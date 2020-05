Prix France Culture Cinéma Les étudiants ont élu leurs lauréates !

Mati Diop, lauréate du Prix France Culture Cinéma des Etudiants pour son film Atlantique et Annabelle Attanasio, lauréate du Coup de cœur ACID-France Culture pour son film Mickey and the Bear

Cette année ce sont 998 étudiants répartis dans toute la France qui ont visionné depuis chez eux en confinement, les 8 films issus des deux sélections : le Prix Cinéma des étudiants, qui récompense un film soutenu par la chaîne cette année, et le Coup de cœur ACID-France Culture, qui récompense un film soutenu conjointement cette année. Ils ont voté en ligne et élu un palmarès 100% féminin.

La cérémonie de remise des Prix qui se déroule habituellement au Festival de Cannes a été annulée, mais Mati Diop sera l'invitée de Caroline Broué samedi 16 mai, dans Les matins du samedi, en prélude à un grand week-end spécial _CINEMA_sur France Culture.

Mati Diop, lauréate du Prix France Culture Cinéma des Etudiants pour Atlantique

Formée au Fresnoy, Mati Diop a réalisé quatre courts métrages et un moyen métrage qui reçoivent le « Martin E. Segal – Emerging Artist Award » du Lincoln Center (EU) en 2016. MILLE SOLEILS (2013), BIG IN VIETNAM (2011), SNOW CANON (2010) et ATLANTIQUES (2009) ont été sélectionnés et primés dans des festivals internationaux comme la Mostra de Venise, le festival de Toronto, le festival de Rotterdam, la Viennale, le festival Indie Lisboa, ou le FID Marseille. Ils ont également été programmés au MoMA et au Moving Image Museum (EU). En tant qu’actrice, Mati Diop a joué dans HERMIA Y HELENA de Matias Piñeiro (2015), FORT BUCHANAN de Benjamin Crotty (2014), SIMON KILLER d’Antonio Campos (2012) et TRENTE-CINQ RHUMS de Claire Denis (2008).

ATLANTIQUE de Mati Diop (Ad Vitam Distribution)

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers du chantier d'une tour futuriste, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, l'amant d'Ada, promise à un autre. Quelques jours après le départ des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage de la jeune femme et les filles du quartier sont sujettes à d'étranges fièvres. Ada est loin de se douter que Souleiman est revenu.

LE PRIX FRANCE CULTURE CINEMA DES ETUDIANTS

Créé en 2015, le Prix France Culture Cinéma des Étudiants récompense grâce à un jury d’étudiants (998 cette année) un réalisateur dont un des films a été soutenu par la chaîne entre mai 2019 et mai 2020. Lors des précédentes éditions, les étudiants avaient décerné leur prix à László Nemes, pour Sunset, Bertrand Mandico pour Les garçons sauvages, Sébastien Laudenbach pour La jeune fille sans mains, Alexander Nanau pour Toto et ses sœurs et à Jean-Charles Hue pour Mange tes morts.

La sélection 2020

- ATLANTIQUE de Mati Diop (Ad Vitam Distribution)

- TU MÉRITES UN AMOUR d'Hafsia Herzi (Rezo Films)

- HISTOIRE D'UN REGARD de Mariana Otero (Diaphana Distribution)

- TROIS ÉTÉS de Sandra Kogut (Paname Distribution)

- MIGNONNES de Maïmouna Doucouré (Bac Films)

Annabelle Attanasio, lauréate du Coup de cœur ACID-France Culture, pour Mickey and the Bear

Annabelle Attanasio commence sa carrière devant la caméra mais se lasse rapidement d’être dirigée et décide d’inverser les rôles en devenant réalisatrice. En 2016, son court métrage "Frankie keeps talking" est présenté dans plus d’une trentaine de festivals. "Mickey and the Bear", son premier long métrage fait sa première mondiale au Festival South by Southwest aux Etats-Unis, et en France dans la sélection ACID du Festival de Cannes 2019.

MICKEY AND THE BEAR d'Annabelle Attanasio (Wayna Pitch)

_Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilit_é _de s'occuper de son p_è_re, un v_é_t_é_ran accro aux opiac_é_s. Quand l'opportunit_é _se pr_ésente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible...

LE COUP DE COEUR ACID FRANCE CULTURE

Première édition du Coup de cœur ACID-France Culture qui récompense un film soutenu ensemble cette année entre mai 2019 et mai 2020 et soumis au vote du même jury étudiant.

La sélection 2020

- VIF-ARGENT de Stéphane Batut (Les Films du Losange)

- NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE de Frank Beauvais (Capricci Films)

- MICKEY AND THE BEAR d'Annabelle Attanasio (Wayna Pitch)

L'ACID est une association de cinéastes engagés pour l’accès de tous à la diversité des œuvres et dans l’éducation des regards. Les cinéastes adhérents choisissent tout au long de l’année des longs métrages indépendants dont ils soutiennent ensuite la promotion, la diffusion et l’accompagnement dans les 400 salles de cinéma adhérentes à l’ACID, les festivals et lieux culturels partenaires d’une vingtaine de pays.

L’organisation, chaque année, de plus de 400 rencontres, ateliers, ciné-concerts et ACID POP, offre ainsi la possibilité aux spectateurs et aux publics scolaires de dialoguer avec ceux qui fabriquent les films. Ces publics sont par ailleurs actifs à l’ACID grâce à l’animation d’un réseau national de spectateurs relais et de Jeunes Ambassadeurs.

_Laboratoire pour la création et la diffusion, l’ACID organise également une section parallèle au Festival de Cannes qui fait la part belle à l'émergence, et composée de douze longs métrages, fiction et documentair_e.

France Culture et le cinéma. Avec plus de 50 films partenaires chaque année et à travers de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, France Culture accompagne, souvent dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur, c’est à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique que participe France Culture. Premier loisir des étudiants en France, le cinéma méritait bien qu’un prix lui soit décerné par ces derniers et porte témoignage de leurs choix