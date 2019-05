Raymond Depardon : "Rester dans un lieu, ne plus y bouger et construire un film comme ça, à la bonne distance"

2006 | Troisième volet d' "A voix nue" avec le photographe et cinéaste Raymond Depardon qui raconte son expérience du cinéma direct et compare le métier de photographe à celui de cinéaste.

Dans ce troisième entretien de l'émission "A voix nue" le photographe Raymond Depardon raconte ses débuts au cinéma et en quoi cette activité se distingue de la photographie.

Quand on passe de la photographie au cinéma, le piège c'est qu'on fait de la photo, des "plans plans" et ce n'est pas du cinéma. Le cinéma ce n'est pas de la photographie l'un derrière l'autre, même s'il peut y avoir des plans fixes, bien sûr. C'est un mouvement, c'est une écriture.

"Je vois bien maintenant cette schizophrénie qui est difficile et dangereuse. D'être photographe et cinéaste, ce sont vraiment des choses différentes", confie Raymond Depardon.

Les premiers films que j'ai faits, c'était un prolongement tout à fait naturel pour moi parce que je savais me placer. La bonne place, qui est une quête du photographe, est la quête éternelle. C'est comme le doute du juge d’instruction. Il y a donc cet angle, la distance, l'objectif.

Raymond Depardon découvre l'importance du son et de l'écoute en devenant documentariste, il s'efforce de "dégager l'écoute" lorsqu'il s’installe dans un lieu pour tourner. Il se considère comme plus engagé dans son travail de cinéaste que de photographe, "je me suis positionné de manière beaucoup plus forte et plus tôt en cinéaste qu'en photographe" explique-t-il.

C'est quoi le cinéma direct que je défends? C'est un cinéma qui n'interprète pas, qui laisse le spectateur un libre-arbitre. On n'a pas envie que le réalisateur nous induise. Après les années 60, on m' a un peu agressé, on m'a dit : "Il faut un cinéma militant." Mais qu'est-ce-que je vais faire un cinéma militant? Je ne cherche à trahir personne. Il y a un délinquant et un magistrat : vous voulez prendre parti pour qui ? C'est simplement de montrer ce qu'est la réalité. C'est une oeuvre de témoignage. L'interview et le commentaire ne servaient à rien dans ces cas-là.

"Je fais des fictions douces, explique-t-il, un peu décalées". Il refuse de "singer" la réalité car en tant que photo-reporter il a vu des drames qu'il ne souhaite pas "remettre en scène" dans des films de fiction.

Rester libre, c'est la chose la plus dure surtout dans le cinéma. Il y a beaucoup d’enjeux, beaucoup d'argent, mais il faut rester libre, alors c'est difficile. En photographie, ça va parce qu'on est un peu pauvre, on n'a pas beaucoup d'argent, alors c'est facile de rester libre. La photo reste quelque chose de complètement énigmatique, on ne sait pas comment c'est fait.