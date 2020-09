Roger Carel, le comédien aux mille voix, est mort

Il était la voix d'Astérix, de Winnie l'ourson ou de Peter Sellers. Le légendaire doubleur Roger Carel est décédé à l'âge 93 ans. L'acteur est mort le 11 septembre et a été inhumé dans la plus stricte intimité à Villejésus en Charente hier. Il était une voix, que la France n'est pas prête d'oublier.

La voix de Roger Carel s'est tue. On a appris ce vendredi la mort il y a une semaine du comédien, de son vrai nom Roger Bancharel, connu aussi par son surnom : le "pape du doublage". Il s'était fait un nom dans ce milieu par sa voix au timbre si reconnaissable après avoir quitté le séminaire et des études d'ingénieur.

Il devient, à la fin des années 1940, élève du cours de théâtre d'Andrée Bauer-Thérond, fréquenté entre autres par Michel Piccoli ou Anouk Aimée. Le jeune comédien fera ses premières armes au théâtre et dans les feuilletons radiophoniques où sa voix singulière au ton malicieux, qu'il transforme à volonté, le rend rapidement célèbre. Ses capacités vocales, qui lui permettent d'interpréter plusieurs personnages dans une même œuvre, lui ouvrent la porte des premiers studios de dessins animés.

Il travaille avec les studios Disney dans les années 70 et incarne le personnage de Mickey Mouse : "Avec une petite voix, comme ça, toujours très haute ! Et quand on sait que c'est Walt Disney lui-même qui faisait cette voix [en VO], on a quand même des angoisses", déclarait-il en 2012 sur la chaîne Youtube Allo Doublage TV.

À la fin de la décennie 1970, il joue aussi la voix française de Kermit la Grenouille dans le Muppet Show, aux côtés de Micheline Dax, qui elle incarnait Piggy la cochonne (voir leur interview ci-dessous accordé en 2010 à Télé Loisirs). En 1975, Disney lui confie la voix de Jiminy Cricket mais on l'entend aussi au cinéma pour doubler Charlie Chaplin (dans le Dictateur), Peter Sellers (dans la Panthère Rose) ou encore Jack Lemmon (dans Certains l'aiment Chaud).

La liste de ses voix et rôles serait très longue à établir mais les principaux sont Astérix, Idéfix, Winnie l'Ourson, Porcinet, Alf, Ka le Serpent dans le Livre de la Jungle, le robot C3PO dans la Guerre des Étoiles ou encore le savant à la longue barbe blanche dans le dessin animé L'histoire de la Vie. Celui qui s'éteint à l'âge de 93 ans a beaucoup travaillé aussi à la radio, comme il le racontait sur nos ondes dans la "Mythologie de poche de la radio" ici.