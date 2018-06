Robert Hossein : "J'ai été nourri dans les cinémas de quartier, pas dans les ciné-clubs ni à la cinémathèque"

Deuxième temps de la série "A voix nue" diffusée en 1995, avec le comédien et metteur en scène Robert Hossein. A presque 70 ans, celui-ci évoque son âge déjà avancé lui semble t-il : "J'avais les crocs et maintenant les dents s'usent !"

Robert Hossein évoque ainsi son appétit féroce de la vie qui le fait aller de rencontres en rencontres, plein d'"ingratitude" reconnaît-il, fuyant tout attachement : "Je pars avant qu'ils ne se lassent!"

Sur son métier et son itinéraire, Robert Hossein s'insurge contre l'apprentissage qui est fait du métier de comédien, il défend à tout prix les parcours atypiques.

Plus un mec venait tordu, plus je lui disais : "Tu restes comme ça!" Ça va me servir et ça va te servir. C'est cela la personnalité. C'est comme, la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de la merde ! Ça veut rien dire, c'est de la connerie et c'est ce qu'on enseigne... c'est en faisant des détours et en se perdant qu'on fait les plus grandes rencontres qui déterminent toute votre vie ! Mais ce sont toutes les branches mortes qui sont l'essentiel ! C'est la justification même de notre présence, de la vie même !