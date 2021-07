Saturation et gueule de bois

Cannes 2021 | Au risque de rejeter leurs spectateurs, l’Américain Wes Anderson et le Russe Kirill Serebrennikov proposent avec "The French Dispatch" et "La Fièvre de Petrov" des films monde à l’esthétique saturée.

Le film était d’autant plus attendu qu'il aurait dû être présenté à Cannes l'an dernier, si le Festival avait eu lieu, et qu'il a sagement attendu son tour, et aussi bien sûr la réouverture des salles. Avec The French Dispatch, Wes Anderson administre à la France le traitement qu'avait reçu la Mitteleuropa dans The Grand Budapest Hotel : une recréation maniaque et fantasmée d'un monde disparu, en l'occurrence la France des années 60. The French Dispatch, c'est aussi dans le film le nom d'une revue de prestige, inspirée du New Yorker, qui y aurait établi ses quartiers et dont le film reprend la structure, en 3 histoires qui jouent avec les clichés de la France telle que la voyait alors Hollywood : il y aura donc un peintre génial mais fou, un révolutionnaire amoureux et des policiers gourmets. Le film a été tourné à Angoulême, rebaptisée du nom d'Ennui-sur-Blasé, ce qui décrit bien ce que finit par ressentir le spectateur, étouffé par une direction artistique certes magnifique, mais totalitaire, où les personnages (et ils sont nombreux, avec un casting époustouflant de vedettes qui n'apparaissent parfois que le temps d'un plan) ne sont plus que les figurines d'une maison de poupée un peu vaine, où toute émotion autre que plastique est définitivement bannie. Le film sort en France le 27 octobre.

L’émotion, derrière l’abscons

Interdit de quitter la Russie, le trublion Kirill Serebrennikov est apparu sur les marches sous la forme d'un badge, qui ornait la poitrine de ses acteurs, et son fauteuil est resté symboliquement vide pendant toute la projection. Après le très séduisant Leto, qui en 2017 avait enthousiasmé la Croisette, le Russe présente un film beaucoup plus âpre, souvent abscons, fiévreux comme son personnage principal grippé, dont on suit les déambulations alcoolisées dans une nuit furieuse. C'est comme si, dans sa première partie, le cinéaste tentait de faire fuir ses spectateurs à coup d'éructations, vomissures et autres éclaboussures sanglantes, pour pouvoir, une fois seul, faire ressurgir in fine un émouvant souvenir d'enfance, dont il explore toutes les facettes. Une émotion qui se mérite, donc, même si on sort du film avec une sacrée gueule de bois !