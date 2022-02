"South Park", du dessin animé vulgaire à la satire politique acide sur l'Amérique

voir( 3 min )

3 min

Ils ont montré la reine d’Angleterre se tirer une balle dans la tête, Charles Manson en train de chanter des comptines de Noël ou encore Kanye West faire son "coming-out" chez les poissons…

Depuis 1997, South Park ne cesse de choquer le monde, au point que la série est bannie en Chine, censurée en Russie et certains épisodes n’ont jamais été diffusés en France. Mais derrière ses nombreuses outrances, le “show” est devenu au fil des ans, l’une des satires politiques les plus féroces sur l’Amérique.

En 1992, Matt Stone et Trey Parker, deux étudiants en faculté de cinéma créent un court-métrage loufoque sur l’esprit de Noël. Malgré la forme inaboutie, l’esthétique “Do It Yourself”, l’esprit irrévérencieux et certains personnages sont déjà là.

La VHS de ce clip circule sous le manteau, entre quelques producteurs et attire l’attention de la FOX, de MTV, mais c’est finalement la chaîne Comedy qui leur signe un contrat et leur commande une saison.

Le pilote de South Park est diffusé en 1997 et raconte les aventures de 4 écoliers, Stan, Kyle, Kenny et Cartman dans une petite ville arriérée et fictive du Colorado, d’où sont natifs les deux créateurs.

François Cau, journaliste à Mad Movies : "Ce qu’ils adorent c’est les épisodes sur des “boys being boys”, c'est écrire des histoires avec des petits garçons qui jouent dans les bois, qui font n’importe quoi, qui font des bêtises. Le côté politique, ce n'est pas leur priorité."

Un mélange de Monty Python et de comédies musicales

D’abord réalisée en stop-motion avec des morceaux de cartons, la série devient animée numériquement, ce qui permet aux auteurs d’écrire les épisodes plus vite et de réagir à l’actualité, grâce à une importante équipe d’animateurs qui peuvent réaliser un épisode de 20 minutes en seulement quelques jours.

La série lorgne du côté de l'humour absurde des Monty Python, des comédies musicales, dont raffolent Parker et Stone et des sitcom, dont la série All in the Family et son personnage grognon et réactionnaire Archie Bunker, qui inspire le personnage d’Eric Cartman.

“South Park” s’attaque à tous les totems consensuels de l’Amérique, stars d’Hollywood, chanteurs à succès, hommes politiques. Chaque épisode relie deux événements de l’actualité qui n’ont rien à voir et imagine des conspirations délirantes, par exemple entre la victoire d’Obama en 2012 et le rachat de Star Wars par Disney.

François Cau : "Il y a très tôt un discours sur la liberté d’expression, qui est assez précurseur, de ce qui est instrumentalisé comme la “cancel culture”. Ce qui compose leur ADN, c’est qu’ils englobent ce côté 'on va essayer de trouver l’opinion dominante et on va se poser contre', ou 'on va emprunter un chemin taquin pour en montrer l’absurdité' ".

Les auteurs jouent sur le sens figuré de certaines expressions comme “rester dans le placard", ou “emballer des bûches”, qui font référence à l’homosexualité refoulée. Des expressions que la série illustre littéralement à propos de l’acteur Tom Cruise…

Mettre tout le monde à égalité... en tapant sur tout le monde

Inclassable politiquement, South Park tape sur les conservateurs, sur les libéraux. Elle est capable de dénoncer le racisme de la police, le lobby des armes, l’hypocrisie des évangélistes, la société de consommation et juste après de moquer des positions progressistes.

François Cau : "C’est Matt Stone qui dit : 'je déteste les Républicains mais je déteste encore plus les Démocrates'. South Park a un discours qui est libertarien sur plein d’aspects. La figure du père de Stan, c’est la figure extrême du libertarien, c’est ce mec qui ne pense qu’à sa gueule, au point d’être d’un égoïsme complètement déraisonnable."

À RÉÉCOUTER Réécouter Ayn Rand et les libertariens écouter ( 29 min) 29 min Avoir raison avec Ayn Rand Ayn Rand et les libertariens

La radicalité jusqu'au-boutiste de la série lui confère un énorme succès international, alimenté de nombreuses controverses. Mais le statut d’auteurs tout-puissants leur procure une totale liberté chez Comedy, comme le montre l'attitude de Parker et Stone aux Oscars en 2000, travestis… et sous LSD.

South Park tape fort sur toutes les religions avec la même virulence : christianisme, islam, judaïsme, scientologie. Un épisode, réalisé quelques mois avant le 11 septembre 2001 montre le prophète Mahomet, ce qui ne déclenche pas de polémique à l’époque. Mais quand les créateurs veulent faire revenir Mahomet à l’écran en 2006, l’ambiance a changé et Comedy les censure pour la première fois, après avoir reçu des menaces de mort.

Avec l’élection de Donald Trump en 2016, les deux sales gosses de la télé sont pris de court et assurent être dépassés par la réalité,

ce qui pousse la série à se réinventer et à innover dans des formats spéciaux plus longs, avec un ton très différent.

François Cau : "Ils n’arrêtent pas de remettre en question le format sériel, le format de l’animation, le fait que ce sont des personnages qui ne vieillissent jamais, le fait qu’ils ont cette structure scénaristique clé qu’ils n’arrêtent pas de réutiliser. Cela participe de leur remise en question systématique, c’est de montrer les ficelles à chaque fois."

En 2021, les deux créateurs ont signé l’un des plus gros contrats de l'histoire de la télé et ont rempilé pour plusieurs saisons, au moins jusqu’à 2027.