A la fois réalisateur et interprète du film "Le Distrait", Pierre Richard était invité pour présenter son film et parler de son rapport au cinéma et au comique. Il raconte que son envie de faire du cinéma remonte à ses 18 ans quand il a vu un film de Danny Kaye : "Je n'en ai pas dormi de la nuit et je me suis dis, je veux faire du cinéma." Après son bac, il avait toujours dans sa tête "cet objectif qui semblait un peu utopique, très lointain".

"Les arts du spectacle" avec Pierre Richard : "Je ne pense pas que mon comique soit français". Une diffusion du 16/12/1970

Pierre Richard confie être lui-même distrait et avoir "une faculté d'oubli épouvantable", qui cependant lui "permet d'être neuf tous les matins !" s'amuse t-il. Il évoque aussi sa passion pour le comique américain qui l'attire plus que l'humour français au cinéma

Ça fait partie de ma forme d'esprit, le gag. J'ai l'impression que l'on peut infiniment dire de choses avec un gag. [...] J'aime bien le comique physique, visuel mais ceci dit, je m'attache à ce qu'il ne soit pas totalement gratuit. Il fait partie du personnage ou de la situation.