Ronet (Philippe Lesueur), Jean-Louis Trintignant (Christian Gaubert), Jacques Duby (Hubert Delanoux), Caroline Clerc, Guy Decomble, André Wasley, Pierre Moncorbier, Jean Chevrin et Pierre Véry - Réalisation Pierre Billard

23:56 - 00:26 La Nuit des feuilletons 1/2 - Entretien 1/4 avec Jacques Angerie (1ère diffusion : 29/12/2219)

Par Philippe Garbit - Avec Jacques Angerie - Réalisation Virginie Mourthé

00:26 - 01:06 Marie des Isles - 1 : La Taverne des Iles du Vent, -2 : La Chambre de Marie, -3 : Le Tripot, -4 : Une Carte de trop dans le jeu, -5 : Le Duel (1ère diffusion : du 10 au 14/03/1952 Paris Inter)

De Robert Gaillard - Adaptation Francis Didelot - Interprétation Ange Gilles, Sophie Desmarets (Marie), Yves Furet, Jean-Pierre Martin, Robert Tenton, Jean Brunel, Jean-Pierre Lorrain, Georges Gaillard, Jacques Bernier et Alain Bouvette - Réalisation Ange Gilles

01:06 - 01:48 Les Mystères de Paris - Présentation et épisodes 1 à 4 (1ère diffusion : 27/01/1954 Paris Inter 04, 05 et 06/01/1954 Chaîne Parisienne)

De Eugène Sue - Adaptation Yvan Audouard et Jacques Legris - Par Lise Elina - Avec Jacqueline Lenoir, Yvan Audouard, Alexandre Breffort et Jacques Legris - Réalisation Bronislaw Horowicz

01:49 - 02:29 L'Idiot : Episodes 1 à 4 (1ère diffusion : du 23 au 26/09/1962)

De Dostoïevski - Adaptation Georges Govy - Interprétation Pierre Vaneck, Pierre Hamel, Marcel Bozzuffi, Jean-Jacques Delbo, Silvia Monfort, Gaby Morlay, Pierre Noël et Pierre Bertin - Réalisation Yves Darriet

02:29 - 02:59 La Nuit des feuilletons 1/2 - Entretien 2/4 avec Alexey Lukashkin (1ère diffusion : 29/12/2219)

Par Philippe Garbit - Avec Alexey Lukashkin - Réalisation Virginie Mourthé

02:59 - 03:49 Gil Blas de Santillane : Episode 1 à 5 (1ère diffusion : du 18 au 22/10/1960 France II Régionale)

De Alain-René Lesage - Adaptation Jacqueline Lenoir - Interprétation Hélène Perdrière, Caroline Clerc, Evelyne Dandry, Jean-Louis Jemma, Jean-Marc Tennberg, Dominique Page, Anne Caprile, Jacques Destoop, Maurice Nasil, Jean Ozenne, Jean-Marie Amato, Teddy Bilis, Jane Marken, Marie Dea, Pierre Trabaud, Rosy Varte, Henri Virlojeux, Nane Germon, Maurice Biraud, Malka Ribowska, François Vibert, Nelly Borgeaud, Alain Feydeau, Jean Piat, Louis Seigner et Maria Meriko - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

03:50 - 04:02 Radio pastiche - Malheur aux imberbes (1ère diffusion : 02/12/1951 Chaîne Parisienne)

Par Michel Merry et Jacques Provins - Interprétation Michel Merry et Jacques Provins

04:02 - 04:22 Fille de pilote : 1er épisode (1ère diffusion : 05/02/1959 France II Régionale)

De Marie-Antoinette de Miollis - Interprétation Catherine Erard, Régine Chantal, Simone Martel, Fanny Robiane, Pierre Delbon, François Nocher, Adrienne Gallon, Pierre Olivier, Jean Patrick, Suzy Hannier, Simone Matil et Jean-Louis Maury - Réalisation Marie-Antoinette de Miollis

04:22 - 05:00 La Nuit des feuilletons 1/2 - Entretien 3/4 avec Sara Thornton (1ère diffusion : 29/12/2219)

Par Philippe Garbit - Avec Sara Thornton - Réalisation Virginie Mourthé

05:00 - 05:40 Les Misérables, 1er épisode : Valjean (1ère diffusion : 12/03/1962 France III Nationale)

De Victor Hugo - Adaptation Roger Pillaudin - Interprétation Henri Rollan, Jean Vilar, Georges Wilson, Henri Nassiet, Roger Karl, Bruno Balp, Raymone (actrice) et Geneviève Morel - Réalisation Henri Soubeyran

05:40 - 05:56 L'Invincible contre le géant Sampitié, 1er épisode (1ère diffusion : 19/07/1962 France II Régionale)

De Serge Zanetti - Interprétation Marcel Lupovici, Richard Olivier, Anne Béranger, Hugues Wanner, Pascal Le Guen, Michel Masson, Dominique Bernard et Géo Wallery - Réalisation Paul Ventre

05:56 - 06:51 Le Balafré - Episodes 1 à 5 (1ère diffusion : 05, 06, 07 08 et 10/08/1962 France II Régionale)

De Pierre Benoit et Claude Farrère - Adaptation Francis Didelot - Interprétation Georges Adet, Denise Aignerelle, Nicolas Amato, Paul Amiot, Robert Arnoux, Lucien Baroux, René Berthier, Jean Bourgogne, Robert Chandeau, Roger Desmare, Simone Didier, Philippe Drancy, Michel Ferrand, Claude Genia, Daniel Ivernel, Pierre Lecomte, Marcel Lestan, Maurice Pierrat, Hubert Prelier, Françoise Rosay, Michel Salina, Robert Sandrey, Anita Soler, Daniel Sorano, Pierre Stephen, Maurice Teynac, Jean Weber et Christian de Lanaut - Réalisation Ange Gilles

06:51 - 06:56 La Nuit des feuilletons 1/2 - Entretien 4/4 avec Jacques Angerie (1ère diffusion : 29/12/2219)

Par Philippe Garbit - Avec Jacques Angerie - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 02 août au lundi 03 août 2020

23:01 - 23:57 Clap sur Marco Ferreri (1ère diffusion : 30/05/1973) Par Pierre Girard et Richard Rein - Avec Marco Ferreri, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret et Michel Piccoli - Réalisation Janine Cholet

23:58 - 00:30 La Nuit des Feuilletons 2/2 - Entretien 1/4 avec Luce Roudier (1ère diffusion : 05/01/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Luce Roudier - Réalisation Virginie Mourthé

00:30 - 01:30 Les Pardaillan 1/3 - Episodes 1 à 4 (1ère diffusion : du 22 au 25/05/1956 Chaîne Parisienne)

De Michel Zévaco - Adaptation René Jeanne - Interprétation Jeanne Boitel, Francette Vernillat, Jean Brochard, Jean Favre-Bertin, Gilles Léger, Jeanne Provost, Paul-Emile Deiber, Jacques Varennes, Yves Furet, Albert Gercourt, Daniel Mendaille, Louis Arbessier, Nicolas Amato, Michel Bernardy, Jean Piat, Michel Gudin et Maurice Nasil - Réalisation Pierre Barbier

01:30 - 02:15 Les Pardaillan 2/3 - Episodes 5 à 7 (1ère diffusion : du 29 au 31/05/1956 Chaîne Parisienne)

De Michel Zévaco - Adaptation René Jeanne - Interprétation Jeanne Boitel, Francette Vernillat, Jeanne Provost, Raymonde Devarennes, Charlotte Clasis, Andrée Lafayette, Jean Brochard, Gilles Léger, Jean Piat, JeanToulout, Paul-Emile Deiber, Jacques Varennes, Bernard Dhéran, Yves Furet, Maurice Nasil, Albert Gercourt, Daniel Mendaille, Louis Arbessier, Nicolas Amato, Michel Bernardy, Michel Gudin et Jean Favre-Bertin - Réalisation Pierre Barbier

02:15 - 03:00 Les Pardaillan 3/3 - Episodes 8 à 10 (1ère diffusion : 01, 08 et 12/06/1956 Chaîne Parisienne

De Michel Zévaco - Adaptation René Jeanne - Interprétation Jeanne Boitel, Francette Vernillat, Jean Brochard, Jean Favre-Bertin, Gilles Léger, Jeanne Provost, Raymonde Devarennes, Charlotte Clasis, Andrée Lafayette, Paul-Emile Deiber, Jacques Varennes, Bernard Dhéran, Yves Furet, Maurice Nasil, Albert Gercourt, Daniel Mendaille, Louis Arbessier, Nicolas Amato, Michel Bernardy, Michel Gudin et Jean Piat - Réalisation Pierre Barbier

03:00 - 03:33 La Nuit des Feuilletons 2/2 - Entretien 2/4 avec Félicité de Rivasson (1ère diffusion : 05/01/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Félicité de Rivasson - Réalisation Virginie Mourthé

03:33 - 04:19 Vingt mille lieues sous les mers - Episodes 1 à 5 (1ère diffusion : 21, 24, 26, 28 et 31/07/1962 France II Régionale)

De Jules Verne - Adaptation Jeanne Maxime-David - Interprétation Renaud Mary, Jean Duchesne, Henri Echourin, André Pomarat, Gérard Brillanti, Fred Schussel, Jacques Pfirrmann, Paul Armand, Jean-François Schreiber et Jean-Simon Prévost - Réalisation Henri Soubeyran

04:19 - 04:51 Le Juif errant, 1er épisode (1ère diffusion : 27/04/1976)

De Eugène Sue - Adaptation Maurice Sarfati - Interprétation François Vibert, Séverine (actrice) Robert Murzeau, Gaston Vacchia, Henri Czarniak, Philippe Clay, Gérard Thirion, Renaud Mary, Jean Leuvrais, Maurice Sarfati, Jean-Jacques Steen, Lucien Frégis, Denis Manuel, Med Hondo, Michel Bouquet, Pierre Michael, Annick Jarry, Pierre Hatet, Polia Janska, Anny Romand, Annie Sinigalia, Jean Péméja, Jean-Paul Tamaris, Jean-Paul Coquelin, Jean-Jacques Aslanian, Ginette Franck, Catherine Dutrillo, Jacques Aveline, Jean Mauvais, Francine Bergé, Daniel Bremont, Germaine Delbat, Catherine Laborde, Geneviève Fontanel, Paul Barre, Maurice Bourbon, Raymond de Baecker, Arlette Josselin, Maria Meriko, Catherine Arditi, Robert Darmel, Alex Broutard, Jean-Marie Fertey, Jean Faubert, Jean-Michel Molé, Jean-Pierre Moreux, Jean-Pierre Lituac, Maurice Nasil, Raymond Jourdan, Harry Krimer, Linette Lemercier, Gérard Darrieu, Claude Brosset, Annie Weinberger, Roland Ménard, Florence Blot, Jacques Maire, Claude Beautheac, Patrice Galbeau, Huguette Forge, Charles Marosi, Armand Meffre, François Guiller, Monique Ruyssen et Rachel Salik - Réalisation Bronislaw Horowicz

04:51 - 05:25 La Nuit des Feuilletons 2/2 - Entretien 3/4 avec Marie Palewska (1ère diffusion : 05/01/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Marie Palewska - Réalisation Virginie Mourthé

05:25 - 06:20 Les Cinq sous de Lavarède - Episodes 1 et 2 : -1: Lavarède fait un fabuleux héritage, -2 : Lavarède dans une caisse mystérieuse (1ère diffusion : 13 et 14/04/1981)

De Paul d’Ivoi et Henri Chabrillat - Adaptation Philippe Derrez - Bruitage Louis Matabon - Chef d'orchestre Raymond Chevreux - Interprétation Dominique Paturel (Lavarède), Evelyne Dandry (Miss Aurett), Philippe Clay (Sir Murlyton), Philippe Derrez (Bouvreuil), Nadia Barentin, Monique Gérard (Pénélope), Véra Feyder, Maurice Bourbon, Alain Chamrobert, Jacques Lalande, Jacques Maire, Jean Péméja, Marcel Charvey (Maître Panabert) et Bernard Musson - Réalisation Georges Godebert

06:20 - 06:36 Les aventures de Tim et Toum, 1er épisode : La boutique (1ère diffusion : 30/07/1953 Chaîne Parisienne)

Par Hélène Misserly - Bruitages Robert Maufras - Interprétation Pierre Leproux, Jacques Hilling, Charlotte Clasis, Christian Simon, Michel Dumur et Ginette Martenot (Ondes Martenot) - Réalisation Michel Duplessis

06:36 - 06:51 La vie exemplaire de Louis-Dominique Cartouche, roi des voleurs : 1er épisode (1ère diffusion : 14/04/1957 Paris Inter)

De Yvan Audouard et Raymond Thévenin - Chef d'orchestre André Girard - Interprétation André Girard, Serge Reggiani, René Lefèvre, Jean Marchat, Jean-Roger Caussimon, Bernard Dhéran, Jacques Cathelin, Lise Delamare, Anne Caprile, Caroline Clerc et Léo Noël (interprète de la complainte) - Réalisation René Wilmet

06:51 - 06:57 La Nuit des Feuilletons 2/2 - Entretien 4/4 avec Luce Roudier (1ère diffusion : 05/01/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Luce Roudier - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 03 août au mardi 04 août 2020

00:01 - 01:01 Mises en scène 6/17 : Le théâtre du Moyen-Âge (1ère diffusion : 10/03/1974)

Par Guy Dumur - Avec Elie Konigson (historien), Claude Gauvin (médiéviste angliciste) et Jean Jacquot (docteur ès lettres, fondateur du Groupe de recherches théâtrales et musicologiques du CNRS)

01:01 - 02:06 Cinémagazine - Spécial Jean Renoir (1ère diffusion : 21/09/1974)

Par Philippe Esnault - Avec François Truffaut, Claude Gauteur, Jean Douchet, Roger Boussinot, Jean Mitry et Jean Renoir - Réalisation Alain Pollet

02:06 - 03:51 Le Bruit et la fureur 1/4 (1ère diffusion : 17/02/1979)

De William Faulkner - Présentation Michel Mohrt - Adaptation Claude Mourthé - Traduction Maurice-Edgar Coindreau - Bruitage Louis Amiel - Réalisation Claude Mourthé

03:51 - 04:56 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - L'épopée des matières premières 5/10 : le sucre (1ère diffusion : 22/08/1980)

Par Olivia Zemor, Michel Pierre et Daniel Wolfromm - Avec Olivier Lucas de Peslouan (directeur du CEDUS (Centre d'Études du Sucre)), Jean Tulard (historien), Maurice Varsano (PDG de la Cie financière" Sucres et denrées "), et Philippe Charlin (économiste) - Lectures Dominique MacAvoy et Jean-Claude Michel - Réalisation Olivier d'Horrer

04:56 - 05:26 Agora - Jean-Clarence Lambert (1ère diffusion : 09/08/1976)

Par Jean-Claude Frère - Présentation Hélène Tournaire

05:26 - 05:38 Radio Pastiche - Le Gala de toute la TSF (1ère diffusion : 06/04/1952)

Par Michel Mery et Jacques Provins

05:38 - 06:28 Les mots-clés - Edgar Faure (1ère diffusion : 18/01/1971)

Par Pierre Lhoste - Avec Edgar Faure

06:28 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 1er épisode - Multidiffusion du 03/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du mardi 04 août au mercredi 05 août 2020

00:01 - 01:11 Extrait : L’échappée belle - La fête des masques en Côte d'Ivoire (1ère diffusion : 26/04/1985)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Réalisation Annie Flavell

01:11 - 02:11 Rencontre - Jacqueline de Romilly (1ère diffusion : 13/05/1979)

Par Patrice Galbeau - Avec Jacqueline de Romilly, Nicolas Svoronos, Christos Doumas et François Villard

02:11 - 04:16 Le Bruit et la fureur 2/4 (1ère diffusion : 24/02/1979)

De William Faulkner - Présentation Michel Mohrt - Adaptation Claude Mourthé - Traduction Maurice-Edgar Coindreau - Bruitage Louis Amiel - Réalisation Claude Mourthé

04:17 - 04:58 Soyez témoins - Les obsèques de Guillaume Apollinaire le 13 novembre 1918 (1ère diffusion : 06/04/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Jean Oberlé, Madame Simone, Jean-Pierre Morphé, Blaise Cendrars, André Billy, André Salmon, Louise Weiss et Raymone (actrice) - Réalisation Jacques Guinchard

04:58 - 05:18 Bourvil, voulez-vous jouer avec moi (1ère diffusion : 01/01/1950 Chaîne Parisienne)

Par Claude Dufresne - Avec André Bourvil - Réalisation Michel Duplessis

05:18 - 05:28 Heure de culture française - L'Inde : Conclusion sur l'Inde (1ère diffusion : 19/04/1948 Chaîne Nationale)

Par René Grousset

05:28 - 06:28 Anthologie étrangère - Strindberg 1849-1912 (1ère diffusion : 07/12/1960 Chaîne Nationale)

Par Georges Charbonnier - Réalisation Georges Gravier

06:28 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 2ème épisode - Multidiffusion du 04/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du mercredi 05 août au jeudi 06 août 2020

00:02 - 02:07 Magie et vérité des sons 7/12 : Georges Rouveyre (1ère diffusion : 11/08/1964)

Par Guy Erismann - Georges Rouveyre (chef de la division des moyens sonores de l'Institut National de Recherche Pédagogique) - Avec en illustration Gérard Philipe dans "Le Cid" de Corneille mis en scène par Jean Vilar, et "Les Fourberies de Scapin" de Molière dans la mise en scène de Jacques Charon à la Comédie-Française - Réalisation Janine Antoine

02:07 - 04:07 Le Bruit et la fureur 3/4 (1ère diffusion : 03/03/1979)

De William Faulkner - Présentation Michel Mohrt - Adaptation Claude Mourthé - Traduction Maurice-Edgar Coindreau - Bruitage Louis Amiel - Réalisation Claude Mourthé

04:07 - 04:57 Les mots-clés - Jean-Pierre Chabrol (1ère diffusion : 02/11/1972)

Par Pierre Lhoste - Avec Jean-Pierre Chabrol

04:57 - 05:47 Cent ans de spiritualité dans les Lettres françaises - Charles Baudelaire (1ère diffusion : 26/02/1952)

Par Stanislas Fumet - Réalisation Alain Trutat

05:47 - 06:27 Poésie ininterrompue - Harry Mathews (1ère diffusion : 24/08/1975)

Par Claude Royet-Journoud - Entretien mené par Georges Perec - Avec Harry Mathews

06:28 - 06:56 Le Crime d'Orcival : 3ème épisode - Multidiffusion du 05/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du jeudi 06 août au vendredi 07 août 2020

00:02 - 00:47 La France dans les archives de l'Europe - Prato, les archives de Francesco Di Marco Datini : au XIVème siècle, la constitution des premières grandes archives commerciales d’Europe - Avignon : les années d'apprentissage des marchands de Prato (25/08/1982)

Par Françoise Malettra - Avec Eléna Cecchi (historienne du moyen âge), Henri Asté (chercheur aux Archives Datini) et Giuseppe Pansini (directeur des Archives Dantini) - Réalisation Christine Bernard-Sugy

00:47 - 02:17 Documentaire du vendredi - Une saison en enfer avec Flannery O'Connor (1ère diffusion : 19/02/1982)

Par Bruno Rigotard - Avec Hector Bianciotti, Roger Grenier et Gabrielle Rollin - Lectures Maurice Chevit, Jean-Loup Philippe, Didier Lesour, Mathieu Ortlieb, Mado Maurin, Marion Laurent, Joëlle Guigui et Jackie Berger - Réalisation Arlette Dave

02:17 - 03:47 Le Bruit et la fureur 4/4 (1ère diffusion : 10/03/1979)

De William Faulkner - Présentation Michel Mohrt - Adaptation Claude Mourthé - Traduction Maurice-Edgar Coindreau - Bruitage Louis Amiel - Réalisation Claude Mourthé

03:47 - 04:22 La parole est à la nuit - Fernand Raynaud (1ère diffusion : 13/10/1956 Chaîne Parisienne)

Par Luc Bérimont - Avec Fernand Raynaud

04:22 - 04:57 Charlie Chaplin a 60 ans (1ère diffusion : 16/04/1949)

Par Jean Queval - Réalisation Jean Kerchbron

04:57 - 06:02 Anthologie étrangère - Un émule de Marivaux : Sheridan (1ère diffusion : 20/02/1963 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Réalisation Georges Gravier

06:02 - 06:29 Les arts et les gens - Monographies : Les oeuvres récentes de Jean Bazaine (1ère diffusion : 10/11/1986)

Par Pierre Descargues - Avec Jean Bazaine et Jean-Pierre Greff - Réalisation Jacques Béraud

06:29 - 06:57 Le Crime d'Orcival : 4ème épisode - Multidiffusion du 06/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du vendredi 07 août au samedi 08 août 2020

00:02 - 01:34 La Station Champbaudet (1ère diffusion : 16/07/1972)

De Eugène Labiche et Marc Michel - Mise en scène de la Comédie Française par Jean-Laurent Cochet - Avec Max Joly - Interprétation Louis Arbessier (Letrinquier), Aline Bertrand (Nina Letrinquier), Gérard Caillaud (un invité), Georges Chamarat (Edmond Durozoir), Jean-Pierre Delage (un extra), Michel Duchaussoy (le domestique Arsène), Jacques Eyser (Théodore Garambois), Yvonne Gaudeau (madame Champbaudet), Francis Huster (Paul Tacarel), Françoise Kanel (une invitée), Jean-Paul Moulinot (un invité), Paule Noëlle (Caroline), Denise Pezzani (une invitée) et Marcel Tristani (un extra)

01:34 - 02:09 Création - Création d'une danseuse : Dina Lixe (1ère diffusion : 09/02/1946 Chaîne Nationale)

Par Michel Robida - Réalisation Raymond Marcillac

02:09 - 03:09 Soyez les bienvenus 18/51 : Geneviève Kervine et Jean Bretonnière (1ère diffusion : 29/05/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Geneviève Kervine et Jean Bretonnière, Pierre Chevalier, Fernand Bonifay, Renée Lebas, Lucien Baroux et Jean-Pierre Delage - Réalisation Albert Riéra

03:09 - 04:36 Nuits magnétiques - Un conte des mille et une nuits avec Warda l'Algérienne (1ère diffusion : 20/11/1984)

Par Daniel Caux - Avec Warda Al-Jazairia - Réalisation Bruno Sourcis

04:36 - 04:58 D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? : L’Astronomie (1ère diffusion : 28/06/1950 Chaîne Nationale)

Par Jean Louis Bedouin et Pierre Demarne - Avec Madame Camille Flammarion - Réalisation Pierre Barbier

04:58 - 06:27 Mardis du cinéma - La Résistance française au cinéma (1ère diffusion : 07/06/1994)

Par Michel Cazenave - Avec Jacques Siclier, Jean-Pierre Jeancolas et Dominique Rabourdin (critiques de cinéma) - Réalisation Christine Berlamont

06:28 - 06:57 Le Crime d'Orcival : 5ème épisode - Multidiffusion du 07/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du samedi 08 août au dimanche 09 août 2020

23:00 - 23:56 Faits divers - Il est plus tard que tu ne crois (1ère diffusion : 26/06/1956 Chaîne Parisienne) De Jacques Decrest - Par Pierre Véry et Maurice Renault - Interprétation Line Noro (Pauline Hamel), Jean Brochard (Docteur Albert Hamel), Marcelle Praince (Alice), Becky Rosanes, André Wasley et Yves Duchateau - Réalisation Pierre Billard

23:56 - 00:43 La Nuit rêvée de Jean-Claude Gallotta - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 24/11/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Jean-Claude Gallotta - Réalisation Virginie Mourthé

00:43 - 01:45 Radio danse - Merce Cunningham, comme par hasard (1ère diffusion : 28/11/1999)

Par Laurent Goumarre, Stéphane Bouquet et Aude Lavigne - Avec Merce Cunningham, Robert Swinston (danseur et chorégraphe, assistant de Merce Cunningham), Emmanuelle Huynh (danseuse et chorégraphe), Roselee Goldberg (historienne), Gilles Jobin (chorégraphe) et Philippe Le Moal (historien) - Avec les musiques de Gavin Bryars et de John Cage - Réalisation Gérard Brodin

01:45 - 02:20 Histoire d'écoutes - La Grèce : Une histoire d'Ulysse 1/2 (1ère diffusion : 04/05/2002)

Par Jean-Pierre Vernant - Interprétation Jean-Pierre Vernant - Réalisation Blandine Masson

02:20 - 02:45 Extrait : Instantané - Pierre Boulez et Frank Zappa (1ère diffusion : 09/01/1984)

Par Brigitte Delannoy - Avec Pierre Boulez et Frank Zappa - Réalisation Annie Coeurdevey

02:45 - 04:10 Opus - Rockeuses (1ère diffusion : 23/04/1988)

Par Jeanne-Martine Vacher - Avec Marjorie Alessandrini (écrivain, auteur du livre "Rock Au féminin") et Corine Marienneau (bassiste du groupe "Téléphone" et "Les Visiteurs") - Réalisation Michèle Parolai

04:10 - 04:49 La Nuit rêvée de Jean-Claude Gallotta - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 24/11/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Jean-Claude Gallotta - Réalisation Virginie Mourthé

04:49 - 05:51 Euphonia - Serge Gainsbourg, 4ème partie : Le début des années 70 (1ère diffusion : 01/03/1990)

Par Jean-Luc Leray et Patrick Chompré - Avec Gilles Verlant (journaliste, biographe de Serge Gainsbourg), Jean-Yves Bosseur (musicien, musicologue) et Serge Gainsbourg - Réalisation Marianne Manesse

05:51 - 06:11 Entretiens avec Françoise Sagan, 2ème partie (1ère diffusion : 02/01/1973)

Par André Halimi - Avec Françoise Sagan

06:11 - 06:28 Démarches - Hervé Guibert à propos de son livre "L'Image fantôme" (1ère diffusion : 24/10/1981)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Hervé Guibert - Réalisation André Mathieu

06:28 - 06:48 Entretien avec Patrice Chéreau (Date d'enregistrement : 23/06/1966)

Par Moussa Abadi - Avec Patrice Chéreau

06:48 - 06:55 La Nuit rêvée de Jean-Claude Gallotta - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 24/11/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Jean-Claude Gallotta - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 09 août au lundi 10 août 2020

23:01 - 23:57 Clap sur les rencontres du jeune cinéma à Toulon (1ère diffusion : 27/06/1973) Par Pierre Girard et Richard Rein - Réalisation Janine Cholet

23:58 - 00:38 La Nuit rêvée de Serge Klarsfeld - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 10/06/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Serge Klarsfeld - Réalisation Virginie Mourthé

00:38 - 01:03 A voix nue - Claude Lanzmann : Partie 7/10 (1ère diffusion : 03/01/2006)

Par Laure Adler - Avec Claude Lanzmann - Réalisation Doria Zénine

01:03 - 01:38 1947-1974 : Mémoires israéliennes, mémoires palestiniennes - 5 juin 1967, alors, la guerre (1ère diffusion : 10/08/2006)

Par Marc Kravetz - Avec Zeev Sternhell, Dan Meridor et Haim Gouri - Réalisation Gilles Mardirossian

01:38 - 02:38 Une vie, une oeuvre - Giacomo Casanova (1ère diffusion : 08/12/2012)

Par Françoise Estèbe - Avec Michel Delon, Lydia Flem, Gérard Lahouati et Jean-Didier Vincent - Réalisation Pascale Rayet

02:38 - 03:33 Répliques - Arthur Koestler, un intellectuel dans le siècle (1ère diffusion : 25/06/2005)

Par Alain Finkielkraut - Avec Pierre Daix et Michel laval - Réalisation Didier Lagarde

03:33 - 04:03 La Nuit rêvée de Serge Klarsfeld - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 10/06/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Serge Klarsfeld - Réalisation Virginie Mourthé

04:03 - 04:53 Semaine Stendhal : Fabrice, un de ces coeurs de fabrique trop fine (1ère diffusion : 25/05/1967)

Par Roger Pillaudin - Présentation Thomas Aron - Interprétation Michel Le Royer, Jacques Toja, Louis Arbessier, Bérengère Dautun et Laurence Mercier - Réalisation Jean-Jacques Vierne

04:53 - 05:08 Edition spéciale - Un homme, deux gants : Hommage à Marcel Cerdan (1ère diffusion : 02/11/1959)

Par Tommy Franklin et André Bibal - Avec Maurice Hutin

05:08 - 06:03 A voix nue - Beate Klarsfeld : Parties 4 et 5/5 (1ère diffusion : 06/06/2002)

Par Katharina von Bulow - Avec Beate Klarsfeld - Réalisation Dominique Costa

06:03 - 06:33 Entretiens avec Julien Gracq : Partie 1/5 (1ère diffusion : 28/03/1977)

Par Jean Daive - Avec Julien Gracq

06:33 - 06:48 Jeu de l’ouïe - Kirsten Flagstad, la wagnérienne du froid (1ère diffusion : 05/12/1995)

Par Marc Dumont - Réalisation Géraldine Prutner

06:48 - 06:57 La Nuit rêvée de Serge Klarsfeld - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 10/06/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Serge Klarsfeld - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 10 août au mardi 11 août 2020

00:01 - 00:59 Mises en scène 7/17 : "Ondine" de Jean Giraudoux (1ère diffusion : 14/04/1974)

Par Guy Dumur - Avec Isabelle Adjani (comédienne), Jean-Luc Boutté (comédien et metteur en scène), Madeleine Ozeray (comédienne), François-Régis Bastide (écrivain, diplomate, éditeur, animateur de radio), Claude Roy (poète, journaliste, écrivain) et Anne-Marie Gourdon (sociologue au CNRS, membre du groupe de recherches théâtrales)

00:59 - 01:59 Soyez les bienvenus 13/51 : Jacqueline Albert-Lambert (1ère diffusion : 10/04/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Jacqueline Albert-Lambert, Denise Gence, Chantal d’Auge, Jean Yonnel, Pierre Bertin, Roland Rodier, Marcel Dupuy et Pierre Fresnay - Réalisation Albert Riéra

01:59 - 02:54 Le cinéma des cinéastes - Jean Gruault 1/2 (1ère diffusion : 18/06/1978)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Jean Gruault, Caroline Champetier et Pierre Donnadieu

02:54 - 04:54 Atelier de Création Radiophonique - Extra-muros, chronique de la folie à Bondy (1ère diffusion : 12/03/1995)

Par Françoise Séloron - Avec Claude Fuzier

04:54 - 06:29 Les lundis de l’histoire - Le monde chinois (1ère diffusion : 03/07/1972)

Par Jacques Le Goff - Avec Jacques Gernet, Michel Cartier et Denis Lombard

06:30 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 6ème épisode - Multidiffusion du 10/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du mardi 11 août au mercredi 12 août 2020

00:02 - 01:12 Extrait : L’échappée belle - Voyage en Haïti, sur les pas de Toussaint Louverture (1ère diffusion : 10/05/1985)

Par Dominique Rousset - Réalisation Brigitte Alléhaut

01:12 - 01:42 Les chemins de la musique - Le fado de Coimbra (1ère diffusion : 11/02/1999)

Par Gérard Tourtrol - Avec Alain Jomy - Réalisation Jocelyne Pruvot

01:42 - 02:32 Le cinéma des cinéastes - Jean Gruault 2/2 (1ère diffusion : 25/06/1978)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Jean Gruault, Caroline Champetier et Pierre Donnadieu

02:32 - 03:57 Nuits magnétiques - Fela Anikulapo Kuti (1ère diffusion : 19/01/1981)

Par Martin Meissonnier - Réalisation Bernard Treton

03:57 - 04:57 Les chemins du jour - Michel Simon (1ère diffusion : 12/08/1956)

Par Luc Bérimont - Avec Michel Simon - Réalisation Bernard Gandrey-Réty

04:57 - 06:27 Atelier de Création Radiophonique - Les colosses aux pieds d'argile (1ère diffusion : 28/06/1998)

Par Christine Delorme - Réalisation Clotilde Pivin

06:30 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 7ème épisode - Multidiffusion du 11/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du mercredi 12 août au jeudi 13 août 2020

00:02 - 01:42 Magie et vérité des sons 8/12 : Jean Rouvet (1ère diffusion : 12/08/1964)

Par Guy Erismann - Avec Jean Rouvet (haut-fonctionnaire, directeur du Centre National de Diffusion Culturelle) ; et en illustration "De Molière à Giraudoux" la conférence donnée par Louis Jouvet à l'Université de Boston en 1951 - Réalisation Janine Antoine

01:42 - 03:17 Mardis du cinéma - François Truffaut et Henri-Pierre Roché, une affinité créatrice (1ère diffusion : 07/05/1991)

Par Blandine Masson - Avec Jean Clair, Henri Serre (comédien), Suzanne Schiffman, Karin Grund, Eva Truffaut, Georges Bernier (fondateur de la Revue "L'Oeil") et Jean Gruault (scénariste de Truffaut) - Réalisation Jean-Claude Loiseau

03:17 - 04:57 La matinée des autres - L’esprit du Shinto (1ère diffusion : 22/03/1983)

Par Olivier Germain-Thomas - Réalisation Michel Abgral

04:57 - 06:00 Hommage à Taha Hussein (1ère diffusion : 24/03/1974)

Par Hélène Tournaire - Avec Maurice Couve de Murville et Jacques Berque

06:00 - 06:31 Les grandes conférences - Du "Livre des Snobs" à la "Foire aux vanités" : conférence sur l'écrivain britannique William Makepeace Thackeray (1ère diffusion : 08/07/1963 France III Nationale)

Par Raymond Las Vergnas

06:30 - 06:57 Le Crime d'Orcival : 8ème épisode - Multidiffusion du 12/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du jeudi 13 août au vendredi 14 août 2020

00:02 - 00:52 La France dans les archives de l'Europe - Un grand marchand en son palais (1ère diffusion : 26/08/1982)

Par Françoise Malettra - Avec Eléna Cecchi (historienne du Moyen Age), Diana Toccafondi (archiviste) et Henri Asté (chercheur aux Archives Datini) - Réalisation Christine Bernard-Sugy

00:52 - 01:52 Soyez les bienvenus 16/51 : Noëlle Norman (1ère diffusion : 08/05/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Noëlle Norman, Georges Guétary, Ralph Habib, Françoise Gilot, Violette Renoir, Cécile Aubry, Jean Pélissier, Juliette Achard, Dora Doll et Marcelle Segal - Réalisation Albert Riéra

01:52 - 04:57 Les samedis de France Culture - Lecture collective de Charles Péguy (1ère diffusion : 13/01/1973)

Par Pierre Sipriot - Avec Jean Carrière, Jacques Poiret (abbé), Jacques Perret, Maurice Genevoix, Emmanuel Berl, Robert Debré, Julien Cain et Victor Boudon - Réalisation Marie-Andrée Armynot

04:57 - 05:28 Etranger mon ami - Le Journal de Robert Musil : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 12 et 19/01/1982)

Par Dominique Arban - Avec Bernard Dort

05:28 - 06:28 Impromptu de vacances - Pierre Seghers (1ère diffusion : 27/07/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Pierre Seghers

06:28 - 06:57 Le Crime d'Orcival : 9ème épisode - Multidiffusion du 13/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du vendredi 14 août au samedi 15 août 2020

00:01 - 01:46 Lectures à une voix - Doit-on le dire ? : Une émission de Michel Polac (1ère diffusion : 28/02/1954 Paris IV)

De Eugène Labiche - Lecture Pierre Dux - Réalisation Guy Maxence

01:46 - 04:46 Le bon plaisir - Bronislaw Geremek (1ère diffusion : 04/09/1993)

Par Antoine Perraud - Avec Jacques Le Goff (historien), Bernard Guetta (journaliste) et Bronislaw Geremek (historien, homme politique polonais) - Réalisation François Viet

04:46 - 04:58 Magazine des forces armées - La gendarmerie nationale sur les routes (1ère diffusion : 29/06/1962 France II Régionale)

Par Henri Sadorge

04:58 - 05:58 Les Ecrivains masqués (1ère diffusion : 16/03/1950 Chaîne Nationale)

De Luc Decaunes - Interprétation Pierre Larquey, Pierre Bertin, Teddy Bilis, Roger Blin, Sylvie Deniau, Pierre Leproux, Germaine Montero et Jacqueline Trutat (Jacqueline Harpet) - Réalisation Alain Trutat

05:58 - 06:30 Extrait : Les samedis de France Culture - La jolie morte : Bruges La Morte (1ère diffusion : 16/01/1982)

De Georges Rodenbach - Adaptation Pierre Lartigue - Lecture par Niels Arestrup et Maud Rayer - Réalisation Marie-France Nussbaum

06:30 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 10ème épisode - Multidiffusion du 14/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du samedi 15 août au dimanche 16 août 2020

23:00 - 23:56 Faits divers - L'Honorable Monsieur Bouscat (1ère diffusion : 13/11/1956 Chaîne Parisienne)

De Henri Grangé - Par Pierre Véry et Maurice Renault - Interprétation Henri Virlojeux, Raymond Pelissier, Jean Bolo, Geneviève Morel, Gaétan Jor, Becky Rosanes, Jean-Marie Ferté, Yves Duchateau, Marie-Jeanne Gardien, Eve Griliquez, Rosy Varte (Hélène Bouscat), Pierre Moncorbier (Louis Bouscat) et Jacques Morel (Louis Bouscat l'honorable) - Réalisation Pierre Billard

23:56 - 00:29 Nuit Victor Hugo 1/2 - Entretien 1/3 avec Denis Podalydès (1ère diffusion : 16/02/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Denis Podalydès - Réalisation Virginie Mourthé

00:29 - 01:20 Avez-vous lu Victor Hugo ? avec Florence Delay, 1ère partie (1ère diffusion : 29/04/1985)

Par Florence Delay - Avec Florence Delay - Présentation Antoine Vitez et Marie Etienne - Lectures d'extraits Florence Delay : Réponse à un acte d'accusation (Les Contemplations, livre 1), Les Orientales, incipits recueillis par Pierre Henry pour "Hugo symphonie", poèmes autour de la mort de Léopoldine (Les Contemplations, livre 4) et Aymerillot (La Légende des Siècles)

01:20 - 02:12 Les Misérables : Episodes 1 et 2 (1ère diffusion : 24 et 25/12/2012)

De Victor Hugo - Adaptation Hélène Bleskine - Musique originale Krishna Levy - Bruitage Patrick Martinache - Interprétation Philippe Magnan (le narrateur), Jean-Marie Winling (Jean Valjean), Michael Lonsdale (Monseigneur Myriel), Thierry Bosc (le conventionnel), Laurence Mercier (Mlle Baptistine), Christine Pignet (Mme Magloire), Etienne Grebot (l'aubergiste), Jacques Poix-Terrier (le brigadier), Paul Schmitt (Petit-Gervais), Julie-Marie Parmentier (Fantine), Hervé Furic (Thénardier), Emmanuelle Grange (La Thénadier), Fabrice Deville (Tholomyès), Sophie Froissard (Favourite), Maelys Ricordeau (Dahlia), Ivan Cori (Blachevelle), Christophe Raymond (Fameuil), Philippe Chaine (Listolier), Bruno Boulzaguet (le préfet), Myriam Ajar (voix), Michel Baladi (voix) et Margaret Zenou (voix) - Réalisation François Christophe

02:12 - 03:42 L'autre scène ou les vivants et les dieux - Victor Hugo, le combat des ténèbres, 4ème partie : Le contexte historique du roman "Quatrevingt-Treize" (1ère diffusion : 28/05/1979)

Par Philippe Némo - Avec Yves Gohin (spécialiste de littérature française) - Lectures François Périer et François Chaumette - Réalisation Arlette Dave

03:42 - 04:09 Nuit Victor Hugo 1/2 - Entretien 2/3 avec Valérie Zenatti (1ère diffusion : 16/02/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Valérie Zenatti - Réalisation Virginie Mourthé

04:09 - 05:09 Club d’Essai de la Radiodiffusion française - Les riches heures du poème légendaire : Eviradnus (1ère diffusion : 25/08/1957 Chaîne Nationale)

Par Alain Barroux - Interprétation Alain Cuny -Musique originale Maurice Jarre "Eviradnus", extrait de "La Légende des Siècles" de Victor Hugo - Réalisation Alain Barroux

05:09 - 06:10 Les regardeurs - "Tête de diable", un dessin de Victor Hugo (1ère diffusion : 19/10/2013)

Par Jean de Loisy - Avec Jean-Jacques Lebel (artiste plasticien, écrivain) et Gérard Audinet (conservateur général du patrimoine, directeur de la Maison de Victor Hugo, Paris et de Hauteville House, Guernesey) - Lectures Lara Bruhl - Réalisation Annabelle Brouard

06:10 - 06:50 Anthologie sonore du conte - Claude Gueux (1ère diffusion : 02/01/1967)

Par Richard Puydorat - Interprétation de texte de Victor Hugo : Jean Topart, Bernard Noël, Maurice Nasil, Jean-Jacques Steen, Lucien Frégis, Jacques Bretonnière, Alain Roland et Charles Boda - Réalisation Alain Barroux

06:50 - 06:56 Nuit Victor Hugo 1/2 - Entretien 3/3 avec Denis Podalydès (1ère diffusion : 16/02/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Denis Podalydès - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 16 août au lundi 17 août 2020

23:01 - 23:57 Clap sur trois cinéastes français (1ère diffusion : 23/01/1974)

Par Pierre Girard et Richard Rein - Avec René Allio, Joël Seria et Jean-François Davy - Réalisation Janine Cholet

23:58 - 00:31 Nuit Victor Hugo 2/2 - Entretien 1/3 avec Annie Le Brun (1ère diffusion : 23/02/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Annie Le Brun - Réalisation Virginie Mourthé

00:31 - 01:26 Avez-vous lu Victor Hugo ? - Alain Badiou, 5ème partie (1ère diffusion : 27/05/1985)

Par Alain Badiou - Présentation Antoine Vitez et Marie Etienne - Lectures d'extraits Alain Badiou : "Les Misérables", fragments poétiques de "La Légende des Siècles"

01:26 - 02:26 Atelier littéraire - Victor Hugo : Histoire d'un crime (1ère diffusion : 13/12/2009)

Par Pascale Casanova - Avec Éric Hazan (fondateur et directeur de La Fabrique Éditions), Pierre-Marc de Biasi (chercheur au CNRS, écrivain, éditeur) et Alain Nicolas (journaliste et critique littéraire) - Lectures Pierre Val - Réalisation Anne Franchini

02:26 - 03:03 Petites histoires du théâtre d'amour - "Hernani" de Victor Hugo avec Maria Casarès et Pierre Brasseur (1ère diffusion : 07/11/1947 Chaîne Parisienne)

Par Léon Ruth - Présentation Lucienne Lemarchand - Extraits de "Hernani" de Victor Hugo, avec Maria Casarès (Doña Sol), Pierre Brasseur (Hernani) et Paul Oettly (Don Ruy Gomez de Silva) - Réalisation Léon Ruth

03:03 - 03:32 Nuit Victor Hugo 2/2 - Entretien 2/3 avec Judith Perrignon (1ère diffusion : 23/02/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Judith Perrignon - Réalisation Virginie Mourthé

03:32 - 05:02 L'autre scène ou les vivants et les dieux - Victor Hugo, le combat des ténèbres, 5ème et dernière partie : Les poèmes "La Fin de Satan" et "Dieu" (1ère diffusion : 11/06/1979)

Par Philippe Némo - Avec Yves Gohin (spécialiste de littérature française) - Lectures François Chaumette - Réalisation Arlette Dave

05:02 - 06:02 Les mercredis du théâtre - Le théâtre de Victor Hugo avec Christophe Honoré et Marion Lécrivain (1ère diffusion : 10/02/2010)

Par Joëlle Gayot - Avec Christophe Honoré (écrivain, réalisateur, scénariste, dramaturge et metteur en scène) et Marion Lécrivain (actrice et metteur en scène française) - Réalisation Françoise Camar-Mercier

06:02 - 06:51 Soyez témoins - L'enterrement de Victor Hugo (1ère diffusion : 01/12/1955 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Interprétation Madame Simone, Jean-Pierre Morphé et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

06:51 - 06:57 Nuit Victor Hugo 2/2 - Entretien 3/3 avec Annie Le Brun (1ère diffusion : 23/02/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Annie Le Brun - Réalisation Virginie Mourthé

00:01 - 00:59 Mises en scène 8/17 : "Isabella Morra" d'André Pieyre de Mandiargues par Jean-Louis Barrault (1ère diffusion : 12/05/1974)

Par Guy Dumur - Avec André Pieyre de Mandiargues (écrivain), Jean-Louis Barrault (metteur en scène, comédien, directeur de théâtre), Anny Duperey (comédienne), Ornella Volta (musicologue) et une descendante de la famille Morra

00:59 - 04:54 Si la tour m'était contée - 50 ans de radiophonie : 1- La poussière, 2- Georges Peters, 3- 24 août 1939, 4- Tous les grands pays (1ère diffusion : 03/03/1973)

Par Jacques Delaye - Avec Jacques Sallebert, Paul Castan, Georges Delamare, Pierre Descaves, Alex Surchamp, Georges Briquet, Georges Geville, Jean Toscane, Paul Vialar, Germaine Inghelbrecht, André Beucler, Jean Nohain, Jean Masson, André Gillois, André Bouteille et Sim Copans - Avec en archives, les voix d'Antoine de Saint Exupéry, Philippe Henriot, Maurice Schumann, Albert Einstein, Jacques Copeau, Charles Dullin, Paul Valéry et Jean Giraudoux - Réalisation Pierre Gillon

04:54 - 06:24 Surpris par la nuit - Fragments napolitains 1/5 : Education sentimentale (1ère diffusion : 12/01/2004)

Par Anne-Sophie Vergne - Avec Erri De Luca - Réalisation Gaël Gillon

06:24 - 06:29 Le réveil musculaire 3/5 (1ère diffusion : 06/10/1953 Paris Inter)

Par Robert Raynaud

06:30 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 11ème épisode - Multidiffusion du 17/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du mardi 18 août au mercredi 19 août 2020

00:02 - 01:12 Extrait : L’échappée belle - Vélivoles (1ère diffusion : 27/09/1985)

Par Bernard Matignon - Réalisation Elyane Milhau

01:12 - 02:47 Hommage à Valery Larbaud ou "Le riche amateur" (1ère diffusion : 30/09/1977)

Par Roger Vrigny et Christian Giudicelli - Avec Monique Kuntz, Françoise Lioure, Jacques Lacarin, Bernard Delvaille et Robert Malet - Réalisation Georges Godebert

02:47 - 04:57 Les samedis de France Culture - A la rencontre de Mario Praz (1ère diffusion : 20/08/1977)

Par Simone de Vergennes - Avec Mario Praz, Philippe Jullian, Jean-Jacques Mayoux et Italo Calvino - Réalisation Bernard Saxel

04:57 - 06:28 Surpris par la nuit - Fragments napolitains 2/5 : Les enfants du volcan (1ère diffusion : 13/01/2004)

Par Anne-Sophie Vergne - Avec Cesare De Seta (historien et romancier), Vitaliano de la Sala (prêtre et militant antimondialiste), Gina De Napoli (directrice du Teatro Nuovo), Giancarlo Borelli (historien) et Lello Esposito (artiste) - Réalisation Gaël Gillon

06:30 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 12ème épisode - Multidiffusion du 18/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du mercredi 19 août au jeudi 20 août 2020

00:02 - 02:07 Magie et vérité des sons 9/12 : Jean-Marie Grenier (1ère diffusion : 14/08/1964)

Par Guy Erismann - Avec Jean-Marie Grenier (musicologue et critique, président de l'association "Chasseurs de son") - Réalisation Janine Antoine

02:07 - 04:57 Les après-midi de France Culture - L’invité du lundi : Nicolas Schöffer (1ère diffusion : 07/04/1975)

Par Michel Gonzalez et Pierre-Yves Leprince - Avec Nicolas Schöffer, Pierre Barbaud, Pierre de Calan, Jean-Louis Ferrier, Jean-Jacques Duparc et Francis Meyer - Réalisation André Mathieu

04:57 - 06:28 Surpris par la nuit - Fragments napolitains 3/5 : Les âmes des morts sans nom (1ère diffusion : 14/01/2004)

Par Anne-Sophie Vergne - Avec Marino Niola (anthropologue), Béatrice Roncella (archéologue), Iaia Santoni (journaliste) et Pierre-Yves Le Duc (artiste) - Réalisation Gaël Gillon

06:30 - 06:57 Le Crime d'Orcival : 13ème épisode - Multidiffusion du 19/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du jeudi 20 août au vendredi 21 août 2020

00:02 - 00:57 La France dans les archives de l'Europe - La campagne d'Italie et l'instauration par Napoléon Bonaparte de la République cisalpine (1ère diffusion : 19/08/1982)

Par Françoise Malettra - Avec le professeur Carlo Capra et les responsables des Archives d'Etat de la ville - Réalisation Christine Bernard-Sugy

00:57 - 01:57 Soyez les bienvenus 17/51 : Christine Bally (1ère diffusion : 15/05/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Christine Bally, Arlette Poirier, Fernande Max, Nana, Danièle Saint-Ouen, Diane Nixon, Viama, Lucky, Fabienne, Maître Gambier de la Forterie, Jacques Esterel, Jean Fichter, Claude Anger et Jacques Doyen - Réalisation Albert Riéra

01:57 - 04:57 Les samedis de France Culture - La nouvelle glaciation (1ère diffusion : 06/02/1971)

Par Henri de Saint-Blanquat - Avec Emmanuel Le Roy Ladurie, André Leroi-Gourhan, Roger Frison-Roche, Jacques Dettwiller, Alfred Couttet, Luc Tournier, Robert Vivian, François Bordes, François Prat et Claude Lorius

04:57 - 06:28 Surpris par la nuit - Fragments napolitains 4/5 : La scène et la ville (1ère diffusion : 15/01/2004)

Par Anne-Sophie Vergne - Avec Enzo Moscato (comédien, écrivain, chanteur et metteur en scène), Gioacchino Lanza Tomasi (directeur du Teatro San Carlo), Carlo Torre (chanteur de chansons napolitaines), Federica Castaldo et Toni Florio (Capella Pieta dei Turchini) - Réalisation Gaël Gillon

06:28 - 06:56 Le Crime d'Orcival : 14ème épisode - Multidiffusion du 20/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du vendredi 21 août au samedi 22 août 2020

00:01 - 01:36 La Société des Comédiens Français - Célimare le Bien aimé ; La Lettre chargée (1ère diffusion : 03/07/1977)

De Eugène Labiche et Alfred Delacour - Avec Marcel Tristani - Interprétation Jacques Eyser, Bernard Dhéran, René Camoin, Louis Arbessier, Yves Pignot, Philippe Rondest, Denise Gence, Dominique Constanza et Denise Pezzani - Réalisation Jacques Reynier

01:36 - 02:05 Les chemins de la connaissance - La guillotine : De la Terreur à l'abolition, 1ère partie (1ère diffusion : 18/07/1994)

Par Catherine Soullard - Avec Daniel Arasse - Réalisation Nicole Salerne

02:05 - 02:25 La mémoire en chantant - Robert Doisneau (1ère diffusion : 24/10/1992)

Par François-Régis Barbry - Avec Robert Doisneau - Réalisation Monique Bailly

02:25 - 03:30 Soyez les bienvenus 19/51 : Mick Micheyl (1ère diffusion : 05/06/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Mick Micheyl, Jean-Louis Bory, Jean Nohain, Paul Guth, Caterina Valente, Marcel Camus, Géo Koger et Henri Labussière - Réalisation Albert Riéra

03:30 - 04:00 Un livre, des voix - La ligne et l'ombre : Silvia Baron Supervielle (1ère diffusion : 02/02/1999)

Par Jean-Noël Mirande - Réalisation Claude Mourthé et Anne Lemaitre

04:00 - 05:31 Surpris par la nuit - Fragments napolitains 5/5 : La nostalgie de la sirène (1ère diffusion : 16/01/2004)

Par Anne-Sophie Vergne - Avec Raffaele La Capria (écrivain), Silvio Perella (critique) et Domenico Ambrosino (journaliste) - Réalisation Gaël Gillon

05:32 - 06:00 Le Crime d'Orcival : 15ème épisode - Multidiffusion du 21/08/2020

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

06:00 - 06:31 Le Crime d'Orcival : 16ème épisode

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

06:31 - 06:58 Le Crime d'Orcival : 17ème épisode

D'Emile Gaboriau - Adaptation Henri Weitzmann - Réalisation Jeanne Rollin Weisz

Nuit du samedi 22 août au dimanche 23 août 2020

23:00 - 23:56 Faits divers - Colin Maillard (1ère diffusion : 20/10/1953 Chaîne Parisienne)

De Jean Marcillac - Par Pierre Véry et Maurice Renault - Interprétation Jeanne Dorival (Silvana Manganèse), Solange Certain (Choute), Louis Arbessier (Piedoux Alfred), Jean Topart (Abrapesco), Pierre Leproux, Yves Duchateau, Florence Brière, Gaétan Jor, Pierre Delbon (Svobad), Maurice Biraud (le chauffeur de taxi), Pierre Olivier, Albert Gercourt, Raymond Pelissier, Jean-Jacques Delbo (Inspecteur Poulet), Henri Darbrey, Pierre Moncorbier, Jean-Pierre Lituac, André Var (Morel), Jean-Claude Michel (Pascal Joulain) et Jacqueline Rivière (Renée Berthier) - Réalisation Pierre Billard

23:56 - 00:36 La Nuit rêvée de Jean Blot - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 12/10/2014)

Par Philippe Garbit - Avec Jean Blot - Réalisation Virginie Mourthé

00:36 - 01:36 Concordance des temps - De la Société des Nations à l'ONU (1ère diffusion : 01/02/2003)

Par Jean-Noël Jeanneney - Avec Robert Frank (spécialiste des relations internationales) - Avec, en archives, les voix de Léon Blum et Franklin Delano Roosevelt - Réalisation Patrick Molinier

01:36 - 03:11 Perspectives contemporaines - André Markowicz lit et traduit à voix haute (1ère diffusion : 10/01/2006)

Par Blandine Masson - Lecture André Markowicz - Avec Hélène Bleskine - Réalisation Blandine Masson

03:11 - 03:31 Tribune de Paris - L'Unesco (1ère diffusion : 05/08/1946 Chaîne Nationale)

Par Arno-Charles Brun - Avec Léon Blum, Eve Curie, Jean Painlevé et Wladimir Porché

03:31 - 04:11 La Nuit rêvée de Jean Blot - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 12/10/2014)

Par Philippe Garbit - Avec Jean Blot - Réalisation David Jacubowiez

04:11 - 04:31 Interview d'Albert Cohen (1ère diffusion : 01/06/1969)

Par Jean Paget - Avec Albert Cohen

04:31 - 04:46 La revue des idées - La nouvelle revue française, 1 (1ère diffusion : 22/03/1972)

Par Françoise Estèbe - Avec Marcel Arland - Réalisation Georges Gravier

04:46 - 05:36 Virginia Woolf - Ecrire : Journal d’un écrivain : L’invention des vagues 3/3 (1ère diffusion : 19/03/1999)

De Virginia Woolf - Interprétation Edith Scob, Féodor Atkine, Geoffrey Carey, Emmanuel Lemire et Aurélia Alcaïs - Réalisation Blandine Masson

05:36 - 06:22 Un livre, des voix - Le Guetteur (1ère diffusion : 24/02/1969)

De Vladimir Nabokov - Par Georges Gravier - Interprétation Pascal Mazzotti, Raymond Jourdan et Pierre Rousseau - Réalisation Georges Gravier

06:22 - 06:26 La Nuit rêvée de Jean Blot - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 12/10/2014)

Par Philippe Garbit - Avec Jean Blot - Réalisation David Jacubowiez

06:26 - 06:56 De bouche à oreille - Graine de couscous (1ère diffusion : 20/09/1998)

Par Renée Elkaïm-Bollinger - Avec Fatéma Hal et Magali Morsy - Réalisation Christine Berlamont

Nuit du dimanche 23 août au lundi 24 août 2020

23:01 - 23:57 Cinémagazine - Le jeune cinéma français (1ère diffusion : 18/01/1975)

Par Philippe Esnault - Avec Jean-Loup Passek, Guy Teisseire, Marcel Martin et Robert Ménégoz - Réalisation Alain Pollet

