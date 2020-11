"Outside", un conte vidéo qui questionne nos vies confinées

L'écrivain et réalisateur israélien Etgar Keret a conçu un fim de 7 minutes avec la danseuse et chorégraphe Inbal Pinto : un conte pour confinés, qui interroge nos vies enfermées et la créativité contrainte.

C'est un conte pour confinés, qui interroge nos vies enfermées et la créativité contrainte. Ce petit film de 7 minutes, proposé sur France Culture pour la première fois avec des sous-titres français, est signé de l'écrivain et réalisateur Etgar Keret, et de la chorégraphe et danseuse Inbal Pinto. Cette création originale est l'adaptation d'une nouvelle écrite par Etgar Keret pendant la première phase de confinement de l'épidémie mondiale de Covid-19 : on la lira (en anglais) sur le site du New York Times, où elle faisait partie d'un projet collectif d'écriture de nouveIles, publiées l'été dernier, et où l'on pouvait aussi retrouver Margaret Atwood ou Paolo Giordono.

Keret, connu notamment pour ses nouvelles (Incident au fond de la galaxie, 7 années de bonheur...) a aussi réalisé Les Méduses, avec sa femme Shira Geffen, Caméra d'or à Cannes en 2007. Son regard poétique, puisant dans la satire sociale et l'absurde, est associé pour "Outside" à celui de la danseuse contemporaine et chorégraphe Inbal Pinto. A eux deux, ils proposent une réflexion piquante sur l'enfermement, ses paradoxes intimes et collectifs et ses effets sur la créativité.

Pour prolonger cette réflexion, Etgar Keret est l'invité des Matins de France Culture le lundi 16 novembre