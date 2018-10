Quoi voir ? quoi lire ? quoi écouter cette semaine ? La Dispute vous dit tout... [8 au 12 octobre]

Crédits : AND

Lundi 8 octobre : Spectacle vivant

La Nuit des rois ou tout ce que vous voulez d'après William Shakespeare, mis en scène par Thomas Ostermeier, jusqu’au 28 février à La Comédie française (Richelieu)

d'après William Shakespeare, mis en scène par Thomas Ostermeier, jusqu’au 28 février à La Comédie française (Richelieu) Les Démons d’après Fédor Dostoïevski, mis en scène par Sylvain Creuzevault, jusqu’au 21 octobre au Théâtre de l’Odéon (Ateliers Berthier, 17e)

d’après Fédor Dostoïevski, mis en scène par Sylvain Creuzevault, jusqu’au 21 octobre au Théâtre de l’Odéon (Ateliers Berthier, 17e) George Dandin ou le mari confondu de Molière, direction et mise en scène de Jean-Pierre Vincent, en tournée jusqu’au 7 novembre

♥ Coup de Cœur ♥ de Philippe Chevilley : Les Enivrés d'Ivan Viripaev, mis en scène par Clément Poirée, jusqu’au 21 octobre au Théâtre de la Tempête

Critiques : Marie-José Sirach, Lily Bloom et Philippe Chevilley

Mardi 9 octobre : Musique

Contre-temps de Flavien Berger (A+LSO)

de Flavien Berger (A+LSO) La Fragilité de Dominique A (Wagram)

de Dominique A (Wagram) Wanderer de Cat Power (Domino)

♥ Coup de Cœur ♥ de Sophie Rosemont : Waiting for the Sun, The Doors (réédition)

Mercredi 10 octobre : Arts plastiques

_ Egon Schiele _, jusqu’au 14 janvier 2019 à la Fondation Louis Vuitton

_, jusqu’au 14 janvier 2019 à la Fondation Louis Vuitton _ Tadao Ando – Le Défi _, jusqu’au 31 décembre au Centre Pompidou

_, jusqu’au 31 décembre au Centre Pompidou Le Palais des monstres d’Hervé Guibert, jusqu’au 20 octobre à Les Douches la Galerie

♥ Coup de Cœur ♥ d’Anaël Pigeat : _Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle_, d’Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne (Editions Association Villa Noailles)

Critiques : Anaël Pigeat, Corinne Rondeau et Florian Gaité

Jeudi 11 octobre : Littérature

La Femme à part de Vivian Gornick (Rivages)

de Vivian Gornick (Rivages) La Vraie Vie d’Adeline Dieudonné (L’Iconoclaste)

d’Adeline Dieudonné (L’Iconoclaste) Federica Ber de Mark Greene (Grasset)

♥ Coup de Cœur ♥ de Florent Georgesco : Répertoire des métiers imaginaires de Rémy Leboissetier (Editions du Sandre)

Critiques : Lucile Commeaux, Elisabeth Philippe et Florent Georgesco

Vendredi 12 octobre : cinéma

"Le Petit Salon" de Lucile Commeaux sur de la question de la parité dans le cinéma français

de Lucile Commeaux sur de la question de la parité dans le cinéma français Amin de Philippe Faucon (en salles le 03/10)

de Philippe Faucon (en salles le 03/10) Girl de Lukas Dhont (en salles le 10/10)

Critiques : Lucile Commeaux, Charlotte Garson et Philippe Azoury