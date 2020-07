Olivia de Havilland, légende triomphante de Hollywood, est morte

Archive | Dernière légende de l'époque dorée de Hollywood, l'actrice Olivia de Havilland a tourné dans presque cinquante films en autant d'années de carrière, reçu deux Oscars et mena une bataille victorieuse contre l'hégémonie des studios sur la carrière des actrices dans les années 1940. Hommage en archive.

Selon l'expression consacrée, elle était une légende du cinéma, la dernière en tout cas à avoir connu son "âge d'or" en tournant ses premiers films à Hollywood au milieu des années 1930, en particulier Autant en emporte le vent. Sa fameuse rivalité avec sa sœur et actrice Joan Fontaine ne doit pas faire oublier sa détermination pour s'affirmer et gérer sa carrière face à des studios tout-puissants. Alors qu'elle vient de mourir ce 26 juillet à l'âge de 104 ans, écoutez-la dans cet entretien en français en 1965.

Olivia de Havilland est née le 1er juillet 1916 au Japon où étaient installés ses parents d'origine britannique. Après leur divorce, sa mère part vivre en Californie avec ses deux filles, la sœur cadette de Olivia de Havilland n'étant autre que l'actrice Joan Fontaine, celle-ci ayant pris le nom de son beau-père.

Olivia de Havilland commence sa carrière au théâtre en 1935 pour jouer Songe d'une nuit d'été . "Mais quel commencement de commencer par Shakespeare !", se souvient-elle lors cet interview donné en 1965 sur France Culture. Trente après, elle n'en revient toujours pas d'avoir joué au Hollywood Bowl, théâtre en plein air situé sur les collines de Hollywood, devant 26 000 spectateurs tous les soirs...

Ici, elle raconte également ses impressions sur l'univers hollywoodien, parle du renouveau du cinéma américain qu'elle espère voir de tout cœur, notamment avec l'arrivée de réalisateurs de la télévision, "c'est une bonne chose, la seule peut-être que la télévision fait en ce moment-ci !", s'amuse-t-elle. Olivia de Havilland connaît bien en effet le système hollywoodien, elle a débuté aux côtés d'Errol Flynn dans des films populaires comme Les Aventures de Robin des Bois en 1938. C'est l'année suivante que sa carrière décolle avec son rôle de Mélanie Hamilton dans Autant en emporte le vent, film aux 200 millions de spectateurs à travers le monde. "Mélanie était sûrement un de mes rôles préférés, je l'aimais beaucoup", dit-elle dans cet entretien radiophonique. Ce rôle, c'est elle qui est allée le chercher, contre l'avis de son studio, la Warner, auquel d'ailleurs elle intentera un procès quelques années après, mécontente des personnages qu'on lui proposait et réclamant sa liberté. Elle obtint gain de cause et ce procès fut un tournant pour la reconnaissance des droits des acteurs face à des studios au comportement prédateur.

Remise en selle après trois années d'absence, Olivia de Havilland retrouve un rôle de premier plan en 1946 dans A chacun son destin, pour lequel elle reçoit son premier Oscar puis dans L'Héritière, rôle qui lui vaut une seconde statuette en 1950. Ce n'était pas sa première tentative : en 1942, Olivia de Havilland est nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice en même temps que sa sœur, Joan Fontaine, avec laquelle elle n'entretient pas de bonnes relations, et c'est sa sœur qui obtient la récompense pour son rôle dans Soupçons d'Alfred Hitchcock. Les deux sœurs apparaissent alors en froid devant les caméras, montrant ainsi publiquement leur désamour qui dura toute leur vie.

En 1953, elle découvre la France et décide de s'y installer après son mariage avec le journaliste Pierre Galante. Elle se fait alors plus rare sur les écrans mais continue à se produire au théâtre et la profession ne l'oublie pas, comme en 2003 alors qu'elle est choisie pour présenter la cérémonie des Oscars.

