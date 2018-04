"Après mai 68, il y a une inversion de valeurs chez les Shadoks"

50 ans que les Shadoks "pompent pour vivre et donc vivent pour pomper". Créés en avril 1968, les Shadoks et leur inventeur, Jacques Rouxel, ont du composer avec le mouvement social qui prit place un mois plus tard. Un événement qui a influencé cette série animée devenue culte.

Déjà 50 ans que les Shadoks pompent, et pompent, et pompent encore. Ces personnages de dessin animé ont pris vie à l’écran pour la première fois le 29 avril 1968, sur la Première chaîne de l’ORTF. Ces petits êtres colorés, sortes d’oiseaux rondouillards stupides et méchants aux ailes atrophiés, divisent immédiatement la France en deux : l’ORTF reçoit des milliers de courriers, entre ceux qui dénoncent la bêtise du programme et les autres qui y voient un humour novateur. Face au courroux des spectateurs, l’ORTF va jusqu’à lancer une pastille, animée par Jean Yann, intitulée Les Français écrivent aux Shadoks, où les lettres sont lues et commentées.

"Les Shadoks" en mai 68

Les Shadoks, dès leur apparition, malgré leur absurdité et leurs couleurs bigarrées, divisent donc. Et les médias de l'époque de s’interroger, jusque dans Le Monde, pour savoir si les Shadoks sont plutôt de gauche ou de droite, ou encore si le dessin est plutôt pro-USA ou pro-URSS. Jacques Rouxel, leur créateur, qui a toujours refusé d'afficher un parti-pris politique, finit par trancher :

Les Shadoks, c'est l'image de notre civilisation oscillant entre son matérialisme dévorant et son perpétuel rêve de poésie et de beauté.

Invité en juin 2016 d'Un Autre Jour est possible, à l'occasion d'une série d'émissions consacrées aux Shadoks, Sébastien Denis, docteur en histoire du cinéma et auteur de l’ouvrage Les Shadoks. Histoire, esthétique et pataphysique expliquait néanmoins comment mai 68 avait influencé la série :

A l’époque, Jacques Rouxel ne souhaitait pas faire de politique, ni montrer des personnages de gauche ou de droite. Il voulait faire rire le public, son propos était très simple. Maintenant évidemment, dès mai 68, on a vu des fresques apparaître où on avait les Shadoks portraiturés en ouvriers, et les Gibis portraiturés en patrons. Là se passe une inversion, puisque normalement les Shadoks étaient les méchants et les Gibis étaient les bons. On a une inversion qui se joue dans la rue au moment des événements de mai 68 et là il va jouer là-dessus : dans la troisième série, les Gibis sont les méchants. Là évidemment il y a une part de patronat, les Gibis qui étaient les gens innovants, inventifs, deviennent les exploiteurs… C’est un discours un peu marxiste qu’on retrouve. Et les Shadoks, qui étaient des crétins finis, deviennent ceux qui sont les exploités. Jacques Rouxel lui-même s’est rendu compte de ça et a fait une inversion de valeurs dans la série.

"Il y a d'’un côté les Gibis qui donc sont des riches, qui vivent dans l’oisiveté, s’amusent, font de la musique, sont intelligents, poursuit Sébastien Denis. On va être là face à une classe supérieure. Celle des Shadoks est plutôt une société d’ancien régime : une France où on a le divin plombier, qui fait penser à une figure religieuse, le chef Shadok qui fait penser à la royauté… [...] Mais on a surtout derrière cette bande d’oligarques, une population Shadok atterrée, consternée." Après mai 68, les Shadoks sont devenus des êtres symboliques de la pénibilité du travail à la chaîne, de l’ouvrier aliéné par le monde du travail. De septembre à novembre 1980, dans l’émission Ma non troppo sur France Culture, Jacques Rouxel, le créateur des Shadoks, était venu raconter les activités des Shadoks, et notamment leurs “vacances de travail”, où ces derniers passent leurs journées à casser des cailloux :

Les Shadoks visaient clairement la civilisation des loisirs. 40 h de loisirs par semaine, et les Shadoks partaient ensuite en vacances de travail, dans des colonies de travail où ils s’amusaient à casser des cailloux.

Philosophie du bon sens

Jamais à court d'absurdités, Jacques Rouxel était venu conter, toujours dans Ma non troppo, les us et coutumes de la société Shadok. Lui à qui on avait reproché un feuilleton phallocrate, affirmait ainsi que la société Shadok, progressiste quelque part, "avait nettement dépassé le stade unisexe" :

Tout le monde avait le droit de pondre des œufs, c’était facile, il suffisait simplement de compter jusqu’à 4. [...] Ça a quand même des inconvénients : quand les mathématiciens Shadoks faisaient des calculs par exemple, 1, 2, 3, 4… Sans qu’ils s’en rendent compte, top, arrivait un œuf. C’est pour cela que les mathématiciens Shadoks ne comptaient que jusqu’à 3, voire jusqu’à 2 par sécurité. Voilà l’origine des calculs binaires.

Les Shadoks, sous couvert d’humour absurde et surréaliste, ont donc fini par dérouler une philosophie du bon sens, qui se décline à travers leurs nombreux proverbes : “Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?”, "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes", "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème" ou encore “Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche…”. 50 ans plus tard, il n'est pas rare d'entendre, au détour d'une conversation, un proverbe Shadok utilisé au débotté, sans qu'on en connaisse forcément l'origine. Quelque part, les Shadoks continuent donc de pomper.