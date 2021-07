Nuits de France Culture - Août 2021

Nuit du samedi 31 juillet au dimanche 01 août 2021

23:00 - 23:56 Faits Divers - Sincères condoléances (1ère diffusion : 07/05/1957 Chaîne Parisienne)

De Charles Maître - Interprétation Madeleine Ozeray, (Hélène), Marie-Jeanne Gardien, Régine Chantal, Jeanne Dorival, Yves Duchateau, Pierre-Alain Jolivet, Gaétan Jor, Jacqueline Rivière (la Comtesse Geneviève du Chesnay), André Var (le Comte Edouard du Chesnay) et Jane Marken (madame Aubert) - Réalisation Pierre Billard

Nouvelle diffusion de la Nuit Claude Chabrol

Avec Cécile Maistre-Chabrol et Thierry Jousse

Par Albane Penaranda

23:56 - 00:39 Nuit Claude Chabrol - Entretien 1/3 avec Cécile Maistre-Chabrol et Thierry Jousse (1ère diffusion : 18/10/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Cécile Maistre-Chabrol et Thierry Jousse - Réalisation Virginie Mourthé

00:39 - 00:52 Jeunesse Magazine : Entretien avec Claude Chabrol à propos de son film "Le Beau Serge" (Date d'enregistrement : 01/01/1958 Chaîne Nationale)

Par Simone Dubreuilh - Avec Claude Chabrol (cinéaste, producteur, scénariste), Micheline Méritz (actrice), Gérard Blain (acteur, réalisateur, scénariste) et Jean-Claude Brialy (acteur, réalisateur, scénariste)

00:52 - 01:27 Paradoxes - Claude Chabrol (1ère diffusion : 24/03/1970)

Par Alain Bosquet - Avec Claude Chabrol (cinéaste, producteur, scénariste) - Réalisation Guy Delaunay

01:27 - 02:54 Histoire sans images - "Le Scandale" de Claude Chabrol (1ère diffusion : 29/04/1967)

Par Michel Polac - Avec Claude Chabrol et Maurice Ronet

02:54 - 03:06 Extrait : Allegro - Claude Chabrol, anecdotes de casting (1ère diffusion : 05/05/1973)

Par Jean Chouquet - Avec Claude Chabrol (cinéaste, producteur, scénariste) - Réalisation Jean Chouquet

03:06 - 03:49 Nuit Claude Chabrol - Entretien 2/3 avec Cécile Maistre-Chabrol et Thierry Jousse (1ère diffusion : 18/10/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Cécile Maistre-Chabrol et Thierry Jousse - Réalisation Virginie Mourthé

03:49 - 04:42 Clap sur Claude Chabrol (1ère diffusion : 22/08/1973)

Par Pierre Girard et Richard Rein - Avec Claude Chabrol, Jean-Patrick Manchette, les acteurs Michel Duchaussoy, Maurice Garrel, Fabio Testi et les membres de l’équipe technique Guy Chichignou, Jean Rabier, Jeannot et Henriette - Extraits du film “Les Noces rouges” et ambiances du tournage du film "Nada" - Réalisation Janine Cholet

04:42 - 05:04 Carnet de notes - Tu vois ce que j'entends avec Pierre Jansen (1ère diffusion : 06/09/2000)

Par Philippe Langlois - Avec Pierre Jansen (compositeur) - Réalisation Gilles Mardirossian

05:04 - 05:47 Projection privée - Claude Chabrol pour son film "Betty" (1ère diffusion : 15/03/1992)

Par Michel Ciment - Avec Claude Chabrol (cinéaste, producteur, scénariste)

05:47 - 06:49 Master class, Forum des images - Claude Chabrol (1ère diffusion : 01/08/2009)

Par Pascal Mérigeau - Avec Claude Chabrol (cinéaste, producteur, scénariste) - Réalisation Sylvie Migault

06:49 - 06:55 Nuit Claude Chabrol - Entretien 3/3 avec Cécile Maistre-Chabrol et Thierry Jousse (1ère diffusion : 18/10/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Cécile Maistre-Chabrol et Thierry Jousse - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 01 août au lundi 02 août 2021

23:01 - 23:57 Pages entomologiques de Jean-Henri Fabre 4/8 : Les Epeires 2/2 (1ère diffusion : 21/08/1978)

Par Michel Anthonioz - Avec Jacques Carayan et Pierre Teocchi (conservateur du Musée de l'Harmas à Sérignan) - Réalisation Janine Antoine

Nouvelle diffusion de la Nuit de la randonnée

Avec Antoine de Baecque, Claude Eveno et Lénaïc Riaudel

Par Philippe Garbit

23:58 - 00:28 La Nuit de la randonnée - Entretien 1/4 avec Antoine de Baecque (1ère diffusion : 17/06/2018)

Par Philippe Garbit - Avec Antoine de Baecque - Réalisation Virginie Mourthé

00:28 - 00:44 Heure de culture française - Rêveries d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau (1ère diffusion : 06/12/1956 Chaîne Nationale)

Par Pierre Grosclaude - Lectures André de Chauveron

00:44 - 01:19 Un piéton à New York (1ère diffusion : 14/06/1959 Chaîne Parisienne)

Par Frédéric Pottecher

01:19 - 01:44 Chrétiens d'Orient - François Cassingena-Trévedy (1ère diffusion : 21/05/2017)

Par Sébastien de Courtois - Avec François Cassingena-Trévedy - Réalisation Dany Journo

01:44 - 01:58 Rendez-vous à cinq heures - Sur un bateau mouche remontant la Seine... (1ère diffusion : 12/07/1954 Paris Inter)

Par Pierre Le Rouzic - Avec Annie Flore, Pierre Tchernia, Claude Terrail et Nadia Tagrine

01:58 - 02:33 La Nuit de la randonnée - Entretien 2/4 avec Claude Eveno (1ère diffusion : 17/06/2018)

Par Philippe Garbit - Avec Claude Eveno - Réalisation Virginie Mourthé

02:33 - 03:33 Le pays d'ici - Voyage en France avec Stevenson, le conteur aux belles histoires (1ère diffusion : 17/08/1994)

Par Françoise Séloron - Avec Anne Mariage (animatrice de "Cheval d'aventure"), Jean Richard (conteur, spécialiste de la bête du Gévaudan) et Michel Le Bris (écrivain) - Réalisation Marie-France Nussbaum

03:33 - 04:33 En étrange pays - Marcher dans les livres de Jean Giono (1ère diffusion : 12/03/2004)

Par Gilles Lapouge - Avec Jean-Louis Caribou - Réalisation Daniel Finot

04:33 - 04:53 La Nuit de la randonnée - Entretien 3/4 avec Lénaïc Riaudel (1ère diffusion : 17/06/2018)

Par Philippe Garbit - Avec Lénaïc Riaudel - Réalisation Virginie Mourthé

04:53 - 05:23 Le cabinet de curiosités - Jacques Lacarrière, le marcheur ébloui (1ère diffusion : 21/11/1997)

Par Marie-Christine Navarro - Avec Jacques Lacarrière - Réalisation Nathalie Triandafyllidès

05:23 - 06:23 Les Iles de France - Un sentier de randonnée à Paris : du nouveau pour les marcheurs (1ère diffusion : 05/06/1995)

Par Simone Douek - Avec Jean-François Vilar et Max Douy - Réalisation Viviane Noël

06:23 - 06:48 Extrait : L'échappée belle - Théodore Monod : La dernière méharée (1ère diffusion : 20/05/1994)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Réalisation Marie-André Armynot

06:48 - 06:57 La Nuit de la randonnée - Entretien 4/4 avec Antoine de Baecque (1ère diffusion : 17/06/2018)

Par Philippe Garbit - Avec Antoine de Baecque - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 02 août au mardi 03 août 2021

00:02 - 01:07 Jacques Cartier : le voyage imaginé, 1534-1984 : 5/13 : -La terre de Caïn (1ère diffusion : 20/08/1984)

Par Jean-Daniel Lafond et Pierre Perrault - Avec des habitants des villages de Blancs-Sablons et de Tête-à-La-Baleine dans la péninsule du Québec Labrador - Réalisation Jean-Daniel Lafond

01:07 - 04:02 L'invité du lundi - François Truffaut (1ère diffusion : 05/05/1975)

Par Martine Cadieu, Paula Jacques, André Mathieu et Michel Gonzales - Avec François Truffaut

04:02 - 05:02 Rendez-vous avec le ballet 6/9 : L'éclatement du ballet au XXe siècle (1ère diffusion : 20/01/1982)

Par André Hofmann et Vladimir Hofmann

05:02 - 06:27 Opus - Pierre Vassiliu (1ère diffusion : 02/07/1988)

Par Jacques Erwan - Avec Pierre Vassiliu - Réalisation Michel Gache

06:27 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 11/32 : Le Mort et les trois vivants - Multidiffusion du 02/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mardi 03 août au mercredi 04 août 2021

00:02 - 01:02 Semaine titre - Boris Vian, du jazz à l'opéra 5/8 : Le rock'n'roll (1ère diffusion : 25/06/1979)

Par Noël Simsolo et Dominique Rabourdin - Avec Jacques Canetti (directeur artistique, producteur musical), Michel Legrand (musicien, compositeur, pianiste, arrangeur), Magali Noël (actrice, chanteuse), Eddie Barclay (éditeur, producteur, pianiste de jazz, compositeur, chef d'orchestre) et Maurice Cullaz (journaliste de jazz) - Avec en archives, la voix de Boris Vian - Textes de Boris Vian dits par Jean-Pierre Cassel - Réalisation El'Monder Babaï

01:02 - 03:57 Atelier de Création Radiophonique - Irish Stew (1ère diffusion : 21/05/1972)

Par Andrew Orr et Serge Fauchereau - Assistante Viviane Van den Broek

03:57 - 04:57 Rendez-vous avec le ballet 7/9 : Le ballet néo-classique (1ère diffusion : 21/01/1982)

Par André Hofmann et Vladimir Hofmann

04:57 - 05:27 Les grandes Conférences - Winston Churchill (1ère diffusion : 14/04/1967)

Par Hugh Trevor-Roper - Avec Patrick Reilly

05:27 - 06:27 Grand angle - Les pantoufles d'Auriol ou histoire de clowns (1ère diffusion : 03/01/1987)

Par Christine Goémé - Avec Pierre Etaix (clown), Annie Fratellini (directrice d'Ecole de Cirque), Pierre-Robert Levy (historien du Cirque), Michel Soule (psychanalyste), Achille Zavatta (clown) et Marquis Pauwels - Réalisation Marie Vouilloux

06:27 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 12/32 : Le Crime de la rue Barbette - Multidiffusion du 03/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mercredi 04 août au jeudi 05 août 2021

00:02 - 01:02 Mises en scène 13/17 : Jérôme Savary et son Grand Magic Circus (1ère diffusion : 08/12/1974)

Par Guy Dumur - Avec Jérôme Savary (acteur, metteur en scène, directeur de théâtre), Micheline Presle (comédienne) et Copi (romancier, dramaturge, dessinateur)

01:02 - 03:57 Extrait : Les après-midi de France Culture - L'invité du lundi : Joris Ivens pour "Comment Yukong déplaça les montagnes" (1ère diffusion : 29/03/1976)

Par Luc Bérimont, Michel Gonzales, Martine Cadieu et Paula Jacques - Avec Joris Ivens, Marceline Loridan, Zao Wou-Ki, Gérard Fromanger, Jean Bigiaoui et Jacques Sansoulh - Réalisation André Mathieu

03:57 - 04:52 Rendez-vous avec le ballet 8/9 : La modern dance Américaine (1ère diffusion : 21/01/1982)

Par André Hofmann et Vladimir Hofmann

04:52 - 05:42 Les mots-clés - Auguste Le Breton (1ère diffusion : 05/07/1971)

Par Pierre Lhoste - Avec Auguste Le Breton

05:42 - 06:27 Entretiens avec Francis Bacon - Entretiens 1, 2 et 3 (1ère diffusion : 02, 03 et 04/04/1975)

Par Michel Couturier - Avec Francis Bacon

06:27 - 06:56 L'Hôtel Saint-Pol 13/32 - Multidiffusion du 04/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du jeudi 05 août au vendredi 06 août 2021

00:02 - 00:47 Qui êtes-vous ? - France Roche (1ère diffusion : 04/05/1950 Chaîne Nationale)

Par André Gillois - Avec France Roche - Réalisation Jacques Guinchard

00:47 - 03:42 Atelier de Création Radiophonique - AudioPerec (1ère diffusion : 05/03/1972)

Par Georges Perec - Avec Marcel Cuvelier, Roger Jacquet, Danièle Lebrun, Yves Péneau, Thérèse Quentin, Monique Saintey, Frédérique Villedent, Michel Bouquet, Danièle Lebrun, Claude Piéplu, Jean Topart, Raymond Queneau, Jacques Roubaud, Marcel Bénabou, Luc Etienne et Georges Perec - Réalisation Janine Antoine

03:42 - 04:42 Rendez-vous avec le ballet 9/9 : L'Europe d'aujourd'hui (1ère diffusion : 22/01/1982)

Par André Hofmann et Vladimir Hofmann

04:42 - 06:12 Une vie, une oeuvre - Antonio Gramsci, penseur de l'échec (1ère diffusion : 22/01/1987)

Par Francesca Piolot - Avec Hugues Portelli (homme politique), Paolo Fulchignoni (traducteur), Robert Paris (poète, chercheur et enseignant à EHESS) et Christine Buci-Glucksmann (philosophe) - Lectures Jean-Louis Jacopin, Jean Bollery et Armelle Paranthoën - Réalisation Jean-Claude Loiseau

06:12 - 06:28 Alors raconte - Jacques Brel (1ère diffusion : 11/12/1957 Chaîne Parisienne)

Par Bogdali Robert - Avec Jacques Brel

06:28 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 14/32 : Odette en danger - Multidiffusion du 05/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

00h00-7h00 LES NUITS DE FRANCE CULTURE – coordination Philippe Garbit

Nuit du vendredi 06 août au samedi 07 août 2021

00:01 - 01:36 Extrait : Arlequin serviteur de deux maîtres (1ère diffusion : 25/08/1963 France III Nationale)

De Carlo Goldoni - Réalisation Jacques Reynier

01:36 - 02:06 Des idées et des hommes - Evocation de Sri Aurobindo (1ère diffusion : 16/12/1950 Chaîne Nationale)

Par Jean Amrouche

02:06 - 02:41 Le parti d'en rire, 37 (1ère diffusion : 03/07/1949 Chaîne Parisienne)

Par Pierre Dac et Francis Blanche - Réalisation Pierre-Arnaud de Chassy Poulay

02:41 - 03:11 Retrouvailles à Tamanrasset, 3 : Sur les traces du Père de Foucauld (1ère diffusion : 07/06/1972)

Par Gilbert Ganne - Réalisation Georges Godebert

03:11 - 06:11 Le bon plaisir - Yvonne Sassinot de Nesle, 1 (1ère diffusion : 09/10/1993)

Par Gérard Villain - Avec Noëlle Boisson (chef monteuse), Jean-Pierre Ruh (ingénieur du son), Philippe Rousselot (chef opérateur), Philippe Noiret (acteur), Fanny Ardant (actrice), Claude Santelli (réalisateur et metteur en scène) et Yvonne Sassinot (créateur de costumes) - Lectures Jean-Pierre Cassel (acteur) - Réalisation Judith D’Astier

06:11 - 06:27 Ainsi va le monde - La Chine telle que je l'ai vue : Hong Kong et Shanghai (1ère diffusion : 14/12/1948 Chaîne Parisienne)

Par Samy Simon

06:27 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 15/32 : Echec à la Reine - Multidiffusion du 06/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du samedi 07 août au dimanche 08 août 2021

23:00 - 23:56 Faits Divers - La fine équipe (1ère diffusion : 25/06/1957 Chaîne Parisienne)

De Jean Cosmos - Interprétation Marcel Bozzuffi (inspecteur Locquirec), Jean Chevrin, André Wasley et Henri Crémieux (Edouard Perciny) - Réalisation Pierre Billard

Nouvelle diffusion de la Nuit rêvée de Mariana Otero

Par Mathilde Wagman

23:56 - 00:22 La Nuit rêvée de Mariana Otero - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 06/12/2020)

Par Mathilde Wagman - Avec Mariana Otero - Réalisation Virginie Mourthé

00:22 - 01:27 Surprises de vues - Les vacances de Pierre Perrault (1ère diffusion : 15/08/1983)

Par Philippe Esnault - Avec Pierre Perrault

01:27 - 02:02 Poésie ininterrompue - Nathalie Sarraute (1ère diffusion : 08/02/1976)

Par Viviane Forrester - Avec Nathalie Sarraute - Réalisation Olivier D'Horrer

02:02 - 03:02 Sur les docks - Passeurs de réel : Thierry Garrel (1ère diffusion : 12/05/2009)

Par Jean-Baptiste Pérétié - Avec Samuel Collardey, Alain Cavalier, Tancrède Ramonet, Didier Cros, Jacques Bidou et Thierry Garrel - Réalisation Nathalie Battus

03:02 - 03:42 Du jour au lendemain - Marie-José Mondzain pour "Homo Spectator" (1ère diffusion : 19/02/2008)

Par Alain Veinstein - Avec Marie-José Mondzain - Réalisation Anne Franchini

03:42 - 04:00 La Nuit rêvée de Mariana Otero - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 06/12/2020)

Par Mathilde Wagman - Avec Mariana Otero - Réalisation Virginie Mourthé

04:00 - 04:50 Répliques - Un nouveau mai 68 ? (1ère diffusion : 13/12/1986)

Par Alain Finkielkraut - Avec Cornélius Castoriadis et Luc Ferry

04:50 - 05:17 Parti Pris - René Dumont, Ecologie et Socialisme (1ère diffusion : 01/06/1977)

Par Jacques Paugam - Avec René Dumont

05:17 - 06:18 Concordances des temps - Le tirage au sort, démocratique ? (1ère diffusion : 10/06/2017)

Par Jean-Noël Jeanneney - Avec Olivier Christin - Réalisation Anne Kobylak

06:18 - 06:50 A voix nue - Nelly Kaplan, 3 (1ère diffusion : 04/04/2001)

Par Anice Clément - Avec Nelly Kaplan - Réalisation Pascale Rayet

06:50 - 06:55 La Nuit rêvée de Mariana Otero - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 06/12/2020)

Par Mathilde Wagman - Avec Mariana Otero - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 08 août au lundi 09 août 2021

23:01 - 23:57 Pages entomologiques de Jean-Henri Fabre 5/8 : Le Minotaure typhée (1ère diffusion : 22/08/1978)

Par Michel Anthonioz - Avec Jacques Carayan et Pierre Teocchi (conservateur du Musée de l'Harmas à Sérignan) - Réalisation Janine Antoine

Nouvelle diffusion de la Nuit rêvée d’Alex Beaupain

Par Albane Penaranda

23:58 - 00:42 La Nuit rêvée d’Alex Beaupain - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 01/03/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Alex Beaupain - Réalisation Virginie Mourthé

00:42 - 01:17 Extrait : La grande table (2ème partie) - John Irving pour son roman "À moi seul bien des personnages" (1ère diffusion : 23/04/2013)

Par Caroline Broué - Avec John Irving (écrivain) - Réalisation Peiré Legras

01:17 - 02:03 A quoi pensez-vous ? - Valérie Lemercier (1ère diffusion : 21/02/2009)

Par Brigitte Lefèvre - Avec Valérie Lemercier (actrice, scénariste, réalisatrice, chanteuse) - Réalisation Didier Lagarde

02:03 - 02:19 Extrait : Diagonales - Etienne Daho "soft qui peut" (1ère diffusion : 12/03/1985)

Par Marc Legras et Jacques Erwan - Avec Etienne Daho (auteur-compositeur-interprète et producteur)

02:19 - 02:39 C'est entendu - Marie Trintignant (1ère diffusion : 23/08/2001)

Par Véronique Olmi - Avec Marie Trintignant (actrice) - Réalisation Mehdi El Hadj

02:39 - 03:09 Nuits magnétiques - Jeu, set et match, 1ère partie (1ère diffusion : 26/03/1979)

Par Anne André et Ana de Carvalho - Avec Patrice Dominguez (joueur, entraîneur et dirigeant du tennis français, et journaliste), Guillermo Vilas (tennisman argentin), Ion Tiriac (tennisman roumain) Juliette Mills (comédienne), Pierre Barthes (tennisman), Virginia Ruzici (tenniswoman Roumaine) et Ted Tinling (joueur de tennis et styliste) - Réalisation Yvette Tuchband

03:09 - 03:54 La Nuit rêvée d’Alex Beaupain - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 01/03/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Alex Beaupain - Réalisation Virginie Mourthé

03:54 - 04:22 La belle ouvrage - Franquin (1ère diffusion : 08/09/1973 Nord Picardie)

Par Pierre Dubois - Avec Franquin (auteur de bande-dessinée) - Lectures Fernand Kindt et Patrice Dozier - Réalisation Catherine Claeys

04:22 - 05:14 Le cinéma des cinéastes - "Boy meets girl" de Leos Carax (1ère diffusion : 25/11/1984)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Leos Carax (cinéaste), Jean-Yves Escoffier (directeur de la photographie) et Caroline Champetier (directrice de la photographie)

05:14 - 05:49 Connaître le cinéma - "L'enfance nue" de Maurice Pialat (1ère diffusion : 15/02/1969)

Par Philippe Esnault et Jean Mitry - Avec Bernard Tavernier (critique, attaché de presse, cinéaste), Jean-Paul Török (historien du cinéma, scénariste, réalisateur, écrivain), Claude Chabrol (cinéaste) et Maurice Pialat (cinéaste) - Réalisation Annie Coeurdevey

05:49 - 06:49 Chronique politique de la IVème République : la vie intérieure d'une république 1945-1958 - L'expérience Mendès-France : juin 1954 - février 1955 (1ère diffusion : 04/08/1987)

Par Dominique Chagnollaud et Cécile Borderie - Avec Eugène Claudius-Petit, Léo Hamon, Maurice Faure, Gaston Monnerville, Maurice Schumann, Michel Debré, Claude Bourdet, François Bloch-Lainé, Henri Caillavet, Jacques Chaban-Delmas, Edgar Faure, Raymond Offroy, Antoine Pinay et Maurice Bourgès-Maunoury - Avec la voix de Pierre Mendès-France - Réalisation Catherine Lemire

06:49 - 06:57 La Nuit rêvée d’Alex Beaupain - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 01/03/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Alex Beaupain - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 09 août au mardi 10 août 2021

00:02 - 01:07 Jacques Cartier : le voyage imaginé, 1534-1984 : 6/13 : -Ces gens-là se peuvent appeler sauvage (1ère diffusion : 21/08/1984)

Par Jean-Daniel Lafond et Pierre Perrault - Avec Alexis Joveneau (missionnaire), les Amérindiens du village d'Oloman (La Romaine) au Québec-Labrador et Rémi Savard (anthropologue) - Réalisation Jean-Daniel Lafond

01:07 - 01:37 La science en marche - La prestidigitation et les fausses sciences 1/2 (1ère diffusion : 20/01/1972)

Par François Le Lionnais - Avec Michel Seldow

01:37 - 02:17 Un livre des voix - Le Lit défait (1ère diffusion : 02/05/1977)

Par Pierre Sipriot - Avec Françoise Sagan - Réalisation Alain Barroux

02:17 - 04:12 Une veillée chez Jean Ferrat (1ère diffusion : 31/12/1997)

Par David Jisse - Avec Jean Ferrat et Véronique Estel - Réalisation François Viet

04:12 - 05:07 Un homme, une ville - Sur les traces de Flora Tristan à Londres, 1/2 : La paria chez les émigrés de Saint-Gilles et les fous de Bedlam (1ère diffusion : 17/08/1978)

Par Jean Montalbetti - Avec Dominique Desanti, Phoebe Hair et Patricia Aldridge - Lectures Maud Rayer

05:07 - 06:27 Nuits magnétiques - De l’Oedipe dans les bulles : Spirou et Fantasio ou le double ironique (1ère diffusion : 10/12/1980)

Par Jean-Marc Terrasse - Avec Alain Rey, André Franquin, Pascal Ory, Jean-Michel Charlier, Peyo (dessinateur), Albert Uderzo, Georges Wolinski, Jacques Tardi et Claire Bretécher - Réalisation Bernard Treton

06:27 - 06:56 L'Hôtel Saint-Pol 16/32 : Polifer, chef des Ecorcheurs - Multidiffusion du 09/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mardi 10 août au mercredi 11 août 2021

00:02 - 01:02 Semaine titre - Boris Vian, du jazz à l'opéra 6/8 : Henri Salvador (1ère diffusion : 28/06/1979)

Par Noël Simsolo et Dominique Rabourdin - Avec Henri Salvador (chanteur, humoriste), Jack Diéval (pianiste de jazz, compositeur, animateur de radio et de télévision), Eddie Barclay (éditeur, producteur, pianiste de jazz, compositeur, chef d'orchestre) et Ursula Vian (danseuse, actrice) - Avec en archives, la voix de Boris Vian - Textes de Boris Vian dits par Jean-Pierre Cassel - Réalisation El'Monder Babaï

01:02 - 01:27 La science en marche - La prestidigitation et les fausses sciences 2/2 (1ère diffusion : 27/01/1972)

Par François Le Lionnais - Avec Michel Seldow

01:27 - 01:57 Présence des arts - Exposition Balthus au Centre Pompidou (1ère diffusion : 09/01/1984)

Par François Le Targat - Avec Jean Clair

01:57 - 02:27 Club du jazz - Rencontre avec le jazz européen (1ère diffusion : 03/11/1962)

Par André Francis

02:27 - 03:27 Le Marquis d'Hervey de Saint-Denys 1/2 (1ère diffusion : 20/01/1973)

Par Betty Schwartz - Avec Claude Tchou (éditeur), Roger Caillois (écrivain, sociologue, critique littéraire, traducteur), Jack Dillon (écrivain), Claude Mettra (écrivain, homme de radio), Jacques Donnars (médecin, psychosomaticien) et Yves Hervouet (chercheur, sinologue) - Lectures François Maistre, Sylvie Marion, Hugues Liese, Teddy Bilis, Pierre Olivier, Gaëtan Jor, Robert Martin, Jean-Jacques Steen, Jean Pemeja, Raymond Jourdan et Jean-Pierre Lituac - Réalisation Georges Gravier

03:27 - 04:18 Le cinéma des cinéastes - Jean Narboni à propos de la biographie d'André Bazin par Dudley Andrew (1ère diffusion : 17/04/1983)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Jean Narboni et Caroline Champetier

04:18 - 05:13 Un homme, une ville - Sur les traces de Flora Tristan à Londres, 2/2 : La militante féministe, du mouvement chartiste à l’Union ouvrière (1ère diffusion : 18/08/1978)

Par Jean Montalbetti - Avec Dominique Desanti, Oonagh Mac Donald, Ann Ashby et Anna Devin - Lectures Maud Rayer

05:13 - 06:28 Le lyriscope - West Side Story (1ère diffusion : 22/11/1981)

Par Jean-Louis Cavalier - Avec Pamela Tytell et Richard Caceres (metteur en scène, chorégraphe, danseur)

06:27 - 06:56 L'Hôtel Saint-Pol 17/32 : Sinistre marchandage - Multidiffusion du 10/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mercredi 11 août au jeudi 12 août 2021

00:02 - 01:00 Mises en scène 14/17 : Brigitte Jaques et Bruno Bayen pour deux pièces de Frank Wedekind (1ère diffusion : 12/01/1975)

Par Guy Dumur - Avec Brigitte Jaques (metteur en scène, comédienne), Bruno Bayen (romancier, auteur dramatique, traducteur, metteur en scène), François Régnault (philosophe, écrivain, traducteur, homme de théâtre) et Bernard Dort (universitaire, théoricien, écrivain, traducteur et praticien du théâtre)

01:00 - 01:20 Tribune de Paris - L'évolution de l'art selon les pays (1ère diffusion : 26/05/1949 Chaîne Nationale)

Par Paul Peronnet - Avec Fernand Léger, Anthony Blunt, Raymond Cogniat, Jacques Lassaigne et Frank Mac Ewen

01:20 - 01:55 Les grandes conférences - L'agent secret ou le crime légal (1ère diffusion : 24/05/1966)

Par Georges Langelaan

01:55 - 02:30 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - La chanson américaine, 3 : Irving Berlin (1ère diffusion : 17/03/1984)

Par Gilles Archambault - Réalisation Gilles Archambault

02:30 - 03:35 Le Marquis d'Hervey de Saint-Denys 2/2 (1ère diffusion : 27/01/1973)

Par Betty Schwartz - Avec Claude Tchou (éditeur), Roger Caillois (écrivain, sociologue, critique littéraire, traducteur), Jack Dillon (écrivain), Claude Mettra (écrivain, homme de radio), Marie-Dominique Mouton (chercheur en ethnologie et sociologie) et Yves Hervouet (chercheur, sinologue) - Lectures François Maistre, Sylvie Marion, Hugues Liese, Teddy Bilis, Pierre Olivier, Gaëtan Jor, Robert Martin, Jean-Jacques Steen, Jean Pemeja, Raymond Jourdan, Jean-Pierre Lituac, Hubert Buthion et Sylvia Oneto - Réalisation Georges Gravier

03:35 - 05:00 Documentaire du vendredi - Sur Nicolas de Staël (1ère diffusion : 19/03/1982)

Par Jérôme d'Astier - Avec André Ravaute, Etienne Hajdù, Louttre.B et Georges Simonka

05:00 - 05:40 Domaine de l'esprit - Henri Mondor (1ère diffusion : 06/05/1954 Chaîne Nationale)

Par Michel Manoll - Avec Robert Mallet et Henri Mondor (Académie Française) - Lecture Paul-Emile Deiber - Réalisation Raoul Auclair

05:40 - 06:28 Les mots-clés - Silvia Monfort (1ère diffusion : 28/08/1971)

Par Pierre Lhoste - Avec Silvia Monfort

06:27 - 06:58 L'Hôtel Saint-Pol 18/32 : Révélation - Multidiffusion du 11/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du jeudi 12 août au vendredi 13 août 2021

00:02 - 00:42 Qui êtes-vous ? - Serge Reggiani (1ère diffusion : 29/06/1950 Chaîne Nationale)

Par André Gillois - Avec Serge Reggiani - Réalisation Jacques Guinchard

00:42 - 01:17 Communauté des Radios Publiques de Langue Française : La chanson américaine , 4 : George Gershwin (1ère diffusion : 31/03/1984)

Par Gilles Archambault - Réalisation Gilles Archambault

01:17 - 03:12 Atelier de Création Radiophonique - Temps mort (1ère diffusion : 12/03/1974)

Par Jacques-Pierre Amette, Andrew Orr, Alain Sotto et René Farabet - Avec Helena Manson et Pierre Santini - Réalisation Anne-Marie Abou, Albert Morin et Viviane van den Broek

03:12 - 04:17 La nuit n'a pas sommeil (1ère diffusion : 31/12/1957)

Par Luc Bérimont - Avec Jean-Marie Amato, Roland Ménard, Sophie Desroy et Bernard Frémaux - Avec les voix d’Yves Montand, Simone Signoret, Guy Béart, Les Frères Jacques, la compagnie Yves Robert, Juliette Gréco, Les Quatre Barbus, Robert Ripa et Catherine Sauvage - Réalisation Hélène de La Bruce

04:17 - 05:12 De la nuit - Quelque part n'importe où guidés par le soleil (1ère diffusion : 23/12/1977)

Par Gilbert-Maurice Duprez - Avec deux membres du collectif "De la nuit"

05:12 - 06:12 Soirée de Paris - La plume et la lumière : du roman au cinéma (1ère diffusion : 03/05/1953 Chaîne Nationale)

Par Nicole Vedrès et Dominique Fabre - Lectures Louise Conte, Michel Bouquet, Maria Casares, Renaud Mary, Jacques Hilling, Léon Arvel, Jeanne Moreau, Roland Alexandre et Nicole Ladmiral - Réalisation Henri Soubeyran

06:12 - 06:27 Edition spéciale - La journée météo mondiale (1ère diffusion : 23/03/1961 Chaîne Nationale)

Par Philippe Réal - Avec André Pascal

06:27 - 06:56 L'Hôtel Saint-Pol 19/32 : Le Mort reprend sa place - Multidiffusion du 12/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du vendredi 13 août au samedi 14 août 2021

00:01 - 01:46 Les Rustres (1ère diffusion : 13/10/1974)

Par la Société des Comédiens Français - De Carlo Goldoni - Adaptation Claude Des Presles - Interprétation Jean-Claude Arnaud, Alain Pralon, Louis Arbessier, Yves Pignot, Georges Audoubert, Bruno Devoldère, Alberte Aveline, Tania Torrens, Virginie Pradal et Aline Bertrand - Réalisation Jacques Reynier

01:46 - 02:21 Portrait d'une reine de France - Aliénor d'Aquitaine (1ère diffusion : 30/09/1973)

Par Denise Alberti - Avec Régine Pernoud

02:21 - 03:06 Hors champs - Thomas Vinterberg (1ère diffusion : 13/11/2012)

Par Laure Adler - Avec Thomas Vinterberg - Avec les voix d'Ingmar Bergman et Lars von Trier - Réalisation Didier Lagarde et Brigitte Bouvier

03:06 - 06:01 Atelier de Création Radiophonique - Délire et désir, Gilles Deleuze (1ère diffusion : 22/10/1972)

Par René Farabet et Pascale Verneuil - Avec Gilles Deleuze, Roger Blin, Gilles Guillot, Colette Magny, Joseph Ndoundou, Pierre Klossowski, Michel Butor, Alfred Kern, Georges Lambrichs, Louise et Nathalie Lambrichs, Catherine Millot et Jean-Noël Vuarnet- Avec la voix d’Antonin Artaud - Réalisation Monique Burguière

06:01 - 06:27 Connaissance de l'homme - Sören Kierkegaard, 3 : Le romancier, le poète et le réformateur (1ère diffusion : 22/05/1963 France III Nationale)

Par Georges Gusdorf - Lectures Michel Etcheverry

06:27 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 20/32 : Face à face - Multidiffusion du 13/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du samedi 14 août au dimanche 15 août 2021

23:00 - 23:56 Faits Divers - Le Spectre à cheval (1ère diffusion : 01/01/1957 Chaîne Parisienne)

De Pham Van Ky - Interprétation Henri Guisol (le détective Harley), Nelly Delmas (Miss Tamil Rhaman), Marie-Jeanne Gardien, Henri Virlojeux, Yves Duchateau, Jacques Amyran et Rosy Varte (Mrs Sadler) - Réalisation Pierre Billard

Nouvelle diffusion de la Nuit rêvée de Michelle Perrot

Par Philippe Garbit

23:56 - 00:35 La Nuit rêvée de Michelle Perrot - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 15/03/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Michelle Perrot - Réalisation Virginie Mourthé

00:35 - 01:06 Thèmes et controverses - Folie et raison (1ère diffusion : 20/10/1961 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Michel Foucault

01:06 - 02:01 For intérieur - Françoise Héritier (1ère diffusion : 27/04/1997)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Françoise Héritier - Réalisation Hélène Daude

02:01 - 03:06 La fabrique de l'histoire - Promenade dans le Maitron : la révolte de A à Z (1ère diffusion : 13/04/2001)

Par Irène Berelowitch - Avec Françoise Barré-Sinoussi, Claude Pennetier, Christophe Prochasson, Bernard Pudal, Jean Maitron, Claude Poperen et Alix Barbet - Réalisation Véronique Lamendour

03:06 - 03:53 Du jour au lendemain - Arlette Farge (1ère diffusion : 27/02/1992)

Par Alain Veinstein - Avec Arlette Farge - Réalisation Bernard Treton

03:53 - 04:38 La Nuit rêvée de Michelle Perrot - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 15/03/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Michelle Perrot - Réalisation Virginie Mourthé

04:38 - 05:25 Hors champs - Annie Ernaux (1ère diffusion : 14/06/2010)

Par Laure Adler - Avec Annie Ernaux - Réalisation Brigitte Bouvier

05:25 - 06:49 La Mort d'Ivan Illitch (1ère diffusion : 15/02/1969)

De Léon Tolstoï - Adaptation Georges Govy - Interprétation Michel Vitold, François Maistre, Danielle Volle, Jacques Fonson, Annick Korrigan, René Clermont et Jean Marconi - Réalisation Evelyne Frémy

06:49 - 06:54 La Nuit rêvée de Michelle Perrot - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 15/03/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Michelle Perrot - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 15 août au lundi 16 août 2021

23:01 - 23:57 Pages entomologiques de Jean-Henri Fabre 6/8 : Le scorpion languedocien (1ère diffusion : 23/08/1978)

Par Michel Anthonioz - Avec Jacques Carayan et Pierre Teocchi (conservateur du Musée de l'Harmas à Sérignan) - Réalisation Janine Antoine

Nouvelle diffusion de la Nuit rêvée d'Emmanuel Finkiel

Par Mathilde Wagman

23:58 - 00:38 La Nuit rêvée d'Emmanuel Finkiel - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 28/01/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Emmanuel Finkiel - Réalisation Virginie Mourthé

00:38 - 01:08 A voix nue - Esther Gorintin 1/5 : Une enfance à Sokulka, 1913 - 1933 (1ère diffusion : 15/09/2003)

Par Antoine Perraud - Réalisation Françoise Camar

01:08 - 01:38 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Catherine Sellers dit "Taïbele et son démon", d’Isaac Bashevis Singer (1ère diffusion : 04/12/1982)

Par Patrice Galbeau - Réalisation Anne Lemaître

01:38 - 02:13 Les chemins de la connaissance - Jean-Paul Sartre, autoportrait à 70 ans 1/10 (1ère diffusion : 01/10/2001)

Par Michel Contat - Réalisation Brigitte Bouvier

02:15 - 02:45 A voix nue - Benny Lévy 2/5 (1ère diffusion : 18/06/2002)

Par Alain Finkielkraut - Avec Benny Lévy - Réalisation Dominique Briffaut

02:45 - 03:20 Un poco agitato - György Ligeti (1ère diffusion : 15/06/2006)

Par Yvan Amar - Avec Michaël Lévinas et David Jisse - Réalisation Périne Menguy

03:20 - 03:47 La Nuit rêvée d'Emmanuel Finkiel - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 28/01/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Emmanuel Finkiel - Réalisation Virginie Mourthé

03:47 - 04:07 Connaissance de l'homme - La phénoménologie par Paul Ricoeur (1ère diffusion : 18/12/1957 Chaîne Nationale)

Par Paul Ricoeur

04:07 - 04:37 Chemins de la connaissance - A l’écoute de Jacques Lacan 3/5, avec Alain Grosrichard (1ère diffusion : 04/04/2001)

Par Christine Goémé - Avec Alain Grosrichard - Réalisation Christine Prin Le Gall

04:40 - 06:10 Une vie, une oeuvre - Henri Michaux (1ère diffusion : 24/10/1999)

Par Christine Rey - Avec Frédéric Baal, Yves-Jacques Boin, Jean-Michel Maulpoix, Florence de Lussy, Anne-Elisabeth Halpern, Maurice Imbert, Nicolas Roméas et Philippe Mion - Avec les voix de Jacques Ellul, Alain Cuny, Juliette Gréco et Pierre Brasseur - Réalisation William Duncan

06:10 - 06:45 Une autre histoire du cinéma 24/25 : Jean-Luc Godard (1ère diffusion : 23/08/2007)

Par Jean Douchet - Réalisation François Caunac

06:45 - 06:57 La Nuit rêvée d'Emmanuel Finkiel - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 28/01/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Emmanuel Finkiel - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 16 août au mardi 17 août 2021

00:02 - 01:02 Jacques Cartier : le voyage imaginé, 1534-1984 : 7/13 : -Le peuple n'a aucune croyance en Dieu qui vaille (1ère diffusion : 22/08/1984)

Par Jean-Daniel Lafond et Pierre Perrault - Avec Alexis Joveneau (missionnaire), Benoît Ashini (sorcier Américain) et les Indiens amérindiens de la réserve d'Oloman (la romaine) au Québec Labrador - Réalisation Jean-Daniel Lafond

01:02 - 02:50 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 22/29 : -42 : Géographie de la Résistance : Les Approches de Paris, -43 : Paris, 1ère partie, -44 : Paris, 2ème partie (1ère diffusion : 01 au 03/07/1964)

Par Stanislas Fumet - Réalisation Paul Ventre

02:50 - 03:25 Le monde insolite - L'âge héroïque de l'espionnage (1ère diffusion : 22/07/1973)

Par Pierre-Jean Laspeyres - Avec Gilbert Guillaume

03:25 - 03:40 Radio pastiche - La foire agricole de fous-moi l’camp (1ère diffusion : 23/06/1953 Chaîne Parisienne)

Par Jacques Provins et Michel Mery

03:40 - 05:55 Le bourgeois gentilhomme (1ère diffusion : 22/11/1951 Chaîne Nationale)

De Molière - Musique Jean-Baptiste Lully - Mise en scène Jean Meyer - Chef d'orchestre André Jolivet - Orchestre de la Comédie Française - Interprétation Teddy Bilis (un garçon tailleur), Béatrice Bretty (Nicole), Georges Chamarat (le maître de philosophie), Andrée de Chauveron (madame Jourdain), Bernard Demigny (chant), Maurice Escande (Dorante), Michel Galabru (le maître d'arme), Yvonne Gaudeau (Lucile), Robert Hirsch (le maître de musique), Jean-Pierre Jorris, Robert Manuel (le maître tailleur), Jean Meyer (Covielle), Jean Piat (Cléonte), Marie Sabouret (Dorimène), Louis Seigner (monsieur Jourdain) et Jacques Charon (le maître à danser)

05:55 - 06:03 Hommage à Vaslav Nijinski - Valentine Hugo : Ses souvenirs du Sacre du printemps (1ère diffusion : 09/07/1951 Paris Inter)

Par Henri Vermeil - Avec Valentine Hugo

06:03 - 06:23 Tribune de Paris - Peut-on traduire Shakespeare ? (1ère diffusion : 01/12/1947 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Jules Supervielle (poète et écrivain) et Robert Speaight (acteur et metteur en scène)

06:23 - 06:28 Poésie sur parole - William Shakespeare (1ère diffusion : 15/05/1996)

De William Shakespeare - Traduction Yves Bonnefoy - Par Jean-Baptiste Para -Réalisation Dominique Briffaut

06:28 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 21/32 : Tanneguy de Chastel - Multidiffusion du 16/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mardi 17 août au mercredi 18 août 2021

00:02 - 01:02 Semaine titre - Boris Vian, du jazz à l'opéra 7/8 : l'opéra (1ère diffusion : 28/06/1979)

Par Noël Simsolo et Dominique Rabourdin - Avec Jack Diéval (pianiste de jazz, compositeur, animateur de radio et de télévision), Jean Martinelli (acteur), Georges Delerue (compositeur, musicien), Martine Sarcey (actrice), Marcel Lamy (comédien, metteur en scène, directeur de théâtre), Catherine Sauvage (chanteuse, comédienne) et Ursula Vian (danseuse, actrice) - Avec en archives, la voix de Boris Vian - Textes de Boris Vian dits par Jean-Pierre Cassel - Réalisation El'Monder Babaï

01:02 - 02:00 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 23/29 : 45 : Août 1944, Paris se libère, 1ère partie, -46 : La Libération de Paris : La période pré-insurrectionnelle (1ère diffusion : 19/08/1964)

Par Stanislas Fumet (45) et Francis Crémieux (46) - Réalisation Paul Ventre (45)

02:00 - 03:30 Mardis du cinéma - Fellini et les femmes (1ère diffusion : 09/04/1991)

Par Francesca Isidori - Avec Jacqueline Risset, Henri Duplaix, Jean Collet, Ornella Volta, Paolo Fabri et Christian-Marc Bosséno - Réalisation Jacques Taroni

03:30 - 04:05 Portrait d'une reine de France - Marie-Joséphine de Savoie, Reine de France (1ère diffusion : 16/09/1973)

Par Denise Alberti

04:05 - 05:00 Tire ta langue - Un mot pour un autre (1ère diffusion : 24/09/2002)

Par Antoine Perraud et Antoine Lachand - Avec Dominique Cardebat (neuropsychologue et chercheur à l'INSERM), Laurent Flieder (écrivain, professeur, auteur du livre: "Jean Tardieu ou la présence absente"), Patrick Le Mauff (directeur du Festival International des Théâtres francophones en Limousin) et Jean Tardieu - Réalisation Françoise Camar

05:00 - 05:41 Les Enquêtes de Sherlock Holmes - Le Mystère de la chambre close (1ère diffusion : 29/06/1959 France II Régionale)

D’Arthur Conan Doyle - Adaptation Jean Marcillac - Bruitage Henri Saint-Georges - Interprétation Maurice Teynac (Sherlock Holmes), Pierre Mondy (docteur Watson), Danièle Delorme (Cora Murray), Christian Delmas, Geo Wallery, Claudine Coster, René Clermont, Bernard Woringer et Charles Lemontier - Réalisation Abder Isker

05:41 - 06:11 La restauration des temples d’Angkor (1ère diffusion : 17/11/1961)

Par la Radio Télévision Française - Avec Bernard-Philippe Groslier (directeur des recherches archéologiques de l'école française d'Extrême-Orient, conservateur d'Angkor)

06:11 - 06:28 Un quart d'heure avec Louis Gautier-Vignal (1ère diffusion : 13/07/1976)

Par Pierre Lhoste - Avec Louis Gautier-Vignal

06:28 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 22/32 : Le Témoin - Multidiffusion du 17/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mercredi 18 août au jeudi 19 août 2021

00:02 - 01:01 Mises en scène 15/17 : "Crime et Châtiment" de Dostoïevski par Robert Hossein (1ère diffusion : 09/02/1975)

Par Guy Dumur - Avec Robert Hossein (comédien, metteur en scène, réalisateur), Jacques Weber (comédien, réalisateur, scénariste) et Dominique Arban (journaliste, critique littéraire, femme de lettres, spécialiste de Dostoïevski)

01:01 - 01:58 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 24/29 : -47 : Paris se libère : 2ème partie, -48 : La Libération de Paris : L'appel à l'insurrection (1ère diffusion : 20/08/1964)

Par Stanislas Fumet (47) et Francis Crémieux (48) - Avec (48) Jacques Chaban-Delmas (délégué militaire national), André Carrel, Colonel Henri Rol-Tanguy (chef d'état major FFI) et Alexandre Parodi - Réalisation Paul Ventre

01:58 - 02:29 Contre-champ - Joé Noël, bruiteur (1ère diffusion : 24/12/1970)

Par Dominique Varenne - Avec le bruiteur Joé Noël et son fils Jean-Jacques Noël

02:29 - 03:04 Arcanes 71 - Monsieur Gurdjieff (1ère diffusion : 03/06/1971)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Paget et Louis Pauwels - Lecture d’une lettre de Katherine Mansfield à son mari (interprète non spécifiée)

03:04 - 04:39 Mardis du cinéma - Henri-Georges Clouzot en clair-obscur (1ère diffusion : 07/05/1985)

Par Philippe Esnault - Avec Jean Clouzot dit "Jérôme Géronimi" (romancier, scénariste, dialoguiste, acteur), Philippe Pilard (réalisateur, critique), Michel Pezin (assistant réalisateur) et Max Douy (décorateur) - Avec la voix de Henri-Georges Clouzot dans une archive de 1970 et des extraits de ses films - Réalisation Claude Giovanetti

04:39 - 05:29 Les mots-clés - Henri Charrière (1ère diffusion : 29/03/1971)

Par Pierre Lhoste - Avec Henri Charrière

05:29 - 06:21 Jardins français - Le snobisme (1ère diffusion : 25/11/1961 Chaîne Parisienne)

Par Nicole Strauss et Julien Bertheau - Réalisation Jean Doat

06:21 - 06:28 Sachez voyager - La radio dans le train (1ère diffusion : 15/10/1954 Chaîne Parisienne)

Par Frédéric Pottecher

06:28 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 23/32 : Retour au bercail - Multidiffusion du 18/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du jeudi 19 août au vendredi 20 août 2021

00:01 - 01:01 Qui êtes-vous ? - Madame Simone (Date d’enregistrement : 01/01/1951 Chaîne Nationale)

Par André Gillois - Avec Madame Simone, Emmanuel Berl, Maurice Clavel et Jean-Pierre Morphé - Réalisation Jacques Guinchard

01:01 - 01:58 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 25/29 : -49 : Août 1944, Paris se libère, 3ème partie, -50 : La Libération de Paris : Insurrection jour J (1ère diffusion : 21/08/1964)

Par Stanislas Fumet (49) et Francis Crémieux (50) - Avec (50) André Tollet (Président du CPL), Léo Hamon (membre du CPL), Jacques Chaban-Delmas, Henri Rol-Tanguy et Pierre Villon (Président de la com d'action militaire) - Réalisation Paul Ventre (49)

01:58 - 02:33 Le roman de la science - Quand les hommes auront faim (1ère diffusion : 17/04/1952 Chaîne Parisienne)

Par Jean Luc - Avec Raymond Jacquot - Réalisation Pierre Billard

02:33 - 04:13 Le monde contemporain - La situation au Cambodge (1ère diffusion : 01/09/1979)

Par Jean de Beer et Francis Crémieux - Avec Jean de Beer, Francis Crémieux, Chau Seng, Wilfred Burchett, Jean-Pierre Gallois et Alain Ruscio - Réalisation Maurice Audran

04:13 - 04:28 Radio ciné-club - Noël-Noël, la vie d'un comédien (1ère diffusion : 02/03/1948 Chaîne Nationale)

Par Lise Clarisse et Monique Sénèze - Réalisation François Billetdoux

04:28 - 05:58 Mardis du cinéma - Les comédies de Hawks (1ère diffusion : 24/12/1985)

Par Michel Cazenave - Avec Gilbert Guez (journaliste, critique) et Noël Simsolo (réalisateur, comédien, scénariste, historien du cinéma, romancier) - Avec des extraits de films d'Howard Hawks - Réalisation Mireille Krauss

05:58 - 06:28 Sous le figuier, le bonheur - Matin au jardin 5/5 : les roses (1ère diffusion : 11/08/2000)

Par Anice Clément - Avec André Eve et Catherine Laroze - Réalisation Angélique Tibau

06:28 - 06:58 L'Hôtel Saint-Pol 24/32 : Les Nouveaux exorcistes - Multidiffusion du 19/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du vendredi 20 août au samedi 21 août 2021

00:01 - 01:31 Le Barbier de Séville (1ère diffusion : 17/12/1952 Chaîne Nationale)

Par la Société des Comédiens Français - De Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais - Interprétation Louis Seigner, Jean Meyer, Robert Manuel, Jacques Clancy, Paul-Emile Deiber, Georges Baconnet, Maurice Porterat, Teddy Bilis, Gisèle Casadesus et Eliane Bertrand - Réalisation Jacques Reynier

01:31 - 02:26 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 26/29 : -51 : Août 1944, Paris se libère, 4ème partie, -52 : La Libération de Paris : La trève (1ère diffusion : 22/08/1964)

Par Stanislas Fumet (51) et Francis Crémieux (52) - Avec (52) Léo Hamon, André Tollet et Alexandre Parodi - Réalisation Paul Ventre (51)

02:26 - 04:06 Les après midi de France Culture - L'invité du lundi : Jacques Berque (1ère diffusion : 08/05/1978)

Par Thierry Garcin - Avec Jacques Berque, André Miquel, Remais Chamari et Badr-Eddine Arodaky

04:06 - 04:36 Arcanes 71 - Le Mana quotidien (1ère diffusion : 11/03/1971)

Par Jean Paget - Avec Georges Auclair, auteur de "Le Mana quotidien"

04:36 - 06:06 Mardis du cinéma - Ava Gardner ou le mythe de l'amour fou (1ère diffusion : 29/10/1985)

Par Michel Cazenave - Avec les critiques de Gilbert Guez et Jacques Siclier - Avec des extraits de films avec Ava Gardner - Réalisation Christine Berlamont

06:06 - 06:27 Feu vert à André Almuro - Invention de la parole, avec Pierre Clémenti (1ère diffusion : 08/06/1973)

Par André Almuro - Avec Pierre Clémenti - Lecture de "Prière pour une pièce de musique" de et par Pierre Clémenti - Musique André Almuro - Réalisation Arlette Dave

06:27 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 25/32 : Triste aventure du Sire de Bois-Redon - Multidiffusion du 20/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du samedi 21 août au dimanche 22 août 2021

23:00 - 23:56 Faits Divers - L'Honorable Monsieur Planterose (1ère diffusion : 12/01/1954 Chaîne Parisienne)

De Jean Marcillac - Interprétation Max Harry (Monsieur Planterose), Pierre Moncorbier (Monsieur Pilou), Jean-Jacques Delbo, Yves Duchateau, Pierre Marteville, Michel Dumur (Philippe Gérardot), Nelly Benedetti (Hélène Gérardot), Jean-Claude Michel (Pierre Gérardot), Jean-Marie Amato, Maurice Biraud (un policier), André Wasley, Yves Gladine et Becky Rosanes (une concierge) - Réalisation Pierre Billard

Nouvelle diffusion de la Nuit rêvée de Jean-Yves Tadié

Par Philippe Garbit

23:56 - 00:38 La Nuit rêvée de Jean-Yves Tadié - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 17/11/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Jean-Yves Tadié - Réalisation Virginie Mourthé

00:38 - 00:45 Paroles de Paris - Hommage à Antonin Artaud (1ère diffusion : 23/06/1946 Chaîne Nationale)

Par André Breton - Avec Francis Carco, Paul Claudel, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Georges Ribemont-Dessaignes et Robert Desnos

00:45 - 02:10 Une vie, une oeuvre - Pelham Grenvile Wodehouse (1ère diffusion : 25/06/1998)

Par Michel Cazenave - Avec François Rivière (professeur d'anglais), Hubert Prolongeau et Christian Jambet - Réalisation Isabelle Yhuel

02:10 - 02:32 Le fil d'Ariane - Apollinaire vivant (1ère diffusion : 03/04/1950 Paris Inter)

Par Madeleine Bariatinsky

02:32 - 03:17 Lectures à une voix - Robert Hirsch lit "Les suites d'un premier lit", d’Eugène Labiche (1ère diffusion : 22/12/1961 Chaîne Nationale)

Par Michel Polac - Avec Robert Hirsch

03:17 - 04:01 La Nuit rêvée de Jean-Yves Tadié - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 17/11/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Jean-Yves Tadié - Réalisation Virginie Mourthé

04:01 - 04:07 Extrait : Dimanche dans un fauteuil - Grégoire et Amédée (1ère diffusion : 19/10/1958 France I Paris-Inter)

De Roland Dubillard - Avec Roland Dubillard et Philippe de Chérisey

04:07 - 05:02 L'image dans le tapis (1ère diffusion : 23/08/1966)

De Henry James - Adaptation Roger Pillaudin - Chef d'orchestre Jean-Jacques Werner - Bruitage Louis Matabon - Interprétation Martine Sarcey, Jacqueline Rivière, Liliane Gaudet, René Farabet, Jacques Castelot et Jacques Berthier - Réalisation Henri Soubeyran

05:04 - 05:31 Souvenez-vous - Marcel Proust, Prix Goncourt 1919 (1ère diffusion : 15/06/1950 Paris Inter)

Par Pierre Minet - Avec Roger Allard, Maurice Rostand et Céleste Albaret - Réalisation Raoul Auclair

05:31 - 06:16 Extrait : Carte blanche - C'est beau (1ère diffusion : 16/10/1972)

De Nathalie Sarraute - Interprétation Catherine Sellers, Claude Piéplu, Annie Legrand, Jean-Paul Cisife, Madeleine Barbulée, Pierre Garin, Maurice Bourbon, Laurence Mercier et Juliette Pacley - Réalisation Jean-Pierre Colas

06:16 - 06:47 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Marcel Bozzuffi dit des textes de James Thurber : "La vie secrète de Walter Mitty" et "Le cas très remarquable de Monsieur Brull" (1ère diffusion : 06/09/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Marcel Bozzuffi - Réalisation Evelyne Frémy

06:47 - 06:53 La Nuit rêvée de Jean-Yves Tadié - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 17/11/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Jean-Yves Tadié - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 22 août au lundi 23 août 2021

23:01 - 23:57 Pages entomologiques de Jean-Henri Fabre 7/8 : Les Carabes (1ère diffusion : 24/08/1978)

Par Michel Anthonioz - Avec Pierre Teocchi (conservateur du Musée de l'Harmas à Sérignan) - Réalisation Janine Antoine

Nouvelle diffusion de la Nuit rêvée d’Ernest Pignon-Ernest

Par Albane Penaranda

23:58 - 00:37 La Nuit rêvée d’Ernest Pignon-Ernest - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 29/11/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Ernest Pignon-Ernest - Réalisation Virginie Mourthé

00:37 - 01:34 L'atelier de la création - Escalader la nuit (1ère diffusion : 29/09/2011)

Par Sophie Nauleau - Avec la participation amicale et anonyme d'un exceptionnel premier de cordée - Réalisation Véronique Lamendour

01:34 - 02:04 Les mauvais coucheurs, 24 - Yves Simon, les voyages et la nuit (1ère diffusion : 28/07/1979)

Par Alain Riou - Avec Yves Simon (auteur, compositeur, interprète, écrivain) - Réalisation Marie-Dominique Arrighi

02:04 - 02:39 Profils - Jean Ferrat 1/3 (1ère diffusion : 13/04/1970)

Par Emile Noël - Avec Jean Ferrat (auteur, compositeur, interprète)

02:39 - 02:56 Carnet de notes - Jazz à l'affût avec Louis Sclavis (1ère diffusion : 08/05/2002)

Par Yvan Amar- Avec Louis Sclavis (clarinettiste, saxophoniste et compositeur) - Réalisation Hélène Daude

02:56 - 03:35 La Nuit rêvée d’Ernest Pignon-Ernest - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 29/11/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Ernest Pignon-Ernest - Réalisation Virginie Mourthé

03:35 - 05:05 Surpris par la nuit - Fragments napolitains 1/5 : Education sentimentale (1ère diffusion : 12/01/2004)

Par Anne-Sophie Vergne - Avec Erri De Luca - Réalisation Gaël Gillon

05:05 - 05:47 Du jour au lendemain - Philippe Bordas pour son livre "Forcenés" (1ère diffusion : 17/04/2008)

Par Alain Veinstein - Avec Philippe Bordas (photographe, écrivain) - Réalisation Anne Franchini

05:47 - 06:19 Poésie sur parole - Christian Bobin, 6 (1ère diffusion : 30/01/1988)

Par André Velter - Avec Christian Bobin (écrivain, poète) - Lectures par Christian Bobin, Bruno Devoldère et Brigitte Lecordier - Réalisation Jean-Claude Duval

06:19 - 06:50 Les chemins de la connaissance - Le testament de la pintade, 3ème partie : La pintade, déesse des rivières et de l'amour (1ère diffusion : 24/06/1987)

Par Cécile Hamsy - Avec Jean-Marie Lamblard (écrivain, historien et conteur, docteur en ethnozoologie, spécialiste du monde méditerranéen, éleveur de pintades), Ernest Pignon-Ernest (plasticien), Raymond Pujol (ethnologue), Jean-Claude Fignolé (écrivain) et Colette Magny (chanteuse et auteure-compositrice-interprète) - Réalisation Claude Guerre

06:50 - 06:57 La Nuit rêvée d’Ernest Pignon-Ernest - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 29/11/2020)

Par Albane Penaranda - Avec Ernest Pignon-Ernest - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 23 août au mardi 24 août 2021

00:02 - 01:07 Jacques Cartier : le voyage imaginé, 1534-1984 : 8/13 : -De l'utopie et de l'expérience des choses (1ère diffusion : 23/08/1984)

Par Jean-Daniel Lafond et Pierre Perrault - Avec Bill Verreault (rêveur de Rivière au Tonnerr, Basse Côte Nord au Québec) et Michel Serres (écrivain et philosophe de Paris, en transit à New York) - Réalisation Jean-Daniel Lafond

01:07 - 02:05 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 27/29 : -53 : Août 1944, Paris se libère, 5ème partie, -54 : La Libération de Paris : La trêve est rompue (1ère diffusion : 23/08/1964)

Par Stanislas Fumet (53) et Francis Crémieux (54) - Avec (54) Léo Hamon (membre du CPL), Jacques Chaban-Delmas (délégué militaire national) et Pierre Villon (Président de la com d'action militaire) - Réalisation Paul Ventre (51)

02:05 - 03:05 Entretiens avec Paul Grimault 1/2 : -1: De La Bergère et le Ramoneur au Roi et l’Oiseau, -2: L’enfance de l’art (1ère diffusion : 05 et 12/09/1985)

Par Jean-Pierre Pagliano - Avec Paul Grimault - Réalisation Annie Woycikowska

03:05 - 04:30 La matinée des autres - La terre du remords ou la magie en Italie du Sud (1ère diffusion : 22/11/1977)

Par Claude Mettra - Avec Elemire Zolla (professeur à l'université de Rome), Gianfranco Mingozzi (cinéaste) et Diego Carpitella (professeur d'ethnomusicologie à l'université de Rome) - Réalisation Michel Abgrall

04:30 - 04:56 A voix nue - Jorge-Luis Borges, 4ème partie (1ère diffusion : 16/03/1978)

Par Jean Daive - Avec Jorge-Luis Borges - Lecture de "La bibliothèque de Babel" et "Les ruines circulaires", de Jorge-Luis Borges - Réalisation Malika Mezghach

04:56 - 05:52 Clap sur Alain Robbe-Grillet (1ère diffusion : 28/02/1973)

Par Pierre Girard et Richard Rein - Avec Alain Robbe-Grillet, Jean-Louis Trintignant, Françoise Brion, Michel Fano et Catherine Robbe-Grillet - Réalisation Janine Cholet

05:52 - 06:02 Maria Callas - Passions d'écrivains 5/6 : Philippe Soller (1ère diffusion : 16/09/1987)

Par Brigitte Delannoy - Avec Philippe Sollers - Réalisation Annie Coeurdevey

06:02 - 06:17 Les débuts et la carrière d'Odette Joyeux (1ère diffusion : 28/01/1952 Chaîne Nationale)

Par Elina Lise - Avec Odette Joyeux

06:17 - 06:28 Edition spéciale : Son et lumière au château de Chambord (1ère diffusion : 15/06/1962 Chaîne Parisienne)

Par Daniel Pouget - Avec Paul-Robert Houdin, Daniel Pouget et Philippe Dreux (président du comité des fêtes de Chambord et dernier descendant de la plus ancienne famille de Chambord)

06:28 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 26/32 : Le Trésor de Roselys - Multidiffusion du 23/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mardi 24 août au mercredi 25 août 2021

00:02 - 01:02 Semaine titre - Boris Vian, du jazz à l'opéra 8/8 : Le cinéma (1ère diffusion : 29/06/1979)

Par Noël Simsolo et Dominique Rabourdin - Avec Frédéric Rossif (documentariste, réalisateur), Eugène Moineau (scénariste, attaché de presse), Jean Suyeux (juriste, auteur, réalisateur, parolier), Jacques Baratier (réalisateur, scénariste), Pierre Kast (réalisateur, scénariste, romancier) et Ursula Vian (danseuse, actrice) - Textes de Boris Vian dits par Jean-Pierre Cassel - Réalisation El'Monder Babaï

01:02 - 02:00 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 28/29 : -55 : Août 1944, Paris se libère, 6ème partie, -56 : La Libération de Paris : FFI et 2ème DB, la mission Gallois (1ère diffusion : 24/08/1964)

Par Stanislas Fumet (55) et Francis Crémieux (56) - Avec (56) Léo Hamon (membre du CPL), Colonel Henri Rol-Tanguy (chef d'état major FFI) et le Commandant Roger Cocteau-Gallois (chef d'état major) - Réalisation Paul Ventre (55)

02:00 - 03:30 Entretiens avec Paul Grimault 2/2 : -3: La fin et les moyens, -4: Galerie de portraits, -5: Un maître d’école buissonnière (1ère diffusion : 19, 26/09/1985 et 03/10/1985)

Par Jean-Pierre Pagliano - Avec Paul Grimault - Réalisation Annie Woycikowska

03:30 - 04:20 Les mots-clés - Michel Butor (1ère diffusion : 04/09/1971)

Par Pierre Lhoste - Avec Michel Butor

04:20 - 05:50 La vie entre les lignes - Paul Guimard : La Constance : -1 : Besoin de diversité, -2 : Sur les traces des explorateurs du 18ème siècle, -3 : La vie "belle à grignoter" (1ère diffusion : 01 au 03/04/1974)

Par Patrice Galbeau - Avec Paul Guimard - Réalisation Evelyne Frémy

05:50 - 06:06 Votre jardin secret - Sacha Pitoëff (1ère diffusion : 29/01/1972 Inter Variétés)

Par Martine de Breteuil - Avec Sacha Pitoëff

06:06 - 06:28 Tribune de Paris - La vie quotidienne en Amérique (1ère diffusion : 10/09/1947 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Maurice Bessy, Pierre Balmain, Henry Torrès et Maurice Van Moppes

06:28 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 27/32 : Face à face - Multidiffusion du 24/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du mercredi 25 août au jeudi 26 août 2021

00:02 - 01:02 Mises en scène 16/17 : "Dommage qu'elle soit une putain" de John Ford par Stewart Seide (1ère diffusion : 09/03/1975)

Par Guy Dumur - Avec Stuart Seide (acteur, professeur et metteur en scène de théâtre), Laurence Roy (comédienne) et Jean Jacquot (docteur ès lettres, fondateur du Groupe de recherches théâtrales et musicologiques du CNRS)

01:02 - 01:58 1940-1944 : La Résistance, témoignages et documents pour servir l'histoire 29/29 : -57 : Août 1944, Paris se libère, 7ème partie, -58 : La Libération de Paris : Paris soi-même libéré (1ère diffusion : 25/08/1964)

Par Stanislas Fumet (57) et Francis Crémieux (58) - Avec (58) André Tollet (Président du CPL), Colonel Henri Rol-Tanguy (chef d'état major FFI) et Jacques Chaban-Delmas (délégué militaire national) - Réalisation Paul Ventre (57)

01:58 - 02:18 Tribune de Paris - Y a-t-il trop de paysans ? (1ère diffusion : 27/01/1949 Chaîne Nationale)

Par Paul Peronnet - Avec Robert Robin, Louis Chevalier, René Dumont, Jean Fourastié et Jean-François Gravier

02:18 - 03:03 Les mots-clés - Elie Wiesel (1ère diffusion : 02/02/1972)

Par Pierre Lhoste - Avec Elie Wiesel

03:03 - 04:13 Extrait : Les Après-midi de France Culture - Pourquoi revient-on à l'hypnose en 1980 ? (1ère diffusion : 21/04/1980)

Par Nadine Nimier - Réalisation Christine Bernard-Sugy

04:13 - 05:18 La vie entre les lignes - Paul Guimard : La Constance : -4 : "L'oeuvre parlée dispersée", -5 : Hommage à Henri de Monfreid (1ère diffusion : 08 au 09/04/1974)

Par Patrice Galbeau - Avec Paul Guimard - Réalisation Evelyne Frémy

05:18 - 06:18 Soyez les bienvenus 9/51 : Simone Renant (1ère diffusion : 06/03/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Simone Renant, Fernand Méry, Pierre Boulle, Denys de La Patellière et Yves Brayer - Réalisation Albert Riéra

06:18 - 06:28 Changeons de décor - Pensez à vos vacances : Où allez-vous, quand partez-vous ? (1ère diffusion : 07/06/1949 Chaine Parisienne)

Par Fernande Bergerac - Avec Pierre Cour

06:28 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 28/32 : Méprise - Multidiffusion du 25/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du jeudi 26 août au vendredi 27 août 2021

00:02 - 00:42 Qui êtes-vous ? - René Julliard (1ère diffusion : 19/08/1951 Chaîne Nationale)

Par André Gillois - Avec René Julliard - Réalisation Jacques Guinchard

00:42 - 01:02 Documents - L'Afrique terre inconnue : La nuit les enfants chantent (1ère diffusion : 17/12/1956 Paris Inter)

Par Pierre Ichac

01:02 - 03:27 Atelier de Création Radiophonique - La voix de Méduse (1ère diffusion : 09/11/1980)

Par Monique Veaute - Avec Laurence Beauregard (flûte), Joël Hubaut, Irène Jarsky (la voix de Méduse), Jean-Pierre Vernant, Philippe Lacoue-Labarthe, Joss, Luce Irigaray, Orlan, Catherine Mevel, Meredith Monk, Marie-Noëlle Rio, Sapho, Marie-Berthe Servier, Tamia, Marguerite Fischbach-Veaute, Martine Veaute, l’équipe du SAMU 94 et Louis Amiel - Lectures Claude Degliame, René Farabet, Esther Flatt, Catherine Sellers et Anne Zweiband- Réalisation Yvette Tuchband, Catherine Léritier, Monique Burguière et Danielle Toursière

03:27 - 04:17 Les mots-clés - Antoine Blondin (1ère diffusion : 15/02/1971)

Par Pierre Lhoste - Avec Antoine Blondin

04:17 - 04:52 A l'enseigne du merveilleux - Le Vampire : Conte attribué à Lord Byron (1ère diffusion : 06/02/1965)

Par Géraldine Gérard - Réalisation René Jentet

04:52 - 05:52 Soyez les bienvenus 12/51 : Mylène Demongeot (1ère diffusion : 03/04/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Mylène Demongeot, Paul-Émile Victor, Michel Boisrond, Alain Delon, Line Renaud, Mouloudji, Paul Misraki, Louis Ducreux, Michel Magne, Jean-Noël Grinda, Claude Brulé et Annie Girardot - Réalisation Albert Riéra

05:52 - 06:27 Ca rime à quoi - Isabelle Garron et Olivier Domerg (1ère diffusion : 18/06/2011)

Par Sophie Nauleau - Avec Isabelle Garron et Olivier Domerg

06:27 - 06:56 L'Hôtel Saint-Pol 29/32 : Préparatifs de mort - Multidiffusion du 26/08/2021

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du vendredi 27 août au samedi 28 août 2021

00:02 - 02:47 Théâtre et université - Le mariage de Figaro (1ère diffusion : 31/10/1962 France III Nationale)

De Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais - Avec Béatrix Dussane, Robert Kanters et Maurice Martin (professeur de lettres) - Interprétation La Comédie française, Marco Behar, (Pédrille), Michel Aumont, Baudoin Vandermeuse, Michèle André, Denise Gence (Marceline), Michel Etcheverry (Basile), Gérard Lartigau (Chérubin), Micheline Boudet (Suzanne), Maurice Porterat (Antonio), Georges Descrières (Almaviva), Jean Piat (Figaro), Hélène Perdrière (la comtesse) et René Camoin (Bartholo) - Réalisation Eléonore Cramer

02:47 - 03:37 Les mots-clés - Jean d'Ormesson (1ère diffusion : 01/12/1971)

Par Pierre Lhoste - Avec Jean d'Ormesson

03:37 - 05:02 La matinée des autres - Secrets de famille (1ère diffusion : 30/05/1995)

Par Blandine Masson - Avec François Vigouroux, Hervé Gauville et Christine Rodes - Réalisation Jean-Claude Loiseau

05:02 - 05:58 Potaches et labadens ou la classe intemporelle - Le Lycée Condorcet (1ère diffusion : 10/12/1950 Chaîne Nationale)

Par Jean Forest et Emmanuel Robert - Avec Sacha Guitry, Jean Fayard, Max Favalelli, Jean Dutourd, Michel Robida, Marcel Bernard, et Maurice Toesca - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

05:58 - 06:27 L'Hôtel Saint-Pol 31/32 : Bataille (1ère diffusion : 31/10/1983)

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

06:27 - 06:57 L'Hôtel Saint-Pol 32/32 : Toute est bien (1ère diffusion : 01/11/1983)

De Michel Zévaco - Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du samedi 28 août au dimanche 29 août 2021

23:00 - 23:56 Faits Divers - Les Nuages (1ère diffusion : 05/01/1954 Chaîne Parisienne)

De François Billetdoux - Avec Hélène Martin (interprète de la chanson) - Interprétation Jean-Marie Amato (l'inspecteur Roulard), Jean Negroni, Jean Mauvais, Raymond Pelissier, Arlette Thomas, Gaétan Jor, Pierre Marteville, Jean-Claude Michel, Pierre Olivier, Lisette Lemaire, Geneviève Morel, Paula Regier, Solange Certain et André Wasley - Réalisation Pierre Billard

Nouvelle diffusion de la Nuit du Cinéma Pathé

Avec Sophie Seydoux, Pénélope Riboud-Seydoux et Stéphanie Salmon

Par Philippe Garbit

23:56 - 00:43 La Nuit du Cinéma Pathé - Entretien 1/3 avec Sophie Seydoux, Pénélope Riboud-Seydoux et Stéphanie Salmon (1ère diffusion : 19/04/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Sophie Seydoux, Pénélope Riboud-Seydoux et Stéphanie Salmon - Réalisation Virginie Mourthé

00:43 - 01:03 Entretiens avec Abel Gance - Naissance du langage cinématographique : La Roue (1ère diffusion : 21/07/1955 Chaîne Parisienne)

Par Charles Ford et René Jeanne - Avec Abel Gance - Réalisation Simone Beauvois

01:03 - 01:44 Cinéma pour les ondes - Le Capitan (1ère diffusion : 01/11/1960 Paris Inter)

Par Roger Régent et Jacqueline Adler

01:44 - 02:24 Rencontre avec René Clair : Parties 8 et 11 (1ère diffusion : 07/12/1951 Chaîne Nationale)

Par Georges Charensol et Roger Régent - Avec René Clair - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

02:24 - 02:44 Extrait : Documents - Trois cents ans de cinématographie, soixante ans de cinéma (1ère diffusion : 04/07/1955 Paris Inter)

Par Simone Dubreuilh - Réalisation Abder Isker

02:44 - 03:14 Le masque et la plume - Spécial Fellini : La Dolce vita ((1ère diffusion : 21/04/1960 Paris Inter)

Par François-Régis bastide, Michel Polac et Jérôme Peignot - Avec Giulietta Masina, Marcello Mastroianni et Alba de Cespedes - Réalisation Georges Godebert

03:14 - 04:01 La Nuit du Cinéma Pathé - Entretien 2/3 avec Sophie Seydoux, Pénélope Riboud-Seydoux et Stéphanie Salmon (1ère diffusion : 19/04/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Sophie Seydoux, Pénélope Riboud-Seydoux et Stéphanie Salmon - Réalisation Virginie Mourthé

04:01 - 04:18 Questions en zig-zag - Gilles Grangier (1ère diffusion : 26/01/1978)

Par Pierre Lhoste - Avec Gilles Grangier

04:18 - 04:40 Tribune de Paris - Qui est l'auteur d'un film ? (1ère diffusion : 20/02/1946 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Henri Jeanson, Jean Grémillon, Claude Autant Lara, Pierre Laroche et Marcel L'Herbier

04:40 - 06:15 Soirée de Paris - L'histoire de Pathé frères (1ère diffusion : 29/06/1958 Chaîne Nationale)

De Léonce Peillard - Avec Aimé Clariond, Lucien Nat, Bernard Lajarrige, Jacques Galland, Raymone (actrice), Gaby Basset, Simone France, Luce Fabiole, Marcel Lupovici, Daniel Mendaille, Robert-Maxime Aubry, Roland Chalosse, Michel Salina, Pierre Hamel, Philippe Moreau, Marcel Millet, Henry Djanik, Robert Arnoux, Bill Kearns, Fred Fisher, Hubert Buthion, Jeanne Hamelin, Gilberte Rivet, Paul Enteric et André Pollack - Réalisation Roger Goupillières

06:15 - 06:45 La parole est à la nuit - Eddie Constantine (1ère diffusion : 17/12/1955 Chaîne Parisienne)

Par Luc Bérimont - Avec Eddie Constantine - Réalisation Bernard Gandrey-Réty

06:45 - 06:55 La Nuit du Cinéma Pathé - Entretien 3/3 avec Sophie Seydoux, Pénélope Riboud-Seydoux et Stéphanie Salmon (1ère diffusion : 19/04/2020)

Par Philippe Garbit - Avec Sophie Seydoux, Pénélope Riboud-Seydoux et Stéphanie Salmon - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 29 août au lundi 30 août 2021

23:01 - 23:57 Pages entomologiques de Jean-Henri Fabre 8/8 : Le grand paon (1ère diffusion : 25/08/1978)

Par Michel Anthonioz - Avec Pierre Teocchi (conservateur du Musée de l'Harmas à Sérignan) et Jacques Carayon (directeur du laboratoire d'entomologie au Museum d'Histoire Naturelle) - Réalisation Janine Antoine

Nouvelle diffusion de la Nuit Il y a 100 ans, la révolution russe

Avec Emilia Koustova

Par Philippe Garbit

23:58 - 00:17 Il y a 100 ans, la révolution russe - Entretien 1/3 avec Emilia Koustova (1ère diffusion : 16/10/2017)

Par Philippe Garbit - Avec Emilia Koustova - Réalisation Virginie Mourthé

00:17 - 00:37 La vie en rouge - La Révolution d'Octobre (1ère diffusion : 16/11/1952 Chaîne Parisienne)

Par Jean Castet - Avec Pierre Pascal (professeur de russe à la Sorbonne) - Réalisation René Wilmet

00:37 - 01:27 Témoignage sur la révolution russe - Georges Adamovitch (Date d'enregistrement : 01/01/1965)

Par Jean Valensi - Avec Georges Adamovitch

01:27 - 02:52 Ciné club - Les pionniers du cinéma soviétique (1ère diffusion : 05/11/1997)

Par Alexis Ipatovtsev - Réalisation Jacques Taroni

02:52 - 03:04 Il y a 100 ans, la révolution russe - Entretien 2/3 avec Emilia Koustova (1ère diffusion : 16/10/2017)

Par Philippe Garbit - Avec Emilia Koustova - Réalisation Virginie Mourthé

03:05 - 04:30 Une vie une oeuvre - Evgueni Zamiatine (1ère diffusion : 30/05/1991)

Par Françoise Estèbe - Avec Jean-Pierre Morel (Critique aux Nouvelles Littéraires), Leonid Heller et Bernard Kreise - Lectures Jacqueline Danaud et Michel Derville - Réalisation Annie Flavell

04:30 - 04:52 Tribune de Paris - 25ème anniversaire de la mort de Lénine (1ère diffusion : 21/01/1949 Chaîne Nationale)

Par Paul Peronnet - Avec Alexandre Bracke-Desrousseaux, Gaston Monmousseau et Jacques Sadoul

04:52 - 04:56 Il y a 100 ans, la révolution russe - Entretien 3/3 avec Emilia Koustova (1ère diffusion : 16/10/2017)

Par Philippe Garbit - Avec Emilia Koustova - Réalisation Virginie Mourthé