Sean Connery le magnifique est mort

Légende du cinéma britannique et international, l'acteur et producteur écossais Sean Connery, premier à interpréter le rôle de James Bond, est mort à l'âge de 90 ans. Ses interprétations de dizaines de personnages lui valurent un Oscar, trois Golden Globes et deux Baftas.

Sean Connery "est décédé paisiblement dans son sommeil entouré de sa famille". Les proches de l'acteur écossais ont ainsi révélé ce samedi son décès aux Bahamas, à l'âge de 90 ans. La star est avant tout connu pour son interprétation de James Bond, le héros des romans de son compatriote Ian Fleming, de 1962 à 1973. Mais il a aussi été sollicité par les plus grands réalisateurs.

His name was Bond, mais pas seulement

Né en 1930 dans une banlieue pauvre d'Edinbourg, Sean Connery quitte l’école à 16 ans pour s'engager dans la Marine où il restera trois ans. Il enchaîne ensuite les petits boulots : maître-nageur, maçon, routier, garde du corps ou polisseur de cercueils. Il s'était aussi lancé dans le culturisme, sa première expérience sur les planches sera certainement d'arriver troisième sur le podium de Mister Univers.

A 27 ans, repéré dans un téléfilm pour la BBC, il signe avec la 20th Century Fox et tourne dans le premier James Bond "Dr No", avec notamment une scène mythique avec Ursula Andress sortant de l'eau. Flegme, charisme, plastique - et sourcils en accent circonflexe - il explose à l’écran. Il incarnera six fois un rôle dont il va finir par se lasser, souligne le spécialiste de James Bond, Guillaume Evin :

Pour Sean Connery, cela a été compliqué. Car c'est le rôle qui a fait sa gloire, celui grâce auquel il a accédé au rang de star et qui lui a ouvert toutes les portes, mais c'est aussi un rôle qui commençait à l'enfermer. Et il a voulu desserrer le carcan et il a très bien réussi. Il a eu véritablement une seconde carrière, là où les autres interprètes de 007 n'ont pas aussi bien réussi que lui.

Il sera ensuite remplacé par l'Australien George Lazenby.

"Une légende mondiale, mais avant tout et surtout, un patriote et un Ecossais fier"

Jean-Jacques Annaud ne voulait pas de lui pour Le Nom de la rose, en 1986, mais le réalisateur raconte qu'il a craqué parce qu'il a eu la chair de poule quand Sean Connery s'est mis à lire le script à voix haute. L'acteur gentleman plein de charme s'est aussi fait remarquer pour Hitchcock dans Pas de printemps pour Marnie (1964), pour John Huston dans L'homme qui voulut être roi (1975), pour Brian de Palma dans Les Incorruptibles (1987) ou encore pour Steven Spielberg dans Indiana Jones et la dernière croisade (1989). Très apprécié du grand public, tout comme dans À la poursuite d'Octobre rouge, en 1990, de John McTiernan.

• Crédits : Christophel - AFP

L'homme consacré à 60 ans "le plus sexy du monde" par le magazine People était aussi un farouche défenseur de l'autonomie de l'Ecosse, tatoué au bras "Scotland forever". Et quand la reine d'Angleterre a voulu l'anoblir, le futur Sir Connery s'est présenté à elle vêtu d'un kilt taillé dans le tartan vert et noir du clan Mac Leod, celui de sa mère.

• Crédits : Tim Sloan - AFP

"Sean était une légende mondiale, mais avant tout et surtout, un patriote et un Ecossais fier", a commenté ce samedi Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise et membres du SNP, le parti nationaliste écossais.

Avec la collaboration de Caroline Bennetot et Eric Chaverou