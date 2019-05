Quentin Tarantino et Bong Joon-Ho, critique sous contrainte

Cannes 2019 | "Once upon a time… in Hollywood" et "Parasite" sont d’excellents films. A écouter Quentin Tarantino et Bong Joon-ho, il faudrait s’arrêter là. Essai malgré tout d’une critique sous contrainte…

Ça se complique, ce Cannes cru 2019.

Pour le jury d'abord, qui dans 4 jours aura à construire son palmarès à partir d'une quantité de très bons films comme on n'en avait pas vue depuis longtemps sur la Croisette, mais aussi pour la critique : hier, aussi bien Quentin Tarantino (qui a carrément fait monter sur scène le délégué général Thierry Frémaux pour relayer sa supplique) que Bong Joon-ho ont imploré les festivaliers de ne pas divulgâcher l'intrigue de leurs films respectifs, histoire sans doute de fêter l'entrée du verbe dans le Petit Larousse.

On pourrait, comme certains, s'asseoir dessus, on peut aussi s'amuser à la critique sous contrainte, de l'OuCriPo en quelque sorte. On dira donc, sans rien révéler, que Once upon a time... in Hollywood est à notre sens, le meilleur film de Tarantino depuis... Kill Bill, il y a quinze ans. Le plus personnel de toute sa carrière, aussi. Hommage des plus mélancoliques au Hollywood de la fin de l'âge d'or, quand les films se tournaient encore dans des studios et se regardaient dans des salles de cinéma, il se situe en cette année charnière qu'est 1969, où le Nouvel Hollywood émerge et le Summer of Love se clôt dans l'assassinat monstrueux de Sharon Tate par la "family" de Charles Manson.

Lutte des classes, lutte à mort

Aboutissement des fantasmes développés par Tarantino depuis Boulevard de la mort et Inglourious Basterds (et si le cinéma, par ses moyens même, pouvait sauver le monde et réécrire l'Histoire ?), ce conte défait partage un même goût de l'humour noir et de la violence extrême avec la très acide fable sociale de Bong Joon-ho. Son Parasite n'est pas sans lien non plus avec le film de Ken Loach vu ici il y a quelques jours, avec cette famille surprécarisée confrontée à la violence de la nouvelle économie et de ses inégalités sociales.

Sauf que chez le Coréen, la lutte des classes, lutte à mort, n'empêche pas de faire du cinéma, et du grand !

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter John Carpenter, prince des cinéphiles 3 min Le journal du Festival de Cannes John Carpenter, prince des cinéphiles