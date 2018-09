Quoi voir ? quoi lire ? quoi écouter cette semaine ? La Dispute vous dit tout... [24-28 septembre

Lundi 24 septembre : Spectacle vivant

Le Procès d'après Franz Kafka, mis en scène par Krystian Lupa, jusqu’au 30 septembre au Théâtre de l’Odéon (Festival d’Automne)

_, librement inspiré de la pièce d’Henrik Ibsen, mis en scène par Lorraine de Sagazan, compagnie La Brèche, jusqu’au 6 octobre au Monfort. Révélation de Léonora Miano, mis en scène par Satoshi Miyagi, jusqu’au 20 octobre au Théâtre de la Colline

♥ Coup de Cœur ♥ de Marie-José Sirach : Conversation d’Alain Cavalier et Mohamed El Khatib, les 14 et 15 octobre, 15 et 16 novembre et 15 et 16 décembre au Théâtre Nanterre Amandiers.

Les critiques : Marie-José Sirach, Jean-Christophe Brianchon et Philippe Chevilley

Mardi 25 septembre : Musique

Radiate de Jeanne Added (Believe)

de Jeanne Added (Believe) Chris de Christine and the queens (Because)

de Christine and the queens (Because) Egypt Station de Paul McCartney (Capitol)

♥ Coup de Cœur ♥ d’Hugo Cassavetti : Both Sides Now : live at the Isle of Wight Festival (1970) de Joni Mitchell (sortie en DVD)

Critiques : Pascaline Potdevin, Sophie Rosemont et Hugo Cassavetti

Mercredi 26 septembre : Arts plastiques

Le Petit Salon de Lucile Commeaux : « _Q_u'est-ce que l'art contemporain a à dire sur l'enfance ? »

de Lucile Commeaux : « _Q_u'est-ce que l'art contemporain a à dire sur l'enfance ? » Printemps de septembre « Fracas et Frêles Bruits », jusqu’au 21 octobre à Toulouse

Critiques : Anaël Pigeat, Corinne Rondeau et Stéphane Corréard

Jeudi 27 septembre : Littérature

En guerre de François Bégaudeau (Verticales)

de François Bégaudeau (Verticales) A son image de Jérôme Ferrari (Actes Sud)

de Jérôme Ferrari (Actes Sud) Un tournant de la vie de Christine Angot (Flammarion)

♥ Coup de Cœur ♥ d’Etienne de Montéty : Le dernier bain de Gwenaëlle Robert (Robert-Laffont)

Critiques : Lucile Commeaux, Grégoire Leménager et Etienne de Montéty

Vendredi 28 septembre : Cinéma

Rafiki de Wanuri Kahiu (en salles le 26/09)

de Wanuri Kahiu (en salles le 26/09) Donbass de Sergei Loznitsa (en salles le 26/09)

de Sergei Loznitsa (en salles le 26/09) Un Peuple et son Roi de Pierre Schoeller (en salles le 26/09)

Critiques : Florence Colombani, Corinne Rondeau et Thierry Chèze