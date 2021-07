Que faire ? Il faut vivre !

Même les plus férus admirateurs du cinéaste italien faisaient la moue, hier, après la présentation, pour sa 8ème présence en compétition, de son très attendu Tre Piani. Avec ce mélodrame choral, qui à travers les divers habitants d'un immeuble bourgeois du centre de Rome entend faire le procès de la faillite des pères, trop étouffants, absents, ou concupiscents, et au-delà, de l'écroulement de la structure familiale, socle de la société italienne, Nanni Moretti semble avoir abdiqué de toute ambition cinématographique, que ce soit à l'image, d'une platitude toute télévisuelle, à la mise en scène, sans aucune invention, ou au scénario, laborieux et cousu de fil blanc. Pas certain, 20 ans pile après La Chambre du fils, que l'enfant chéri des sélections cannoises reparte cette année avec une deuxième Palme d'or...

Ampleur romanesque

Ce sont deux candidats beaucoup plus sérieux au palmarès, réunis le même jour, on s'en doute, par leurs nombreux points communs, ne serait-ce que la confrontation à des fantômes, qu'ils soient intimes ou ceux de grands maîtres, en l’occurrence rien moins que Tchekhov et Bergman. Bergman Island, c'est le titre du nouveau film de Mia Hansen-Løve, pour la première fois en compétition cannoise, et c'est bien sûr la mythique île de Fårö, où habitait l'artiste, qui y a tourné nombre de ses films. Un couple de cinéastes s'y trouve en résidence pour écrire leurs scénarios respectifs, le temps d'un été. Bien plus qu'un ego trip autobiographique, avec les excellents Vicky Krieps et Tim Roth dans le rôle du couple que forma un temps la cinéaste avec Olivier Assayas, bien plus aussi qu'une revisitation, sous forme de clin d'œil pour initiés, des lieux et des films du cinéaste suédois, Bergman Island est une réflexion habitée sur l'inspiration et le couple, avec une ingénieuse structure en récits enchâssés qui finissent par se contaminer. Le très émouvant Drive My Car du Japonais Ryûsuke Hamaguchi, se confronte lui à l'Oncle Vania de Tchekhov, qu'un acteur et metteur en scène monte, en résidence à Hiroshima, avec une distribution internationale où chacun joue dans sa langue, y compris celle des signes. Très long (près de 3h), mais il faut cela pour en déployer l'ampleur romanesque, ce film, adapté d'une nouvelle de Murakami, nous apprend, comme la pièce de Tchekhov, à accepter l'autre dans toute son entièreté, et à vivre, malgré tout. Et c'est bien tout ce qu'on demande...