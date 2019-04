Regardez le dernier film de Jean-Luc Godard "Le Livre d'image" en avant-première !

ARTE consacrera une soirée spéciale à Jean-Luc Godard mercredi 24 avril avec la diffusion du Livre d’image, Palme d’or spéciale au dernier Festival de Cannes, précédé de son premier film A bout de souffle. A cette occasion, France Culture, partenaire de l’événement, a proposé une journée dédiée au réalisateur le lundi 15 avril autour de l’entretien en avant-première qu’il a accordé à Olivia Gesbert dans La Grande Table

ARTE et France Culture vous proposent de regarder Le livre d'image dès le 17 avril

Résumé du film :

« La vraie condition de l’homme : penser avec ses mains » nous avertit la voix sépulcrale de Godard au début de son film. Godard a toujours présenté la conception d’un film comme un travail manuel, où les mains qui montent les images sont plus importantes que les yeux qui les enregistrent. Le livre d’image sera donc une œuvre d’assemblage et de collage, dans laquelle la juxtaposition d’éléments hétéroclites accouche d’une pensée, du moins de pistes de réflexion, sur des sujets comme les guerres, les révolutions, l’Arabie heureuse… Du noir des origines jusqu’aux images sans qualité prises sur internet, Godard sculpte une matière hybride et crée un film qui s’écoute autant qu’il se voit.

SUR FRANCE CULTURE

La Grande Table

C’est chez lui à Rolle, en Suisse, où il vit et travaille, que Jean-Luc Godard a reçu en exclusivité Olivia Gesbert, productrice de la Grande Table. La puissance de sa voix résonnant dans l’atmosphère feutrée de son salon porte son désir de transmission. Avec générosité, il a accepté de partager avec France Culture les secrets de son atelier. Cinéaste légendaire, Jean-Luc Godard en philosophe de l’art. Il a abordé lors d’un entretien de 2h30 (à réécouter en intégralité dès le 24 avril sur franceculture.fr) le cinéma mais aussi le monde d’aujourd’hui, l’Europe, la langue et les langages de la création…

A l’époque, l’auteur était le scénariste, c’est-à-dire le fabriquant de texte. A Bout de souffle, je n’en suis pas l’auteur pour la loi. C’est Truffaut parce que j’avais repris un ancien scénario. A un moment, je lui ai demandé de me le redonner, et il ne pouvait pas : c’est inaliénable en France. Pour Le Livre d’image, il y a beaucoup d’auteurs qui sont réunis par un ami. Jean-Luc Godard

Les mots qui me manquent maintenant, avec l’âge, ils ne sont pas loin, ils sont toujours là quand il faut. Et c’est normal qu’ils me manquent, puisque je fais du cinéma. Jean-Luc Godard

La Dispute

Dans le cadre la journée spéciale consacrée à Jean-Luc Godard, l'émission La Dispute proposait un retour thématique sur l'oeuvre godardienne.

SUR ARTE mercredi 24 avril

20.55 A bout de souffle (France, 1960, 1h29, noir et blanc) – Scénario : Jean-Luc Godard, d’après une idée de François Truffaut – Avec : Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Roger Hanin, Jean-Pierre Melville.

Le film phare de la Nouvelle Vague n’a rien perdu de son charme, de son insolence, de sa modernité. Derrière l’innovation formelle et la sensualité rayonnante de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo perce le désir de vivre et de changer le monde. Si, avec ce film, Godard bouleverse les techniques classiques de narration cinématographique (faux raccords, caméra à l’épaule, tournage en extérieur, caméra cachée, postsynchronisation systématique, absence de scénario…), on en retient surtout des images chocs, des cartes postales qu’on a un plaisir tout simple à retrouver.

22.25 Le livre d’image (France/Suisse, 2018, 1h25)

Palme d’or spéciale, Festival de Cannes 2018

“La seule chose qui survit à une époque, c’est la forme d’art qu’elle s’est créée”. Dans Le livre d’image, Jean-Luc Godard compose un long chant d’adieu au cinéma, une éblouissante syncope de séquences, dont le déferlement évoque la violence des flux de nos écrans contemporains. Extraits de films, photos, archives, séquences documentaires, tableaux ou dessins, les images sont retraitées, recadrées, surexposées, les couleurs lavées ou saturées comme si rien ne pouvait sortir indemne du filtre du temps, ou comme si seule la dégradation du monde pouvait en générer la recomposition. “La condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains“, dit Godard, qui élève, avec ce dernier opus, le montage au rang d’art majeur.

Et aussi dans Blow Up sur arte.tv : Jean-Luc Godard en 9 minutes et Jean-Luc Godard par Thierry Jousse