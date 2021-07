Psychoses et pronostics

Sans doute pour se mettre en syntonie avec des festivaliers au cerveau vrillé par la quantité d'images ingérées depuis 10 jours, le délégué général a fait de cette dernière journée de compétition un festival de psychoses. Dans Nitram, de l'Australien Justin Kurzel, on suit donc un personnage de grand gamin un peu inquiétant et bizarre, mais tout à fait sympathique, incarné par l'excellent Caleb Landry Jones, dans un mélange de mollesse et de colère rentrée prête à exploser. L'antihéros s'avère in fine être l'auteur d'un authentique massacre de masse, celui de Port Arthur en 1996, qui a traumatisé l'Australie. Le film, qui commençait en chronique languide d'une société doucement pourrissante, tourne alors malheureusement au film à message contre la libre circulation des armes.

Politique des acteurs

L'écueil du film à sujet, c'est précisément ce que parvient à éviter le Belge Joachim Lafosse avec Les Intranquilles, chronique sous tension d'une famille confrontée à la bipolarité du père. Faisant référence au livre de Gérard Garouste, L'Intranquille, où le peintre racontait sa maniaco-dépression, maladie dont était aussi atteint le père du cinéaste et qui a marqué son enfance, ce très bon film repose pour beaucoup sur le rapport intime qu'il entretient avec ses acteurs, qui ont co-construit le film et en ont décidé la fin, et que la caméra suit au plus près. Avec une mention spéciale à la prestation habitée de Damien Bonnard, découvert il y a tout juste 5 ans ici à Cannes dans Rester vertical, d'Alain Guiraudie, et qui pourrait bien se retrouver au palmarès ce soir.

Carax, Weerasethakul et Hamaguchi en tête

On peut déjà dire que, sans atteindre le niveau exceptionnel de 2019, cette 74e édition s'est avérée d'une excellente tenue, avec, sur les 24 œuvres en compétition, un record, une bonne quinzaine de bons, voire de très bons films. Dans le trio de tête des critiques internationaux caracolent Annette, de Leos Carax, qui dès l'ouverture avait mis la barre très haut, Memoria, le nouveau chef-d’œuvre d'Apichatpong Weerasethakul, et le formidablement romanesque et émouvant Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, qui a fait l'unanimité. On serait ravi de les retrouver tous au palmarès, mais si on doit faire un pari, on misera plutôt, je l'avais dit hier, sur une Palme d'or au très énergique et réjouissant Haut et fort, de Nabil Ayouch, qui a tout ce qu'il faut pour fédérer un jury possiblement divisé. Résultat des courses dans quelques heures...