Spider-Man, Mélenchon, Star Wars : le même multiverse ?

Cette semaine au programme de ce box office spécial multiverse : "Spider-Man, No Way Home", le nouveau livre de J.K. Rowling, "L'Avenir. en commun" de Jean-Luc Mélenchon et son accueil chez Médiapart, la conclusion de la série HBO "Insecure" l'adaptation Star Wars en jeu-vidéo et Bruce Springsteen.

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Entre "Jack et la grande aventure du cochon de Noël" et "Anéantir" de Michel Houellebecq, il y en aura pour tous les goûts sous le sapin

Fiction pour commencer avec J.K. Rowling dont le nouveau livre est un best-seller attendu en littérature jeunesse : Jack et la grande aventure du cochon de Noël. C’est un conte de Noël et le cochon une peluche qui appartient au petit garçon Jack… qui (horrible, trop horrible) perd son petit cochon. Mais nous sommes dans le multiverse, vous savez ces univers multiples (à ne pas confondre avec le metaverse de Facebook). Nous voici donc embarqués dans une aventure digne du Magicien d’Oz, multiverse en supplément. Ce qui est intéressant ici c’est que la polémique sur la transphobie supposée (et en fait très exagérée, très fake de l’autrice) n’a eu guère d’effets sur ses ventes, toujours astronomiques. On parle beaucoup de « cancel culture » mais apparemment ça n’a aucun effet.

Et puis dans un tout autre registre, le titre du nouveau roman de Michel Houellebecq a été révélé ce vendredi par Flammarion : « Anéantir », c’est donc le titre de ce livre sous embargo strict, livre de 736 pages, vendu 26 euros, qui sortira le vendredi 7 janvier. Flammarion qui a d’ores et déjà prévenu que Houellebecq ne donnerait aucune interview ni à la presse écrite, ni à la radio, ni à la télévision : c’est horrible car les journalistes, pour en parler… vont devoir le lire !

Classement des ventes de la semaine par l'institut GFK, catégorie fiction.

"L'Avenir en commun" : un Jean-Luc Mélenchon finalement absent de la partie marseillaise de son multiverse...

Non fiction, avec les vies parallèles de Jean-Luc Mélenchon, multiverse encore, candidat à la présidentielle, député de Marseille et auteur d’un petit livre intitulé L’Avenir en commun, N°2 des ventes non fiction en France cette semaine selon notre partenaire GFK. Alors, bien sûr, ce succès vient d’un livre courts de 14 petits chapitres vendu 3 euros. Et pourtant, le multiverse (trois jobs à la fois) ne fonctionne pas ici. C’est en tout cas ce que l’on comprend d’une longue enquête critique de Médiapart (pourtant généralement assez favorable aux anciens trotskistes) qui raconte « L’histoire d’un rendez-vous manqué » entre M. Mélenchon et la ville de Marseille - Marseille dont on parlait dans cette émission la semaine passée. L’article sur Mélenchon à Marseille est absolument terrible. On y apprend que le leader de la France Insoumise, député du centre-ville, n’a pas d’appartement à Marseille (ni acheté ni loué) contrairement à ce qu’il a laissé entendre, et qu’il loge dans des AirBnbs quand il séjourne à Marseille – fort rarement d’ailleurs. Dans sa circonscription, il n’aurait absolument rien fait, et on ne le verrait jamais : un « gâchis » écrit Médiapart. Qui conclut qu’il aura bien du mal à se représenter aux législatives à Marseille. Comme on le dit dans Spider-Man (formule géniale) : « Tu n’es pas Superman, tu sais ! ». « L’histoire d’un rendez-vous manqué », c’est à lire sur Mediapart et c’est le titre de cette enquête qui confirme que pour les députés, il n’y a pas de multiverse possible, pas d’univers alternatifs. Un homme politique se doit d'être à 100% dans tous ses jobs.

Classement des ventes de la semaine par l'institut GFK, catégorie non fiction.

"Spider-Man, No Way Home" : l'heure de faire un choix pour Peter Parker !

Multiverse encore (et réussi cette fois) avec le nouveau Spider-Man, No Way Home,sorti mercredi. C’est un raz de marée dans le box office qui emporte tout sur son passage : presque 500.000 Français l’ont vu, écoutez bien, seulement ce mercredi, sur 882 écrans selon notre partenaire CBO Box Office. Blockbuster total et immédiat donc, qui doit déjà avoir dépassé le million d’entrée ce dimanche soir, et ça ne peut que croître car le film est tout simplement génial. C’est le meilleur Spider-Man de la troisième saison, si on peut dire, ou du troisième univers, et comme le raconte très bien Manohla Dargis dans le New York Times ce week-end, quoi que les critiques puissent penser, ça ne sert strictement à rien. La critique de cinéma n’est plus pertinente en 2021, dit-elle, et en plus on ne peut même plus raconter l’histoire. « Spoiler » un film, révéler son intrigue, est désormais un crime de es-journalisme. Et pourtant ! Si vous saviez ce qui se passe dans Spider-Man, à deux reprises vendredi soir quand j’y étais (séance bondée », la salle a applaudi à tout rompre, c’est rare au cinéma de nos jours). Alors on le sait, on peut le dire, Spider-Man a été « outé », on connaît son nom dans la vraie vie (Peter Parker) et il a perdu (donc) son anonymat. Jusque là, pas de spoiler. Et puis tout à coup… on voit qu’il y a de beaux restes dans l’entertainment américain : Columbia réussi à renouveler complètement son film tout en lui conservant ses grandes théories : Spider-man est un humain trop humain comme vous et moi, et il a tous nos problèmes (il a même mal au dos à force de voltiger) ; « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités » (formule célèbre du premier film de la première trilogie, qui revient ici) ; ou encore autre morale du film : « plutôt que de vouloir aider tout le monde, il vaut mieux réussir à aider une seule personne ». Une dernière pour la route : « It’s all we do » – c’est notre raison d’être, c’est notre job, dit Spider-Man pour justifier sa vie.

Dans la première trilogie de quatre épisodes signée Sam Raimi, on avait aimé Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man ; dans la deuxième (le reboot), c’était Andrew Garfield, moins convaincant (la saison n’a d’ailleurs duré que deux épisodes) ; nous en sommes maintenant à la troisième trilogie, cette fois pleinement Marvel, réalisée par Jon Watts, troisième franchise donc, et troisième épisode et c’est évidemment Tom Holland dans le rôle-titre (Tom Holland qui a toujours rêvé d’avoir des frères). A signaler un faux-frère justement, Willem Dafoe, le méchant de Spider-Man qui n’est autre qu’un comédien du théâtre de l’ultra-avant-garde, le Wooster Group. C’est intéressant de voir cette passerelle permanente entre le théâtre underground d’off off Broadway et le cinéma le plus mainstream.

Tout ça, de « reboot en séquel, et de préquel en multiverse » (comme l’écrit avec humour Jacques Mandelbaum dans Le Monde) se termine non pas sur l’Empire State Building, ni sur la Chrystler Tower comme dans les précédents Spider-Man mais évidemment sur la Statue de la liberté avec l’Amérique qui offre bien sûr « toujours une seconde chance ». Franchement on en a pour son argent – et le multiverse, les multiples univers, ça marche !

Insecure : la série qui faisait échos aux errances des jeunes trentenaires se conclue en beauté !

Côté séries, retour cette semaine sur Insecure, qui comme le rappelle Doreen Saint-Felix dans le New Yorker, est à la fois un chef d’œuvre sériel, mais plus largement un phénomène de société. Entamé en 2016 sur HBO, la série a pour thème (très houellebecquien) l’errance sentimentale et professionnelle mêlées des trentenaires qui font (déjà) le point sur leur vie, le tout avec un traitement moderne et afro-américain. Avec cette saison 5 (finale), les personnages ont évolué, grandis, mûri, ils ont réussi leur vie. Si à 50 ans, tu as pas vu Insecure, tu as raté ta vie ! C’est à voir sur OCS.

L'adaptation de Star Wars en jeu vidéo : un trailer extrêmement prometteur

On conclue cette semaine avec Star Wars qui arrive dans l’univers du jeu-vidéo. Eletronic Arts ayant jeté l’éponge, c’est le studio français « Quantic Dreams » qui sera aux commandes de ce « Star Wars : Eclipse », dont le trailer vient de sortir, suscitant un énorme buzz. Le jeu est prévu pour 2022.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Classement des ventes de la semaine par l'institut GFK, catégorie jeu vidéo.

Bruce Springsteen arrive chez Sony Music

Tous les classiques de Springsteen finissent donc chez Sony, que ce soit “Born to Run” ; « Dancing in the dark » ; “I’m on Fire” ; “Blinded by the Light” et bien sûr “Born in the U.S.A.” On a choisi un titre moins connu, "Point Blank" pour l’occasion.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

CE BOX OFFICE EST ISSU DE l'ÉMISSION "LE CENTRE POMPIDOU FERME. VIVE LE CENTRE POMPIDOU !" DU 19 DÉCEMBRE 2021.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour mieux la comprendre, notre radiographie de la génération Z. Pour une nouvelle éthique de la musique en streaming, nos conseils pour se réapproprier sa musique. Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.

••• Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Et si vous êtes étudiant ou enseignant dans les politiques culturelles, les industries culturelles, les médias parlez-nous de vos enseignements, de votre cursus, de vos cours, car nous ferons une émission sur ce sujet dans quelques temps. Soft Power, France Culture, 116 avenue du président Kennedy 75016 PARIS ou par email directement à l'adresse marcelo.velit@radiofrance.com.