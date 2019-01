Opéra, exposition, roman... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un opéra, une exposition, un roman, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : Ervart ou les derniers jours de Frederic Nietzsche , une sorte de marivaudage, de théâtre de boulevard...

Laurent Fréchuret met en scène cette pièce pataphysique d’Hervé Blutsh, dans laquelle Vincent Dedienne interprète un mari jaloux et très dangereusement paranoïaque, au point de faire voler en éclats toute la bonne société de sa ville. On croisera au passage un vieux philosophe à la grande moustache qui aimerait bien travailler en paix. Esprits sérieux s’abstenir.

L'avis des critiques :

Je suis heureux que ce genre de spectacle existe. J’ai trouvé l’écriture drôle. Cet humour-là est traité avec sérieux et énergie. Vincent Dedienne a une présence intéressante, il est très fort dans les ruptures de tons. La vidéo reste assez discrète, peu présente. Quant à la musique, elle me fait rire aussi. Arnaud Laporte En fait, c’est un énorme problème de texte. Je trouve ce spectacle catastrophique. On nous vend une sorte de faux vaudeville avec des tas de digressions. On ne s’accroche à rien dans cette pièce qui dure infiniment longtemps. Vincent Dedienne s’en sort relativement bien malgré l’absence de substance, de personnage. Lucile Commeaux

C’est quand même un personnage assez amusant. C’est une pièce qui se veut relever du théâtre de l’absurde, en partant du boulevard. Dès le départ, on a des personnages qui n’ont rien à voir avec la pièce. Cette fin tombe dans une dimension dramatique, tragique plutôt réussie. Laurent Fréchuret a la volonté de faire quelque chose d’élégant de fluide. Philippe Chevilley C’est une sorte de marivaudage, de théâtre de boulevard. J’ai trouvé ça très ennuyeux et totalement insipide. Je suis passée totalement à côté de ce spectacle. La façon dont les femmes sont mises en scène me parait assez dégradante. Marie-José Sirach

"Ervart ou les derniers jours de Frederic Nietzsche" - Texte : Hervé Blutsh - Mise en scène : Laurent Fréchuret - jusqu’au 10 février au Théâtre du Rond Point

Un opéra : “Dialogues des Carmélites” - "une réflexion sur la liberté, le déterminisme, les choix que l’on fait"

Le génial metteur en scène russe s’est attaqué au chef d’oeuvre de Poulenc, et les héritiers de celui-ci ont attaqué en retour le metteur en scène, souhaitant interdire la diffusion TV et la commercialisation du DVD de l’enregistrement du spectacle, capté au Bayerische Staatsoper de Munich en mars 2010. C’est la fin de l’opéra qui a créé cette polémique, car dans la version de Tcherniakov, les Carmélites s’enferment dans une chambre où elles semblent vouloir se suicider au gaz, avant que Blanche de la Force ne les sauve une à une avant de périr dans l’explosion. Cette interprétation, interrogeant la place de la religion dans la société, est un coup de force dont Tcherniakov a le secret. Heureusement, la Cour d’appel de Versailles a définitivement clos l’affaire le 30 novembre dernier, laissant le dernier mot à celui auquel il revient : le public !

L'avis des critiques :

Lorsqu’il monte des opéras du répertoire occidental qui nous sont plus familiers, il se donne une plus grande liberté. C’est peut-être la première tentative d’actualisation de l’œuvre. Je ne pense pas que la spiritualité soit absente. J’ai été très ému par la fin, mais le français est vraiment difficile, surtout dans un opéra qui repose beaucoup sur le texte. Du point de vue de la musique, on entend toutes les sources musicales qui ont pu être celles de Poulenc. Laurent Bury

Il y a chez Tcherniakov un génie parfois latent parfois patent. J’avoue que j’ai eu beaucoup de mal avec ces dialogues. Je peux concevoir des dialogues sans Révolution française, je n’arrive pas à les concevoir sans Dieu. Nagano a une forme d’engagement et de romantisme dans cette partition. L’opulence de l’orchestre n’est pas forcément celle que l’on attend a priori avec cette musique, mais cela fonctionne vraiment bien. Emmanuelle Giuliani

Il est vrai que cette production est chargée de toute son histoire. On a envie de s’insurger contre l’interdiction du DVD et sa censure, ce qui a conditionné ma vision. Certes il n’y a pas de signes de religiosité, mais la foi est là. Le parcours de Blanche est un parcours christique. C’est une réflexion sur la liberté, le déterminisme, les choix que l’on fait. Sylvie Brunet est hallucinante et tient toute cette première partie. Anna Sigalevitch

“Dialogues des Carmélites”, de Francis Poulenc - Direction : Kent Nagano - Mise en scène : Dmitri Tcherniakov en DVD bluray (Belair Classiques)

Une exposition : “Monumental Minimal" - "Bienvenue au pays de l’objet rutilant et fluorescent"

L’ancien bâtiment industriel de Pantin qu’occupe aujourd’hui la galerie Ropac est le magnifique écrin d’une exposition d’un très haut niveau. Tous les ténors de l’art minimal sont présents, et leurs oeuvres dialoguent en majesté dans cet écrin que l’on vous conseille de visiter de jour, l’éclairage zénithal y apportant la touche finale.

L'avis des critiques :

Ce que l’exposition a de monumental, ce sont déjà les lieux dans lesquels elle est présentée. Ce sont des œuvres radicales, du moins dans les années 60-70. Elles marquent une rupture avec les canons de la sculpture classique moderniste. Ce qu’il y a de proprement révolutionnaire dans ce travail, c’est que les œuvres minimalistes vont inclure dans leur expérience, l’espace dans lequel elles sont montrées. Sarah Ihler-Meyer

Bienvenue au pays de l’objet rutilant et fluorescent. On a des artistes ultra connus, épris de pureté et de gigantisme. L’exposition est assez tautologique, même si toutes les œuvres ne sont pas si monumentales. On a déjà vu ces œuvres mille fois. Nos yeux glissent sur des œuvres qui n’arrivent pas à retenir notre attention. Stéphane Corréard

Le monumental, ce n’est pas forcément le gigantisme, mais peut-être le monument. On a l’impression d’un grand mausolée. C’est une expérience avec un caractère méditatif. Je ne suis pas sûr qu’il y ait vraiment un appel vers l’après génération. Cela reste ancré dans son temps en ayant du mal à en sortir. J’ai été beaucoup plus sensible à l’expérience du spectateur quand on ne réunit que ces pièces-là. Florian Gaité

“Monumental Minimal : Carl Andre, Dan Flvin, Dnald Judd, Sol Lewitt, Robert Mangold, Robert Morris" - Jusqu’au 23 mars 2019 - Galerie Ropac (Pantin)



“La Guerre des pauvres” - Eric Vuillard (Actes Sud) - "Vuillard est un de nos meilleurs écrivains"

Quel livre pour succéder à un Prix Goncourt ? Cette question, tous les lauréats se la sont posée. Eric Vuillard choisit de creuser son sillon, toujours le même, et toujours différent. Si l’histoire est toujours sa porte d’entrée, notre époque est toujours son horizon de réflexion. Si La guerre des pauvres paraît en pleine crise des gilets jaunes, n’y voyez que l’extrême acuité de son auteur.

L'avis des critiques :

J’ai toujours la crainte d’être confrontée à une méthode et de m’en lasser. Je suis donc assez surprise de constater que je passe très vite ce réflexe d’analyse pour aller vers autres chose. Je trouve par contre dans le style qui est toujours incroyablement élégant, est d'une grande emphase, d'un lyrisme qui dépasse celui des livres précédents. Du point de vue politique, cela me paraît moins efficace. Lucile Commeaux

Je trouve que c’est une belle idée de revenir sur une histoire plus ancienne qui se passe en Europe. C’est bien de voir qu’il y a une longue et grande histoire sociale et qu’il y a quelque chose de radical dans cette histoire. Ce que j’ai bien aimé aussi, c’est ce va et vient dans le temps et l’espace. Cette écriture est éloquente, d’une grande beauté, mais je trouve quand même que c’est un peu court. Philippe Chevilley

Cela fait des années que je dis partout où je passe, que Vuillard est un de nos meilleurs écrivains et en tout cas un de nos meilleurs stylistes. Ce qui surprend, c’est la densité du livre. Je ne comprends pas comment en si peu de pages, il arrive à en dire autant. Vuillard parle à travers Thomas Müntzer de son art poétique à lui. Je crois que ce livre est une façon pour lui de participer au débat public. Grégoire Leménager

“La Guerre des pauvres” - Eric Vuillard (Actes Sud)

"Burning", de Lee Chang-Dong, un film d'une virtuosité totale

Une femme, deux hommes, pas mal de possibilités. Cette sortie en DVD est l’occasion d’essayer d’éclaircir le mystère mis en image par Lee Chang-Dong, qui adapte ici une nouvelle de Murakami sous influence de Faulkner. Mais ce qui se passe vraiment dans ce triangle amoureux importe moins que la grâce de la mise en scène.

L'avis des critiques :

Ce n’est pas un film plein, il est plein de trous et d’incertitudes. C’est un récit où on ne nous donne jamais vraiment les choses à voir. Il y a plusieurs motifs dont on ne sait s’ils ont existé ou pas. De ce point de vue pour moi le film est réussi. Lucile Commeaux

C’est d’une virtuosité totale qui toutefois nous laisse tranquille. J’ai toutefois parfois eu l’impression que Lee Chang-Dong faisait trop de mystère, à partir du moment où il faut trancher dans cet état cotonneux. Murielle Joudet

J’ai vraiment passé le film dans la peau de ce personnage. Tout ça avec une délicatesse infinie. Oui cette fin est censée tout résoudre, mais elle peut aussi être une fausse piste. Je suis resté pris par le jeu. Thierry Chèze