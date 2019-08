Nuits de France Culture du samedi 10 au vendredi 16 août 2019

Nuit du samedi 10 août au dimanche 11 août 2019

23:00 - 23:56 Faits divers - La Galerie des automates (1ère diffusion : 21/05/1957 Chaîne Parisienne)

De Roger de Lafforest - Interprétation Pierre Olivier (Arthur), Evelyne Ker (Edith), Roger Crouzet, Jean Bolo, André Wasley, Georges Chamarat (Sir Réginald), Henri Crémieux (docteur Mortimer Quadogann) - Réalisation Pierre Billard

-----

REDIFFUSION de la Nuit Germaine Beaumont

Avec Hélène Fau

23:56 - 00:26 La Nuit Germaine Beaumont - Entretien 1/3 avec Hélène Fau (1ère diffusion : 29/03/2015)

Par Philippe Garbit - Avec Hélène Fau - Réalisation Virginie Mourthé

00:26 - 02:36 Agnès de Rien (1ère diffusion : 01/01/1946)

De Germaine Beaumont - Adaptation Pierre Barillet - Musique originale Marcel Landowski - Réalisation Ange Gilles

02:36 - 03:26 Le métier d'écrivain : Propos de Germaine Beaumont 1/2 (1ère diffusion : du 27 au 29/01/1964)

Par Roger Vrigny

03:26 - 03:56 La Nuit Germaine Beaumont - Entretien 2/3 avec Hélène Fau (1ère diffusion : 29/03/2015)

Par Philippe Garbit - Avec Hélène Fau - Réalisation Virginie Mourthé

03:56 - 04:31 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Renaud Mary dit un texte de Germaine Beaumont (1ère diffusion : 02/02/1971)

Par Patrice Galbeau - Avec Germaine Beaumont - Réalisation Alain Barroux

04:31 - 05:21 Le métier d'écrivain : Propos de Germaine Beaumont 2/2 (1ère diffusion : 30, 31/01/1964 et 01/02/1964)

Par Roger Vrigny

05:21 - 05:25 La Nuit Germaine Beaumont - Entretien 3/3 avec Hélène Fau (1ère diffusion : 29/03/2015)

Par Philippe Garbit - Avec Hélène Fau - Réalisation Virginie Mourthé

-----

05:25 - 06:57 Décibels - Sensorialité et addiction (1ère diffusion : 04/12/2000)

Par Jeanne-Martine Vacher - Avec Marguerita Miquelarena (musicothérapeute à l'Hôpital Marmottan), Claude Orsel (psychiatre psychanalyste et alcoologue), Patrick Hispard (médecin et alcoologue), Marie-Thérèse Esnault (musicologue travaillant sur la musique et les odeurs avec des toxicomanes en prison) et Marie Bastianelli (psychologue clinicienne pour "Musique et rythme dans les rave parties: la dilution des limites") - Réalisation Olivier Guérin

Nuit du dimanche 11 août au lundi 12 août 2019

23:02 - 23:58 Anthologie française - Charles Cros (1ère diffusion : 25/05/1960 Chaîne Nationale)

Par Serge Jouhet - Réalisation Georges Gravier

-----

REDIFFUSION de la Nuit rêvée de Patricia Mazuy

23:58 - 00:36 La Nuit rêvée de Patricia Mazuy - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 16/12/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Patricia Mazuy - Réalisation Véronique Lamendour

00:36 - 00:47 Extrait : Pas la peine de crier - Je déballe ma bibliothèque : Anne-Lise Heimburger lit Le petit organon de Brecht (1ère diffusion : 10/09/2013)

Par Marie Richeux - Avec Anne-Lise Heimburger - Réalisation Anne-Laure Chanel

00:47 - 01:52 Plan large - John Ford, écrire l’Histoire, imprimer la légende (1ère diffusion : 30/12/2017)

Par Antoine Guillot - Avec Cécile Gornet et Charlotte Garson - Réalisation Somany Na

01:52 - 02:23 A voix nue - Peter Handke 1/5 (1ère diffusion : 08/07/2013)

Par Virginie Bloch-Lainé - Avec Peter Handke - Réalisation Laurence Millet

02:23 - 03:38 Mauvais genres - Rencontre avec James Sallis (1ère diffusion : 18/05/2002)

Par François Angelier - Avec James Sallis et Jean-Yves Bochet - Réalisation Daniel Finot

03:38 - 04:09 La Nuit rêvée de Patricia Mazuy - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 16/12/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Patricia Mazuy - Réalisation Véronique Lamendour

04:09 - 05:09 Les jeudis littéraires - Elias Khoury et Edmond-Amran El Maleh (1ère diffusion : 04/04/2002)

Par Pascale Casanova - Avec Elias Khoury, Edmond Amran El Maleh, Arnaud Deshayes et Dominique Eddé - Réalisation Anne Franchini

05:09 - 06:14 Profils perdus - Jean-Richard Bloch 1/2 : Le témoin de l’aurore (1ère diffusion : 15/11/1990)

Par Anice Clément - Avec Marianne Millau, Gilles Wolkowitsch, Christophe Prochasson, Jean Albertini et Michel Trebitsch - Lectures Jean Négroni - Réalisation Dominique Costa

06:14 - 06:47 Alfred Hitchcock par François Truffaut 20/25 : Fenêtre sur cour (1ère diffusion : 29/10/1999)

Par Nicolas Saada - Avec Alfred Hitchcock et François Truffaut - Réalisation Claude Giovanetti

06:47 - 06:57 La Nuit rêvée de Patricia Mazuy - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 16/12/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Patricia Mazuy - Réalisation Véronique Lamendour

Nuit du lundi 12 août au mardi 13 août 2019

00:02 - 00:42 Extrait : L’invitée du lundi - Georges-Henri Rivière, autoportrait radiophonique (1ère diffusion : 14/06/1976)

Par Michel Gonzales et André Mathieu - Avec Georges-Henri Rivière

00:42 - 00:55 Radio pastiche - Pastiche de "La tribune de l'histoire" : Le podium de l'histoire : La Révolution de 1789 (1ère diffusion : 22/12/1957 Chaîne Parisienne)

Par Jacques Provins et Michel Mery

00:55 - 01:58 Profils perdus - Jean-Richard Bloch 2/2 : L’optimisme tragique (1ère diffusion : 22/11/1990)

Par Anice Clément - Avec Michel Bloch, Claude Bloch, Jean Albertini, Madeleine Rebérioux, Vercors et Annie Angremy - Lectures Jean Négroni - Réalisation Dominique Costa

01:58 - 03:03 François Périer reçoit 3/10 (1ère diffusion : 21/09/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Polia Janska, Christian Thuillez et François Périer - Réalisation Guy Delaunay

03:03 - 04:02 Avoir raison avec Rosa Luxemburg - Multidiffusion du 11/08/2019

Par Caroline Broué - Réalisation Olivier Bétard

04:02 - 05:12 La grande table d'été - Multidiffusion du 12/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:12 - 05:42 Dans 18 ans : Géopolitique - Multidiffusion du 11/08/2019

Par Jacques Attali et Zoé Sfez - Réalisation Christine Robert

05:42 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 12/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 31ème épisode : Le Crucifix d'étain - Multidiffusion du 12/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 08/02/1978)

Nuit du mardi 13 août au mercredi 14 août 2019

00:02 - 01:02 Soyez les bienvenus 26/51 : Minou Drouet (1ère diffusion : 25/09/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Minou Drouet, Hélène Tournaire, Lucette Descaves, Jean Wiener, Christiane Fournier, Pierre Duclos, Mary Marquet et Joël Flateau - Réalisation Albert Riéra

01:02 - 01:57 Impromptu de vacances - Maurice Sarthou (1ère diffusion : 13/09/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Maurice Sarthou - Textes de Paul Valéry lus par Pierre Lafont

01:57 - 04:32 La musique et les hommes - Musique et pouvoir 1/2 (1ère diffusion : 12/11/1980)

Par Rémy Stricker - Avec Alain Féron

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 13/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 13/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 32ème épisode : Le Trust des escargotss - Multidiffusion du 13/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 09/02/1978)

Nuit du mercredi 14 août au jeudi 15 août 2019

00:02 - 01:07 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - L'épopée des matières premières 7/10 : le cuivre (1ère diffusion : 26/08/1980)

Par Olivia Zemor, Michel Pierre et Daniel Wolfromm - Avec Jean Selmer (fabricant d'instruments de musique), Pierre-Yves Kervern (président de l'entreprise de transformation du cuivre Tréfimétaux) et Nicolas Shahshahani (économiste) - Lectures Nathalie Nerval et Claude d'Yd - Réalisation Olivier d'Horrer

01:07 - 02:02 Impromptu de vacances - Marie Noël (1ère diffusion : 14/09/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Marie Noël - Lectures Ginette Franc k

02:02 - 04:32 La musique et les hommes - Musique et pouvoir 2/2 (1ère diffusion : 19/11/1980)

Par Rémy Stricker - Avec Alain Féron

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 14/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 14/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 33ème épisode : Le Dément de la maison bleue - Multidiffusion du 14/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 10/02/1978)

Nuit du jeudi 15 août au vendredi 16 août 2019

00:02 - 00:48 Soyez témoins - Bombardement de Bordeaux en juin 1940 et l'arrivée du gouvernement à Bordeaux (1ère diffusion : 01/03/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Madame Simone, Jean-Pierre Morphé et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

00:48 - 04:13 Les Possédés : Enregitrement au théâtre Antoine, Paris (1ère diffusion : 08/03/1959)

De Dostoïevski - Adaptation Albert Camus - Mise en scène Albert Camus - Interprétation Michel Maurette, Pierre Blanchar, Tania Balachova, Paul Gay, Jean Martin, Marc Eyraud, Georges Berger, Georges Sellier, Géo Wallery, Pierre Vaneck, Charlotte Clasis, Nadine Basile, Alain Mottet, Janine Patrick, André Oumansky, Catherine Sellers, Charles Denner, Michel Bouquet, Edmond Tamiz, François Marie, Jean Muselli, Roger Blin et Nicole Kessel - Réalisation Max Joly

04:13 - 04:33 Le monologue du peintre - Alfred Manessier (1ère diffusion : 25/12/1956)

Par Georges Charbonnier - Avec Alfred Manessier

04:33 - 05:42 La grande table d'été - Multidiffusion du 15/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:43 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 15/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:28 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 34ème épisode : La Résistible ascencion de Baruch Jorgell - Multidiffusion du 15/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 13/02/1978)

Nuit du vendredi 16 août au samedi 17 août 2019