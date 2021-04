Prix France Culture Cinéma des étudiants 2021 : Découvrez la sélection des 7 films en lice !

France Culture dévoile les 7 films en compétition pour cette 7e édition dans les deux catégories : Le Prix France Culture Cinéma des étudiants et le Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture.

Les 5 films en lice pour le Prix Cinéma des étudiants sont :

ABOU LEILA d’Amin Sidi-Boumédiène (UFO Distribution)

(UFO Distribution) GARÇON CHIFFON de Nicolas Maury (Les Films du losange)

(Les Films du losange) L'HOMME QUI A VENDU SA PEAU de Kaouther ben Hania (BAC Films)

(BAC Films) EN ROUTE POUR LE MILLIARD de Dieudonné Hamadi (Laterit productions)

(Laterit productions) GAGARINE de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (Haut et Court)

Le jury de présélection est composé de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Olivia Gesbert, productrice de La Grande Table, Antoine Guillot, producteur de Plan Large, Arnaud Laporte, producteur d'Affaires culturelles, Virginie Noël, adjointe à la déléguée communication, Sabine Ponamalé, responsable des partenariats, et Adrien Landivier, responsable du développement des publics.

Le Prix France Culture Cinéma des étudiants

Créé en 2015, le jury étudiant du Prix récompense un film qui a été soutenu par la chaîne cette année. Lors des précédentes éditions, les 985 étudiants venus de toute la France métropolitaine et des Dom-Com, issus de toutes filières, avaient décerné le Prix à Atlantique de Mati Diop (2020), Sunset de László Nemes (2019), Les Enfants sauvages de Bertrand Mandico (2018), La Jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach (2017), Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau (2016) et Mange tes morts de Jean-Charles Hue (2015).

Les 2 films en lice pour le Coup de cœur des jeunes ACID – France Culture sont :

VITALINA VARELA de Pedro Costa (Survivance)

(Survivance) 143 RUE DU DESERT d'Hassen Ferhani (Météore Films)

Le coup de cœur des jeunes ACID-France Culture récompense un film soutenu par les deux institutions cette année.

JE SUIS ÉTUDIANT, COMMENT PARTICIPER ?

1 / CANDIDATURE

Pour intégrer le jury 2021, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer avant le 19 avril 2021 minuit, une critique sur le film de votre choix. >> Pour candidater, cliquez ICI <<

2 / DEROULEMENT

Le jury visionne les films présélectionnés par le Prix Cinéma des Étudiants et 2 films pour le coup de cœur ACID –France Culture.

Nouveauté, cette année : Le jury étudiant participe aux 7 rencontres virtuelles avec les réalisateurs organisées par France Culture. Il échange avec les autres jurés sur les groupes privés et les réseaux sociaux, puis vote sur une plateforme en ligne avant le 24 mai 2021 minuit

3 / REMISE DU PRIX

Le Prix Cinéma des Étudiants et le Coup de cœur ACID - France Culture seront remis au Festival de Cannes. À cette même occasion, France Culture décernera également le Prix France Culture Cinéma Consécration qui salue l’œuvre d’un grand cinéaste. En qualité de juré, vous bénéficierez sur place d’entrées gratuites et prioritaires pour des séances de cinéma grâce au soutien de l’ACID et de Cannes Classics.

> Suivez l’actualité du Prix sur les réseaux sociaux @ Prix Cinéma des étudiants :

Facebook / Twitter / Instagram

FRANCE CULTURE ET LE CINÉMA

Avec plus de 60 films partenaires chaque année et à travers de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, France Culture accompagne, souvent dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur ou d’une réalisatrice, c’est à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique que participe France Culture.

Première activité culturelle des étudiants en France, le cinéma méritait bien qu’un prix lui soit décerné par ces derniers et porte témoignage de leurs choix !

L'ACID est une association de cinéastes engagés pour l’accès de tous à la diversité des œuvres et dans l’éducation des regards ; et depuis 1993 une section parallèle du Festival de Cannes.