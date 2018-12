Spectacles, beaux livres, romans, disques... les suggestions de La Dispute pour les fêtes

DES SPECTACLES :

"LOVE LOVE LOVE" de Mike BARTLETT , mise en scène par Nora GRANOVSKY / du 5 décembre au 29 décembre // Théâtre de Belleville

Né en 1980, Mike Bartlett a 30 ans quand il signe Love, Love, Love, saga familiale en trois moments clés de l’histoire britannique, du Swinging London de la fin des années 60 à la Grande-Bretagne pré-Brexit, en passant par la fin du Thatchérisme.

Quatre comédiens sur scène, qui vieillissent sous nos yeux, et s’interrogent sur les utopies.

L'avis des critiques :

LOVE LOVE LOVE, c’est la chanson des Beatles, mais aussi les trois séquences du spectacle. Je trouve intéressant de partir d’un drame familial pour raconter l’évolution de la situation. Ce personnage qui demande des comptes est le seul à rester pur dans la pièce, or au final elle est précaire, pauvre, dans une société qui ne veut pas d’elle. Je trouve que la pièce marie ces choses-là de manière intelligente. Jeanne Lepers a un jeu désinvolte, passe par tous les états. Caroline Châtelet Je trouve qu’il y a des choses extrêmement intéressantes, des acteurs très présents qui parviennent à nous embarquer, mais pas tout le temps. Il me semble que c’est dû à la faiblesse du texte qui me paraît très naïf. Ce qui me gêne, c’est que cette jeune femme se rebelle contre ses parents, mais pourrait se rebeller contre le monde. Il m'agace ce personnage. Marie-José Sirach

Mais aussi...

"Peau d'Âne - Féerie musicale" d'après le film de Jacques Demy, adapté de Charles Perrault- Musique : Michel Legrand -jusqu'au 17 février au Théâtre Marigny

"J'ai des doutes" - Textes : Raymond Devos, un spectacle de et avec : François Morel jusqu'au 6 janvier au Théâtre du Rond Point

"La Petite Sirène" d’après Hans Christian Andersen - Mise en scène Géraldine Martineau - jusqu'au 6 janvier au Studio de la Comédie Française.

• Crédits : Comédie Française

UN OPERA :

"Hamlet", d'Ambroise Thomas - Direction : Louis Langrée - Mise en scène : Cyril Teste - jusqu'au 29/12 à l'Opéra Comique

Créé en 1868, beaucoup joué au XIXème siècle mais oublié par la suite, cet opéra en 5 actes retrouve les feux de la scène. Un très beau plateau vocal et Louis Langrée dans la fosse devrait permettre de goûter les richesses de cette partition, mais on sera aussi très attentif aux premiers pas dans le lyrique du metteur en scène Cyril Teste, qui pratique ce qu’il appelle la “performance filmique”. Inspirée par le dogme95, cette façon de mettre en scène repose sur une charte de création, dont le point principal est ainsi défini : “La performance filmique doit être tournée, montée et réalisée en temps réel sous les yeux du public”. Sur les plateaux de Cyril Teste, les interprètes sont bien là, mais un écran au-dessus d’eux permet de voir autrement le spectacle en cours. Et dans quelques mois, c’est Isabelle Adjani qui sera l’interprète de Teste, dans Opening Night !

L'avis des critiques :

Pour une première mise en scène d’opéra, il y a de l’idée. Cela commence de façon spectaculaire, avec quelque chose de très vif musicalement. Le dispositif est assez sophistiqué tout en étant très fluide. C'est simple, mais cela fait son effet. Le théâtre est utilisé comme un écrin et joue dramatiquement tout le temps. Sabine Devieilhe est absolument sublime et très fine musicalement, c’est un rôle fait pour elle. Anna Sigalevitch

Cela se présente comme un drame bourgeois dans un dispositif où il y a beaucoup de choses, mais avec également une forme de dépouillement esthétique. Tout cela au début m’a paru assez convenu et statique. La vidéo a tendance à tourner un peu au procédé. L'orchestre des Champs Elysées n'est peut-être pas celui qui a la patte sonore la plus unique qui soit. Il y a toutefois une beauté des timbres qui étaient très bien servis par la salle Favard. Emmanuel Dupuy

DES DISQUES :

El mal querer de Rosalia (Sony)

Khonnar de Deena Abdelwahed (Infiné)

Thought d’Angelo Badalamenti et David Lynch (Sacred Bones)

DES BEAUX LIVRES :

"Pieter Bruegel" par Michel Weemans & Reindert L. Falkenburg chez Hazan

• Crédits : Hazan

450 ans après la mort du peintre, et au moment où se tient à Vienne la plus grande exposition monographique qui lui ait jamais été consacrée, Bruegel reste encore un mystère à explorer. Ce très beau livre bénéficie du regard de deux des plus grands spécialistes en la matière, et nous invite à regarder autrement les paysages plein de secrets du maître flamand.

"California Crazy" de Jim Heimann (Taschen)"California Crazy" de Jim Heimann (Taschen)

• Crédits : Taschen

L'avis des critiques :

L’ouvrage est quand même plus intéressant pour les images que pour les textes. Si l’on veut se plonger dans le sujet, c’est toutefois une mine iconographique, presque un puits sans fond. C’est de l’architecture objet. La grande période de ces folies architecturales, se situe dans les années 20-30. L’ouvrage explicite également bien les raisons topographiques du développement de ces architectures et l’importance du cinéma. Frédéric Bonnet Cette édition est une nouvelle édition d’un livre commencé il y a 40 ans. C’est un livre très nécessaire puisque la plupart de ces constructions ont disparu. C’est un livre très visuel. La plupart de ces bâtiments sont des commerces figuratifs dont l’objectif est de stopper l’automobiliste. Stéphane Corréard

"L'album de Kyôsai" (Editions Philippe Picquier)"L'album de Kyôsai" (Editions Philippe Picquier) - Édité sous la direction de : Oikawa Shigeru Préface : Dominique Ruspoli

• Crédits : Philippe Picquier

L'avis des critiques :

C’est vraiment un beau livre, rangé dans un boitier parce qu’il n’a pas de dos et s’ouvre en accordéon. Il y a des scénettes quotidiennes souvent malicieuses, enlevées. Ce ne sont pas du tout des dessins politiques comme il a pu en faire. Il y a souvent des références aux saisons, on retrouve moins le côté caricature, même si c’est souvent assez facétieux. Cela fonctionne sous forme de rébus. Elisabeth Franck-Dumas

Ce qui m’intéresse beaucoup dans ce travail, c’est qu’il n’y a pas de fond narratif, tout cela se relit dans un imaginaire et une question de croyances. On a un côté fantasque, ironique, détaché d’une certaine bienséance. Ces dessins me touchent beaucoup par leur fausse simplicité. Il y a des traductions assez fines des mutations d’une époque. Frédéric Bonnet

UN LIVRE JEUNESSE et DES ROMANS :

"Maître Chat", de BlexBolex (Albin Michel-Jeunesse)

• Crédits : Albin Michel-Jeunesse

BlelxBolex a tous les talents, et le prouve à nouveau en faisant d’un chat botté de rouge une des plus méchantes créatures que l’on ait rencontré dans un livre pour enfants. Avec un lapin stupide pour complice, il va en effet semer un léger chaos, jusqu’à s’en prendre à une petite fille. C’est culotté, et c’est plastiquement sublime !

Et ...

Deux mètres dix de Jean Hatzfeld (Gallimard)

de Jean Hatzfeld (Gallimard) La seule histoire de Julian Barnes (Mercure de France)

de Julian Barnes (Mercure de France) Nagori de Ryoko Sekiguchi (POL)

UN FILM :

"Une affaire de famille", de Hirokazu Kore Eda - Sortie 12/12 (+ livre chez JC Lattes)

Même si les Palmes d’Or récompensent rarement le meilleur film d’un cinéaste, disons notre plaisir de voir le japonais si justement honoré. Ce qui est drôle avec ce titre, c’est qu’il pourrait être celui de tous les films de Kore Eda, la question des liens de famille, réels ou inventés, étant au centre de son cinéma, pour un résultat toujours juste et forcément lacrymogène.

Et ...

La fabuleuse Mrs. Maisel (série)

Leto de Kirill Serebrennikov

