Oleg Sentsov dans les Matins de France Culture

Deux mois après sa libération par les autorités russes, Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien emprisonné durant cinq ans parle pour la première fois en France et sera l’invité spécial des Matins de France Culture en direct de Kiev, lundi 11 novembre à 7h40.

Guillaume Erner l’interrogera sur les causes de son arrestation après la révolution de la place Maidan et l’annexion de la Crimée, sur son procès, sur les conditions de sa détention et de sa grève de la faim. Au lendemain de l’anniversaire de la chute du mur de Berlin, il parlera de l’Ukraine du nouveau Président Zelensky, des relations avec la Russie et du dossier de la procédure de destitution de Donald Trump vue de Kiev. Prix Sakharov 2018 du Parlement européen, soutenu sans relâche par de grands noms du cinéma, il s’exprimera également sur l’importance de la mobilisation internationale en sa faveur. Il sera également question de ses projets cinématographiques.

Une Rencontre exceptionnelle avec Oleg Sentsov,

Dimanche 1er décembre à 19h – en Public du Théâtre de la Ville – Espace Cardin Discussion animée par Sandrine Treiner, directrice de France Culture et écrivaine Dans le cadre dufestival "Un Weekend à l'Est"

Deux ans après avoir organisé une soirée sur la liberté d’expression en soutien à Oleg Sentsov, le festival "Un Week-end à l’Est" est particulièrement ému de l’accueillir à Paris.

Oleg Sentsov évoquera son travail de cinéaste, le combat politique qu’il poursuit au-delà des murs de sa prison.

