Robert Hossein : "On parle des besoins, on ne parle jamais des désirs !"

Dans cette troisième émission d'"A voix nue" diffusée en 1995, Robert Hossein parle de ses dépressions nerveuses : "Vous ne pouvez pas imaginer à combien je suis tombé... je suis tombé presque au moment où ça allait le mieux." Il tente de s'en expliquer :

C'est le sentiment d'un échec, parce que à chaque expérience tentée, elle n'avait peut-être de valeur que par rapport à moi-même. Pour mon évolution personnelle, elle était nécessaire et inexorable, mais à un moment donné, le sentiment de l'échec me vient de n'avoir pas réussi à guérir le lépreux [en référence à la vie de St François d'Assise] ... à entraîner le plus de monde possible et inimaginable avec moi et de trouver la manière de partager ce fameux pain et ce fameux poisson.