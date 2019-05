"Sunset" de László Nemes, un monde au bord du chaos

Comme le soulignait Olivia Gesbert dans "La Grande table" du 12 mars 2018, chez le cinéaste László Nemes, les petites histoires, les trajectoires personnelles, sont souvent une porte d'entrée vers la grande Histoire. Et, parlant de son film Sunset, le réalisateur de préciser sa démarche : "Je voulais faire un film sur comment est né le XXe siècle. […] Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment une civilisation au sommet de sa puissance, dans ce bouillonnement incroyable de culture, d'art, de pensée et de technologie, préparait déjà son autodestruction".

Avec Sunset, sorti en salles le 20 mars 2018, et qui vient d'obtenir le Prix France Culture Cinéma des Etudiants, le réalisateur né en 1977 nous emporte dans le Budapest des années 1910, dans un monde au bord du chaos. L’héroïne, Iris Leiter, a perdu ses parents dans l’incendie du célèbre magasin de chapeaux qu’ils avaient fondé. Adulte, elle retourne sur les traces de son passé, apprend l’existence d’un frère qu’elle tente de retrouver et qui aurait basculé du mauvais côté… Autour d’elle, le monde s’agite et se fissure, avant de sombrer.

Les critiques ont vu dans ce film une superbe peinture de la Mitteleuropa du début du XXe siècle qui n’est pas tombée dans le piège de la reconstitution historique. Le personnage d’Iris, quant à lui, est le témoin du basculement d’une société qui oscille entre la grandeur et la tentation de la guerre. Le jeu de Juli Jakab, nouvelle muse de Nemes, incarne parfaitement ce tiraillement : "Quelque part, elle est éblouissante et elle est éblouie par la lumière de ce monde. Mais elle a aussi une dimension beaucoup plus obscure. On est dans la promesse, et c’est un peu le voyage du film, le voyage pour le spectateur d’être entre ces forces opposées avec Iris, le personnage principal", expliquait le réalisateur.

L’intérêt de Nemes pour l’Histoire du XXe siècle avait déjà marqué son premier film Le Fils de Saul, qui se situait à Auschwitz et dans lequel on suivait Saul, membre d’un Sonderkommando, du nom des déportés juifs chargés d’accompagner les leurs vers la mort dans le camp d’Auschwitz. Ce premier long-métrage, unanimement salué par la critique, lui a valu le Grand Prix du Jury à Cannes en 2015 puis l’Oscar du meilleur film étranger l’année suivante.

Novateur dans sa manière de filmer, l'ancien assistant réalisateur de Béla Tarr déploie dans Sunset et Le Fils de Saul une mise en scène qui vise à se placer au plus près du personnage principal, façon pour lui de suggérer plutôt que de tout montrer. La caméra est braquée sur le personnage principal : on le suit, on le scrute. "On ne prémâche pas tout pour le spectateur. Il est important de montrer des mondes qui ne sont pas immédiatement compris par le spectateur, où il y a un voyage à faire", expliquait-il au micro de Laure Adler dans l’émission "Hors-Champs" en novembre 2015. "Pour moi, le fait de suivre Iris représentait cette possibilité d’établir des liens invisibles", ajoutait-il trois ans plus tard au sujet de Sunset.

Dans Le Fils de Saul, le fait de coller au héros visait à évoquer sans complaisance ni exhibitionnisme la Shoah ainsi que le chaos et l’horreur totale dans lesquels le personnage évoluait. Une performance d’autant plus marquante que beaucoup de films s’étaient emparés de ce sujet sensible non sans quelques maladresses. Et dans Sunset, on cherche à plonger le spectateur dans un espace-temps partagé avec le personnage principal, afin de faire vivre une "expérience viscérale" au spectateur.

Si le procédé avait été plus que loué par la critique pour son premier film, certains ont pourtant regretté son retour dans Sunset. Tous ont néanmoins salué la performance de Juli Jakab, dont le jeu subtil et la beauté inépuisable portent beaucoup d’ambiguïté.