Opérette, BD, film... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, une BD et un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Opéraporno", une operette politiquement incorrect

Pierre Guillois revient en force avec cette opérette ordurière, qui met en scène tous les incestes possibles, même ceux auxquels on n’aurait jamais pensé. Parlés ou chantés sur la musique de Nicolas Ducloux, les dialogues très explicites vont au bout du politiquement incorrect, pour la plus grande joie du public, effaré d’assister à pareilles turpitudes. Guillois ose tout, et ça fait du bien !

L'avis des critiques :

Ce spectacle est dans le genre, bien fait bien mené et bien chanté. Le problème se situe au niveau de son registre qu’est celui de la grivoiserie, de la paillardise. Ce théâtre n’a aucune dimensions politiques et transgressives, il est simplement dans l’exutoire, je suis resté perplexe et à distance. René Solis

"Opéraporno" - texte et mise en scène : Pierre Guillois - composition musicale et piano : Nicolas Ducloux - jusqu’au 22 avril au Théâtre du Rond Point

Un album : “Mien” un disque qui fleure bon le rock psychédélique

Alex Mass (Black Angels), Tom Furse (The Horrors), Rishi Dhir (Elephant Stone) et John-Mark Lapham (The Earlies) ont tous joué les uns avec les autres au fil des années, et ont donc fini par donner naissance à un groupe baptisé Mien. Le premier album éponyme de ce nouveau projet fleure bon le rock psychédélique acclimaté au XXIème siècle.

L'avis des critiques :

J’ai eu un énorme coup de cœur pour Mien. C’est un album de copains, qui jouent ensemble depuis des années, qui comme un enfant comporte les traits de ses parents. Pascaline Potdevin

Ce disque me parait complètement plastique et factice, il est très produit et trop apprêté et j’ai du mal à entrer dans ce bourdon. Olivier Lamm

Je ne trouve pas ce disque désagréable, mais il y a un côté gothique qui prend parfois trop le dessus, ça donne quelque chose de très compact et assez lourd. Les intentions soniques priment sur les chansons. Christophe Conte

Ce disque gagne en qualité au fil des écoutes. Je l’ai trouvé relativement prospectif pour un disque qui regarde sur le passé. Arnaud Laporte

“Mien” - Mien - Rocket Recording

Une exposition : "BlackDolls, la collection de Deborah Neff", quand des poupées raconte l'histoire de l'Amérique

Deborah Neff, une avocate du Connecticut, a patiemment constitué une collection unique, visible pour la première fois hors des Etats-Unis, et c’est à la Maison Rouge que cela se passe. Ces quelques 200 poupées Africaines-Américaines artisanales, ainsi que des photographies d’époque des années 1850-1940, nous dévoilent un pan très méconnu de l’histoire des Noirs Américains, et plus largement de l’enfance américaine. Ces poupées au statut incertain, énigmatique, sont tout d’abord d’une beauté étrange, plurielle, et l’exposition les met remarquablement en lumière, au sens propre comme au sens figuré. Mais elles disent aussi beaucoup des normes, des peurs, des fantasmes d’un pays qui a prospéré par le sang versé des populations que les colons considéraient comme inférieures. C’est tout cela, et bien plus encore, que cette exposition nous donne à voir.

L'avis des critiques :

La scénographie est très élégante, avec un jeu sur les lumières et sur les ombres. Il y a une sorte d’esthétique vaudou qui montre combien ce sont des objets fétiches. Tous les traits de ces poupées sont mis au service de la sensibilité. L’oppression transparaît à travers elles sans être figurée. Il y a ici quelque chose d'extrêmement sensible et politique. Florian Gaité

La lumière soulève la question du statut de ces objets, qui sont assez mystérieux. Au fond de quoi s’agit-il ? La question reste entière ! Mais l’émotion qui s’en dégage est bien réelle, et l’interprétation politique est présente également. Anaël Pigeat

Ces poupées posent beaucoup de questions mais en disent beaucoup aussi sur la douleur, le manque de famille, le désir d’individuation, le besoin d’identification à des modèles positifs et l’irrépressible créativité de ces femmes. Stéphane Corréard

Black Dolls, la collection de Deborah Neff" jusqu’au 20/05 à La Maison rouge

Une bande dessinée : “La cantine de minuit - tome 3”, la BD culte de Yaro Abe

• Crédits : Yaro Abe

7 millions d’exemplaires vendus au Japon, deux films et une série (disponible sur Netflix), La Cantine de minuit est une œuvre culte au Japon. L’action se déroule, comme son titre l’indique, dans un restaurant ouvert tous les jours de minuit à 7 heures du matin, une unité de lieu qui permet à l’auteur de faire se croiser tous les possibles de la nuit tokyoïte.

“La cantine de minuit - tome 3”, de Yaro Abe (Lézard Noir)

Un film : “Mme Hyde”, un film politique et fantastique de Serge Bozon

Après le réjouissant Tip Top, Serge Bozon retrouve Isabelle Huppert pour une très libre et électrique adaptation du roman de Stevenson. Prof malmenée dans son lycée, Madame Hyde dévoile soudainement une nouvelle personnalité, pour la plus grande joie de son mari, José Garcia, et du proviseur, Romain Duris. Pour ses élèves, par contre, le changement se révèle douloureux.

“Mme Hyde”, de Serge Bozon

