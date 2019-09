Patrimoine : le cinéma au tamis de l’archéologie ?

Depuis l'apparition de la notion au XVIIIe siècle, qui, avec la Révolution française, voit naître une politique de protection de certains objets nationaux considérés comme "biens culturels", les débats ont toujours été vifs sur ce qui relève - ou pas - de notre "patrimoine". Et ce débat ne manque pas de se prolonger dans le champ de l'archéologie : quels vestiges méritent d'être exhumés ? Où placer le curseur de la notion même de vestige ? En France, l'archéologie du XXe siècle se concentre sur les traces laissées par les deux guerres mondiales. En dehors de cette "archéologie du traumatisme", peu d'initiatives permettent de documenter par ce biais d'autres moments de notre histoire récente. L'archéologie du patrimoine artistique en particulier reste à faire même si deux chantiers importants ont fait date ces dix dernières années.

L'archéologie du patrimoine artistique du XXe siècle : les prémices d'un chantier

En 2013, l'archéologue François Gentili conduit au château de Baillet-en-France (Val d'Oise) un chantier de fouilles afin d'exhumer les statues soviétiques réalisées par Joseph Tchaïkov (1888-1986) pour le pavillon d'URSS à l'occasion de l’Exposition universelle de 1937 à Paris. Trois ans plus tôt, Jean-Paul Demoule, pionnier en matière d'archéologie culturelle en France, avait inauguré l'archéologie de l’art contemporain en mettant au jour, dans le domaine du Montcel à Jouy-en-Josas, les traces de la performance du plasticien suisse Daniel Spoerri, Le Déjeuner sous l’herbe, réalisée en 1983. C'est dans une sorte de filiation avec cette première "aventure archéologique et artistique" que s'inscrit Olivier Weller, spécialiste de la Préhistoire et chercheur au laboratoire Trajectoires (CNRS/Paris 1 Panthéon-Sorbonne), qui a entrepris en 2012 de fouiller l'un des sites du tournage de Peau d'âne de Jacques Demy, situé dans la forêt de Gambais dans les Yvelines, tout près du château de Neuville.

En 2015, trois ans après le début du chantier, Olivier Weller était l'invité de Vincent Charpentier dans Le Salon noir à qui il confiait ses difficultés à faire reconnaître par les institutions la valeur patrimoniale de son entreprise :

Olivier Weller : Le chantier "Peau d'âne" n'a pas reçu l'aval des services régionaux d'archéologie, qui ont considéré qu’ils n’étaient pas aptes à statuer sur ce cas. A travers eux, le Ministère de la Culture estime que ma requête ne répond pas favorablement à la question "Qu’est-ce que l’archéologie ?" du Livre V du Code du Patrimoine. On considère encore que l’archéologie commence quand il n’y a plus aucun témoin vivant. Je revendique au contraire que ce film qui a traversé les générations, dont tout le monde connaît les chansons, relève de notre patrimoine immatériel, de l’histoire du cinéma français bien sûr, mais aussi de notre histoire tout court et qu'à ce titre, son archéologie est légitime."

Les chercheurs américains, pionniers dans l'archéologie du cinéma

Si en France, fouiller un lieu de tournage passe encore auprès des institutions du patrimoine pour un projet insolite, voire loufoque - en tout cas "hors des clous", aux Etats-Unis, le chantier mené en 2012 en Californie à la recherche des décors de la première version - muette - des Dix Commandements, tournée par Cecil B. DeMille en 1923, a créé un précédent tant scientifique que médiatique. Mais là encore, il a fallu toute l'obstination d'un réalisateur de documentaires, Peter Brosnan, fan absolu du maître du péplum hollywoodien, et qui dès 1983, découvre en lisant ses mémoires le passage suivant : "Si, dans mille ans, des archéologues creusent les sables de Guadalupe, j’espère qu’ils garderont pour eux l’incroyable nouvelle d’une civilisation égyptienne qui aurait existé sur la côte Pacifique." Ainsi commence l’obsession de Peter Brosnan qui se fixe comme but de désensevelir les décors exceptionnels réalisés pour ce film mythique, au premier rang desquels un fronton d’entrée de ville de 10 mètres de haut, de colossales statues de pharaons... et pas moins de 21 sphinx, le tout construit dans les dunes du village côtier de Guadalupe par une armée de 1 600 ouvriers.

Il faudra attendre presque trente ans pour le projet de Peter Brosnan devienne réalité. En 2012, une équipe d’archéologues dirigée par Doug Jenzen du Dunes Center entame un chantier qui va notamment permettre de déterrer l’un des 21 sphinx en plâtre, qui sera révélé au public en juin 2013 à l'occasion du 90e anniversaire de la sortie du film. Au-delà de la reconstitution de ce monumental élément de décor, le travail des archéologues a permis de battre en brèche la légende hollywoodienne selon laquelle à la fin du tournage, l’équipe technique aurait dynamité les décors et brûlé les sphinx afin d'empêcher qu’ils soient réutilisés. D’après Doug Jenzen, les vestiges retrouvés montrent au contraire que la plupart des décors ont plus simplement souffert des intempéries, se sont effondrés avant d’être recouverts par le sable. Les sphinx ont d’ailleurs été exhumés là où ils avaient été assemblés, après avoir été construits à Los Angeles, puis transportés en pièces détachées jusqu'à Guadalupe.

On a retrouvé les mégots de Jim Morrison ?

Mais revenons en France. Dans quel type de démarche patrimoniale s'inscrit la fouille d'un tournage qui a réuni à l'été 1969 et pendant 9 jours seulement - les autres scènes ayant été tournées au château de Chambord - Jacques Demy, Agnès Varda, Rosalie Varda - qui fut figurante sur le film - Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, mais aussi François Truffaut et Jim Morrison - amis du couple Demy/Varda et venus en visiteurs à Gambais - et une vingtaine de techniciens ? En quoi retrouver les "trous de poteaux" qui soutenaient le toit de la cabane de Peau d'âne ou celui de la maison de la fée des Lilas relève-t-il de l'archéologie ?

Olivier Weller : Le chantier mené sur les lieux du tournage de Peau d'âne a permis de dégager énormément de vestiges : sur ce petit périmètre de forêt se mêlent à la fois des restes de la vie quotidienne d'une équipe à des restes "techniques" de ceux qui ont fabriqué ces images (amorces de négatifs, scotch d’électricien, noyau de pellicule de 35 mm, etc.) qui permettent de reconstituer la réalité d'un tournage en 1969. Son organisation spatiale. L'endroit où se tenaient les techniciens, celui où se trouvaient les acteurs : nous avons pu les déterminer en fonction des restes laissés dans le sol : fume-cigarillos d'un côté, cigarettes américaines de l'autre. On a des tonnes de mégots, on fumait beaucoup à l'époque ! Quant aux 800 éclats d’ampoules de flash retrouvées, ils attestent que la scripte, qui par ailleurs a jeté tous ses carnets, prenait énormément de photos des scènes et des décors. On parle d'une ère d'avant le numérique !

... et la jatte du cake d'amour

Si la découverte de 200 tessons de céramique dans la cabane de Peau d'âne - certains d'entre eux composaient-ils la jatte du fameux cake d'amour ? - ne satisferont peut-être qu'un certain fétichisme de cinéphile, il n'en va pas de même pour les objets de décor ou de costumes. Dont certains, en posant de nouvelles questions, permettent un réexamen du scénario à nouveaux frais.

Olivier Weller : On a aussi mis au jour certains éléments dont on ne retrouve aucune trace à l'écran. Notamment un élément de décor en forme de tête de lion et une magnifique perle bleue. Etaient-ils destinés à des scènes jamais tournées ? Ou coupées au montage ? Ont-ils été amenés là par erreur ? Perdus par une costumière ou un accessoiriste ? La fouille relance les recherches sur la genèse du film.

In fine, si la validation n'a pas été donnée au chantier d'Olivier Weller par aucune tutelle archéologique, sa légitimation est pourtant venue d'un autre acteur du patrimoine : en l'occurrence la Cinémathèque française - qui conserve déjà la (vraie) peau d'âne du film et la baguette de la Fée des lilas - et qui a récemment intégré à ses archives une partie des objets issus de la fouille.

Olivier Weller : Les robes "couleur de lune", "couleur du soleil" et "couleur du temps" que porte Catherine Deneuve ont toutes disparu pendant leur transfert en Italie après le tournage. Elles ont été reconfectionnées par Rosalie Varda à l'occasion de l’exposition "Le monde enchanté de Jacques Demy" organisée par la Cinémathèque française en 2013. Par conséquent, les strass Swarovski que nous avons retrouvés, qui étaient cousus sur l'une d'elle, sont bien les seuls éléments authentiques qui subsistent de ces costumes emblématiques de l'histoire du cinéma.

Les Dix Commandements, Peau d'âne : une archéologie de nos mythes fondateurs... en celluloïd ?

Finalement c’est à une réflexion sur l'origine indéchiffrable de nos récits fondateurs (comme l'est celle des contes, issus de la tradition orale avant d'être fixés par Charles Perrault ou ses successeurs et jusqu'à Walt Disney), leur interpénétration et leur circulation à travers la mémoire collective qu’invite la démarche d'Olivier Weller. A la source de tout récit, celui-ci postule qu'il y aurait une image. Et qu'elle soit peinte sur la paroi d'une grotte préhistorique ou fixée sur de la pellicule 35 mm, son archéologie en serait non seulement également légitime mais procéderait de la même démarche d'élucidation de l'histoire de nos représentations.

Olivier Weller : Pour moi, il n’y a pas de différence de nature entre l’archéologie de la Préhistoire et celle de la forêt du château de Gambais. Etudier l’art pariétal, c’est tenter de retracer le fil d'un récit, de reconstituer une histoire racontée en images il y a 36 000 ans. La grotte Chauvet c’est déjà de la narration graphique ! Le cinéma ne fait que prolonger cette très vieille tradition de transmettre un récit à l'aide d'images. Tous nos mythes fondateurs reposent sur des images. Et il appartient à l'archéologie d'en reconstituer la trame.

