Paradoxes cannois

Festival de Cannes | La 74e édition du Festival de Cannes s’ouvre ce soir dans une ambiance festive et paradoxale : une quantité inédite de films offerte à un nombre très réduit de festivaliers, et une ambition écoresponsable pour faire oublier son considérable impact environnemental.

C'est un Festival de Cannes tout à fait paradoxal qui s'ouvre ce soir avec le très attendu Annette de Léos Carax. Conçu pour célébrer avec glamour le retour du cinéma sur grand écran, le menu s'affiche particulièrement gargantuesque cette année : 24 films en compétition, du jamais vu, dont 7 films français, du jamais vu là encore, et au total, plus de 120 films toutes sélections confondues, un record. Il fallait bien ça pour faire oublier l'édition avortée de 2020, qui n'a existé que sur le papier pour les raisons sanitaires que l'on sait. Un menu très copieux, donc, destiné, premier paradoxe, à un nombre réduit de convives : en raison des difficultés à voyager, de l'obligation d'un pass sanitaire pour entrer dans le Palais des Festivals, qui oblige nombre de festivaliers, même ceux vaccinés hors Union Européenne, à se faire tester tous les deux jours, par peur aussi peut-être de contracter un variant Delta très présent dans la région, les professionnels et journalistes du cinéma sont au moins un tiers moins nombreux cette année, ce qui n'a pas empêché le site de réservations des places pour les projections, nouveauté de cette année, de s'effondrer ce matin sous la demande, occasionnant quelques sueurs froides chez les accrédités !

Un modèle en question

C'est un Festival qui se veut aussi écoresponsable cette année, avec une nouvelle section dédiée, Cinéma & climat, et une contribution de 20 euros par festivalier pour compenser les tonnes de kérosène brûlées pour acheminer, du monde entier, ceux qui s'y émouvront de la crise climatique. C'est le modèle-même des festivals internationaux de cinéma qui est interrogé, après un an et demi de consommation de films en ligne. Mais ce soir, place à la fête. Comme on le chante chez Annette, "so may we start ?", ça y est, on peut commencer ?