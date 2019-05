Pourquoi tant d'autoportraits au cinéma

"Tous les films sont autobiographiques. Nous sommes toujours autobiographiques..." disait Federico Fellini. Une maxime qui pourrait s'appliquer à "Douleur et Gloire" le dernier film de Pedro Almodóvar dans lequel il se livre plus que jamais. C'est d'ailleurs en jouant son double qu'Antonio Banderas a reçu le prix de l'interprétation masculine du 72 ème Festival de Cannes.

Pourquoi les réalisateurs et cinéastes sont-ils si attirés par l'autoportrait ? C'est ce que nous avons demandé à la docteure et professeure de cinéma, Muriel Tinel-Temple autrice de "Le cinéaste au travail : autoportraits" (éditions Hermann, 2016).

Muriel Tinel-Temple : "Proche de nous, la grande influence c’est le selfie, depuis 2012-2013 et le selfie non seulement en tant que dispositif, donc l’utilisation individuelle du téléphone, mais aussi dans sa pratique et la pratique d’utiliser des médias sociaux. Les artistes s'emparent en fait d’une pratique."

Le boom des années 1990

Déjà, les années 1990 voient un essor de l’autoportrait, une période dans laquelle les acteurs passent derrière la caméra.

Muriel Tinel-Temple : "C’est un moment où il y a beaucoup de films qui sont sortis, je pense à “JLG/JLG” de Jean-Luc Godard en 1995, il y avait aussi les films de Nanni Moretti comme “Journal intime” en 1994, tous ces films travaillent cette notion de représentation de soi, beaucoup de jeu entre être acteur et cinéaste à la fois. Il y avait aussi beaucoup de films qui ont atteint un assez large public qui étaient beaucoup plus de la veine du quotidien, du film thérapeutique, comme “Demain et encore demain” de Dominique Cabrera ou bien "La Pudeur et l’Impudeur" de Hervé Guibert."

Je crois que c'est quand on se montre le plus qu'on se cache le plus. Maurice Pialat, 1972

Les origines

Dans les années 1950 et 1960, plusieurs avancées technologiques, comme le film 16 mm ou le son synchrone ont permis d’alléger les outils cinématographiques favorisant l’émergence de l’autoportrait au cinéma.

Muriel Tinel-Temple : "La première influence c’est le cinéma expérimental et notamment l’avant-garde américaine des années 1960, très influencée par le home movie, c’est-à-dire faire du cinéma tout seul. Je pense à Andy Warhol ou Jonas Mekas le père du journal filmé et peut-être de la représentation de soi. La deuxième influence serait le documentaire à la première personne, notamment le documentaire américain mais il y a aussi Agnès Varda ou Nick Broomfield. Ce sont des cinéastes qui vont à la recherche d’un sujet ou qui vont interroger les gens tout en se mettant en scène donc en s’exposant aussi, en faisant partie de leur sujet.

J’ai pris goût à me dire : "Qu’est-ce que je peux faire de tout ce bazar de ma vie, de toutes les choses, des gens que j’ai connus, les photos que j’ai faites…" c’est une banque de données je vais prendre dedans ce que je voudrais, je vais rajouter et puis je vais commencer à réinventer la réalité. Agnès Varda, 2008

Muriel Tinel-Temple : "Et puis la troisième notion beaucoup plus large est cette notion d’auteur au cinéma qui apparaît au tournant des années 1950-1960 notamment avec le cinéma d’art et d’essai européen, avec des gens comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, donc la Nouvelle vague, mais aussi Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman. Le cinéaste devient un auteur avec sa propre vision du monde qu’il exprime et aussi celui qui va écrire ses propres sujets, parler de sujets personnels plutôt que d’être un cinéaste qui adapte les sujets des autres."