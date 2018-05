Claire Denis, Bertrand Mandico, Stéphane de Freitas et Ladj Ly, lauréats des Prix France Culture du cinéma 2018

France Culture a remis ce dimanche 13 mai ses trois distinctions Cinéma au 71e Festival de Cannes

Claire Denis se voit décerner le Prix France Culture Cinéma Consécration pour l’ensemble de son œuvre

Claire Denis est une réalisatrice et scénariste française. Elle est célèbre pour ses films Chocolat, Beau travail, Trouble Every Day, 35 rhums, White Material etLes Salauds. Née à Paris, Claire Denis vit dans plusieurs pays en Afrique jusqu’à l’âge de 12 ans. De retour en France, elle étudie à l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques. A cette occasion, elle rencontre Agnès Godard qui deviendra sa directrice de la photographie et qui l’accompagnera sur presque tous ses films. Elle débute au cinéma comme assistante de grands réalisateurs comme Robert Enrico, Wim Wenders, Costa Gavras et Jacques Rivette. Elle travaille ensuite avec Jim Jarmusch sur son film Down by Law (1986).

En 1987, Claire Denis écrit et réalise son premier film Chocolat. Histoire semi-autobiographique de tension raciale dans l'Afrique coloniale des années 50 au moment de l’indépendance, le film est présenté en 1988 au Festival de Cannes, nommé aux Césars et acclamé par la critique américaine.

En 1996, elle décroche le Lion d'argent à Venise pour Nénette et Boni. Suivront Beau Travail (1999), Trouble Every Day (2001), Vendredi soir (2002), 35 Rhums (2008) et White Material (2009), Les Salauds (2013) présenté dans la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes de 2013.

En 2017, Claire Denis retourne au Festival de Cannes. Son film Un Beau Soleil Intérieur, dans lequel elle dirige notamment Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle, Alex Descas et Gérard Depardieu est présenté en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs.

Son nouveau film, High Life, avec Robert Pattinson et Juliette Binoche sortira en 2019.

Claire Denis a co-écrit la plupart de ses films avec Jean-Paul Fargeau, mais aussi Emmanuèle Bernheim pour Vendredi Soir, Marie NDiaye pour White material et Christine Angot pour Un beau soleil intérieur.

Filmographie :

1987 Chocolat

1989 Man No Run

1990 S’en fout la mort

1994 J’ai pas sommeil

1994 La série d’Arte Tous les garçons et les filles : US GO home

1995 A propos de Nice

1996 Nénette et Boni

1999 Beau travail

2001 Trouble Every Day

2002 Vendredi Soir

2005 L’Intrus

2008 35 Rhums

2009 White Material

2013 Les Salauds

2017 Un beau soleil intérieur

2019 High Life

PRIX FRANCE CULTURE CINEMA CONSECRATION

Le Prix France Culture Cinéma Consécration est décerné́ à une personnalité́ du cinéma pour la qualité́ de son œuvre et la force de son engagement. Le Jury est composé de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Olivia Gesbert, productrice de La Grande Table, Antoine Guillot, producteur de Plan Large, Arnaud Laporte, producteur de la Dispute et Virginie Noël, responsable du pôle partenariats et des opérations extérieures. Créé́ en 2011, il fait suite au Prix France Culture Cinéma qui récompensait deux cinéastes, un français et un étranger. Les précédents lauréats sont Costa Gavras (2017) Frederick Wiseman (2016), Abderrahmane Sissako (2015), Margarethe Von Trotta (2014), Pascale Ferran (2013), Cédric Kahn (2012) et Alexandre Astruc (2011).

Bertrand Mandico, lauréat du Prix France Culture Cinéma des Etudiants pour son film Les Garçons sauvages, un film France Culture

Bertrand Mandico intègre le CFT Gobelins à Paris où il obtient son diplôme de "cinéma d'animation" en 1993. Il ne réalise néanmoins qu’un seul court-métrage d’animation : Le Cavalier Bleu, mettant en scène un rite païen dans un assemblage surréel. Il prolonge ses expériences visuelles dans des miniatures pour ARTE.

Créant des univers crépusculaires, il travaille sur la matière cinématographique et narrative en revisitant les genres. Il écrit et réalise de nombreux courts et moyen-métrages sélectionnés et primés dans grand nombre de festivals.

Bertrand Mandico travaille également sur un projet de 21 films en 21 ans avec Elina Löwensohn, réflexion sur les états corporels de l’actrice et la fiction.

Son premier long métrage Les Garçons sauvages sort en 2018 après une tournée en festivals auréolée de nombreux succès.

Bertrand Mandico développe plusieurs longs-métrages (L'Homme qui cache la forêt, After Blue).

Bertrand Mandico est en cours de montage du court métrage The return of tragedy et présente à Cannes le moyen-métrage Ultra Pulpe, en séance spéciale à la Semaine de la critique, avec Nathalie Richard, Elina Löwensohn, Pauline Lorillard, Pauline Jacquard et Lola Créton.

Parallèlement, il développe plusieurs longs-métrages et une série.

Les Garçons sauvages : début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par Le Capitaine, le temps d'une croisière répressive, sur un voilier. Les garçons se mutinent.

Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation fantastique. La transformation peut commencer…



LE PRIX FRANCE CULTURE CINEMA DES ETUDIANTS Créé en 2015, le Prix France Culture Cinéma des Étudiants récompense un réalisateur indépendant dont l’un des films a été soutenu par la chaîne entre avril 2017 et mars 2018. Lors des précédentes éditions, les étudiants avaient décerné le Prix à La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach (2017), Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau (2016) et Mange tes morts de Jean Charles Hue (2015). Cette année les presque 500 étudiants de cette édition ont choisi parmi une sélection de cinq films :

- Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico (UFO distribution)

- Félicité d’Alain Gomis (Jour2Fête)

- Le jeune Karl Marx de Raoul Peck (Diaphana distribution)

- Une saison en France de Mahamat-Saleh Haroun (Ad vitam distribution)

- Mister Universo de Tizza Covi & Rainer Frimel (Zeugma films)

Stéphane de Freitas et Ladj Ly, lauréats du International Students award UniFrance / France Culture pour le film A voix haute.

Stéphane de Freitas exerçant sous le pseudonyme SdF, Stéphane de Freitas est un artiste qui mène sa réflexion sur le concept du rapprochement des opposés. Mélangeant les codes urbains et contemporains, il s’exprime à travers différentes formes de performances artistiques telles que la sculpture, la peinture ou encore la vidéo. Il signe ses travaux par le "Tagash", symbole représentant le maillon de la rencontre des opposés.

A la fois artiste et entrepreneur social, Stéphane de Freitas fonde en 2012 La Coopérative Indigo, structure qui incarne la transposition de son concept artistique au cœur des interactions quotidiennes. Les projets développés ont tous pour mission d’innover dans la réflexion et la création de lien social. Pour améliorer le vivre-ensemble, soit la cohésion entre une diversité d’individus qui, par-delà leurs différences sociales et culturelles, cultivent une vision commune des valeurs citoyennes, Stéphane de Freitas axe ses projets sur le triptyque : Penser (Les Arènes), Parler (Eloquentia), Agir (Indigo).

Il fait ses débuts à la vidéo en filmant des performances artistiques puis réalise son premier clip dans le cadre de son travail associatif, _Indigo, le réseau social d'entraide (_2014). En 2016, il écrit et co-réalise avec Ladj Ly A Voix Haute, documentaire diffusé sur France 2 portant sur les programmes éducatifs « Eloquentia » de son association. En avril 2017, A Voix Haute : la force de la parole, la version longue de son documentaire est adaptée au cinéma en France, puis à l'international. En octobre, il rejoint le projet de Matthieu Chedid, Toumani et Sidiki Diabaté "Lamomali" et réalise le clip du morceau Solidarité.

Pour l'ensemble son travail entrepreneurial, Stéphane de Freitas devient en 2017 "Ashoka Fellow" et est reconnu aujourd'hui comme un entrepreneur à très fort impact social.

Ladj Ly Né en 1980 à Paris, Ladj Ly est réalisateur. Il a grandi et vit dans le quartier des Bosquets, à Montfermeil. Membre du collectif Kourtrajmé depuis 1996, il commence une carrière d’acteur avant de décider de passer derrière la caméra. Il réalise des courts métrages et des films documentaires qui parlent de la banlieue « pour apporter un point de vue de l’intérieur de ces quartiers difficiles ».

En 2005, il réalise le documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil, sur les révoltes urbaines dans les banlieues.

2006 : il collabore avec l’artiste JR et co-réalise le projet 28 Millimètres, Portrait d’une génération.

Ladj Ly réalise documentaires et films :

En 2008, le documentaire fiction Go Fast Connexion. En 2008 le documentaire pour France 5 sur les émeutes de Villiers-le-bel «Villiers-le-Bel, les maux pour le dire »

2010 : le making-of du film La Crème de la crème de Kim Chapiron

En 2014, le documentaire 365 jours au Mali, un documentaire sur le conflit au nord du Mali.

En 2015, il réalise une série web pour Arte creative avec le street artist Mr Brainwash, "l'enfant terrible de Banksy" qui veut conquérir New York et l'irradier de son empreinte : "Life is beautiful" !

A voix haute : Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».

INTERNATIONAL STUDENTS AWARD UNIFRANCE / FRANCE CULTURE

Pour la deuxième année, France Culture et UniFrance s’associent pour promouvoir le cinéma français auprès des étudiants du monde entier avec ce prix, qui récompense un long-métrage français, soumis au vote des étudiants étrangers en écoles de cinéma.

Cette année, les cinq longs métrages sélectionnés sont :

- A voix haute de Stéphane de Freitas & Ladj Ly

- L’Amant d’un jour de Philippe Garrel

- De toutes mes forces de Chad Chenouga

- Marvin d’Anne Fontaine

- Paris pieds nus de Fiona Gordon & Dominique Abel