Passions cannoises : entre calvaire et torrents de larmes

De passion, oui, et dans tous les sens du terme. Pour sa dimension christique, c'est Terrence Malick qui a ouvert le bal avec "Une vie cachée". Ça commence comme une pastorale : ah qu'elle est belle et joyeuse, cette vie rurale dans une vallée montagnarde autrichienne et reculée ! Malheureusement, au bout d'une heure de film, la guerre arrive, et pour notre héros, brave paysan, c'est l'heure du choix moral : va-t-il, comme le doit tout soldat, jurer allégeance à Hitler, qu'il considère comme l'Antéchrist, ou résister, au risque de mettre en péril sa vie et le bonheur familial ? Ce qui se voudrait un éloge des héros méconnus qui ont refusé de céder au nazisme, tourne vite au chemin de croix, pour ce véritable Christ moderne, d'abord, dont le très long martyre rachètera la faute, et même l'âme, de toute l'Autriche ; calvaire pour le spectateur aussi, épuisé par les habituels procédés de mise en scène de l’Américain : voix off sentencieuse, musique permanente et emphatique, coulée constante de mouvements de caméra au grand angle qui rendent le monde tellement caoutchouteux qu'il en donne la nausée, sans compter le choix des plus contestables de faire parler les héros en anglais, et les autres en allemand non traduit. La langue des saints d'un côté, des nazis de l'autre…

Plaisir des larmes

De passion, mais au sens amoureux cette fois, il était encore question dans le nouveau film de Céline Sciamma, pour la première fois en compétition à Cannes avec "Portrait de la jeune fille en feu". Premier film en costumes, aussi, pour la réalisatrice de "Bande de filles", ce film magnifique, histoire d'amour entre deux jeunes femmes dont l'une doit peindre le portrait de l'autre en vue d'un mariage arrangé, réflexion sans discours et très incarnée sur le regard, l'art de la représentation, le désir et le mythe d'Orphée, a provoqué des torrents de larmes hier dans le Grand Théâtre Lumière, et définitivement imposé Céline Sciamma comme une des très, très grandes cinéastes d'aujourd’hui.