Sexe, mensonge et vieux cargo

Cannes 2021 | Beaucoup de sexe, cette année à Cannes, et aujourd’hui encore chez Jacques Audiard, Sean Baker, Ildikó Enyedi et Arnaud Desplechin : fragments du discours amoureux 2.0, porno star manipulateur, érotisme conjugal et extraconjugal, de quoi titiller le festivalier fourbu.

Les amateurs du Audiard sombre et très viril en seront sans doute désarçonnés : en adaptant et entremêlant 3 nouvelles du bédéaste américain Adrian Tomine, en quittant son historique complice d'écriture Thomas Bidegain pour confier les rênes de son scénario aux cinéastes et scénaristes Céline Sciamma et Léa Mysius, avec son casting multiethnique, et pour la première fois en noir et blanc, Jacques Audiard renouvelle fort heureusement son cinéma avec ces Olympiades, un conte moral qui dialogue avec l'Eric Rohmer de Ma Nuit chez Maud et des Nuits de la pleine lune, et suit 4 jeunes adultes un peu paumés du quartier éponyme du sud de Paris, ensemble de tours des années 70 peu filmé jusqu'à présent, qui cherchent l'amour pour mieux se trouver eux-mêmes. Qu'en est-il aujourd'hui du discours amoureux, à l'heure des applis de rencontre et du sexe virtuel ?

L’ombre de Donald Trump

Jacques Audiard présente Les Olympiades, tourné pendant l'épidémie de Covid, comme un "film d'époque contemporain", qualificatif que pourrait reprendre le très rafraichissant autre film de la compétition, Red Rocket, que Sean Baker, fer de lance du cinéma indépendant américain, après les excellents Tangerine et The Florida Project, a tourné au même moment, alors que Donald Trump tentait de se faire réélire, mais qui se situe pendant la présidentielle de 2016. Et l'ombre du populiste à mèche plane bien sur cette histoire de porno star au bout du rouleau qui tente de se refaire en retournant dans son patelin natal du Texas, manipulateur éhonté et monstrueusement sympathique, incarné avec un génie presque enfantin par la star de la série des Scary Movie, Simon Rex, qu'on n'attendait pas là et qui pourrait bien repartir de Cannes avec un prix d'interprétation.

Scènes de la vie extraconjugale

On ne s'étendra pas sur le pas désagréable mais très long film d'Ildiko Enyedi. Son Histoire de ma femme, sur les amours contrariées d’un capitaine au long cours, sorte d’éternel mari dostoïevskien, avec une insaisissable mondaine parisienne, est une de ces coproductions européennes lisses et soigneusement ouvragées comme on en voyait beaucoup à Cannes il y a 30 ans. Y brille cependant Léa Seydoux, qui aurait dû être la star de la Croisette cette année, avec 4 films, mais qu'un test positif à la Covid a retenue à Paris. On l'aura préférée, hors compétition, dans le formidable Tromperie d'Arnaud Desplechin, adapté de Philip Roth et pourtant le plus bergmanien de ses films, sorte de "Scènes de la vie extraconjugale". Pourquoi n'est-il pas en compétition, à la place, disons, d'un François Ozon ? Le mystère reste entier...